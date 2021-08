SG Hammelburg/Fuchsstadt II - SV Machtilshausen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Valentin Saum (44.), 0:2 Christian Mützel (70.).

Die Spielgemeinschaft und der angereiste Tabellenführer agierten zunächst auf Augenhöhe und lieferten sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Zum Ende des ersten Durchgangs kamen die Machtilshäuser der Führung aber sichtlich näher. Valentin Saum bugsierte schließlich einen verunglückten Klärungsversuch nach einem Eckball akrobatisch ins Netz. Daraufhin gewann der SV im Mittelfeld immer mehr die Oberhand und störte mit frühem Pressing das Aufbauspiel der Hammelburger und Fuchsstädter empfindlich. Nach einem tollen Solo erhöhte Christian Mützel. Machtilshausen, immer noch ohne jedes Gegentor, scheiterte wiederholt an SG-Torwart Sven Schaupp, was sich in der Schlussphase beinahe noch rächte, doch die Heimmannschaft konnte die sich spät noch bietenden Chancen nicht nutzen.

SG Obereschenbach/Morlesau - SG Oehrberg/Stralsbach/Geroda 8:0 (3:0). Tore: 1:0 Manuel Doschko (14.), 2:0 Michael Schumm (34.), 3:0 Simon Reuter (40.), 4:0 David Reuter (57.), 5:0 Julius Günther (70.), 6:0 Philipp Halbritter (76.), 7:0 Florian Graf (82.), 8:0 Julian Meder (88.).

Acht verschiedene Torschützen sorgten für einen Kantersieg der SG Obereschenbach/Morlesau gegen die Spielgemeinschaft aus Oehrberg, Stralsbach und Geroda. Während Florian Fischer im Tor der Gastgeber einen sehr ruhigen Nachmittag verlebte, durfte sich fast jeder seiner Vorderleute in die Torschützenliste eintragen. Die Gäste konnten die Anfangsphase der Partie noch halbwegs ausgeglichen gestalten, doch in der zweiten Halbzeit brachen alle Dämme und den Mannen von Trainer Bernd Heid gelang fast alles. "Das war eine solide Leistung von uns", gab Marco Hofmann bescheiden zu Protokoll.

SV Römershag - SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Fabian Düsterwald (2.), 1:1 Nino Rupprecht (26.), 1:2 Maximilian Rau (35.), 1:3 Tobias Krause (51.), 1:4 Thomas Aulbach (77.).

Die Kontrahenten lieferten sich auf dem kleinen Platz in Römershag kein sehr ansehnliches Spiel, dennoch hatte Gästetrainer Jörg Albert Lob für den Gegner übrig: "Römershag war kämpferisch sehr stark, das muss man anerkennen." Die Spielgemeinschaft war taktisch gut eingestellt und konzentrierte sich in erster Linie auf die Defensive. So kam es wenig überraschend, dass beide Mannschaften meist durch Standards gefährlich waren. Fabian Düsterwalds frühen Führungstreffer konnte Nino Rupprecht noch ausgleichen, doch danach trug die Überlegenheit der Gäste Früchte. Ein letztes Aufbäumen des SV in der Schlussphase blieb wirkungslos.

TSV Volkers - SG Oberleichtersbach/Modlos 1:6 (1:3). Tore: 0:1 Maximilian Knüttel (11., Elfmeter), 0:2 Jakob Leitsch (38.), 0:3 Rene Lormehs (40.), 1:3 Louis Messerer (43.), 1:4 Tobias Romeis (48.), 1:5, 1:6 Maximilian Knüttel (49., 56.).

Nach dem starken Start in die Saison musste der TSV Volkers gegen gut aufgelegte Oberleichtersbacher und Modloser den ersten empfindlichen Dämpfer verkraften. "In einem Derby muss man einfach motivierter sein. Der Gegner war aggressiver und wacher als wir", bemängelte TSV-Abteilungsleiter Oliver Brust. Die Gäste waren stets einen Schritt schneller und kombinierten immer wieder schnell vor das Tor. Mehrfach verhinderte der Pfosten einen noch höheren Sieg der Gäste. Für das Highlight des Spiels sorgte Maximilian Knüttel, der einen gelungenen Spielzug sehenswert per Seitfallzieher zum 6:1 abschloss.

TV Jahn Winkels - SG Schondra II/Breitenbach/Schönderling 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Jonas Barthelme (14.), 0:2 Sebastian Fischer (28.), 1:2 Madalin Manea (47.). Bes. Vorkommnis: Felix Mast (Winkels) verschießt Foulelfmeter (85.).

"Die erste Halbzeit haben wir wieder total verschlafen, die Mannschaft muss sich noch finden", analysierte TV-Coach Jan Mast die Leistung seiner Schützlinge, lobte aber die kämpferische Steigerung in der zweiten Halbzeit. Im ersten Durchgang überrumpelten die Gäste die Winkelser Abwehr gleich zweimal mit langen Bällen, die zu den beiden Gegentoren führten. Nach Wiederanpfiff bäumte sich Winkels noch einmal auf, der Anschlusstreffer setzte neue Kräfte frei. In der 85. Minute bot sich tatsächlich die große Chance auf den Ausgleich, doch Felix Mast scheiterte vom Elfmeterpunkt.

SV Garitz - FC Elfershausen 5:1 (4:0). Tore: 1:0 Jaroslav Tomko (16., Elfmeter), 2:0 Luca Cannata (25.), 3:0 Alexander Flassig (41.), 4:0 Luca Schlereth (43.), 5:0 Marco Niebling (51.), 5:1 Lukas Schwab (64.).

Garitz ließ gegen das Tabellenschlusslicht nichts anbrennen und bleibt nach einer konzentrierten Vorstellung auch im vierten Spiel ungeschlagen. Jaroslav Tomko sorgte mit einem verwandelten Elfmeter für die Führung. Luca Cannata, Alexander Flassig und Luca Schlereth erhöhten noch vor der Pause. Nach Wiederanpfiff nahm Garitz etwas den Fuß vom Gas, erzielte aber trotzdem einen weiteren Treffer: Marco Niebling zielte unhaltbar ins linke Toreck. Lukas Schwab gelang immerhin der Ehrentreffer für den FC Elfershausen, der sieglos bleibt.

A-Klasse Rhön 2

SG Bad Bocklet/Aschach - SG Burglauer/Reichenbach II/ Windheim II 3:2 (2:1). Tore: 0:1 Chris Kraus (10.), 1:1 Salieu Bah (29.), 2:1 Mehrdad Birak (39.), 3:1 Salieu Bah (48.), 3:2 Sandro Wegmann (74., Eigentor).

Spitzenreiter Bad Bocklet/ Aschach empfing die ebenfalls gut in die Saison gestartete Spielgemeinschaft aus Burglauer, Reichenbach und Windheim. Während der Tabellenführer jedoch zu Beginn mehrere gute Chancen ausließ, erzielte Chris Kraus aus dem Getümmel das 0:1. Die weiterhin überlegenen Gastgeber drehten das Spiel noch vor dem Pausenpfiff. Salieu Bah sorgte mit seinem zweiten Treffer für die vermeintlich komfortable Führung, ehe Sandro Wegmann mit einem Eigentor wieder Spannung in die Partie brachte. Der Hausherr ließ jedoch nichts anbrennen und brachte die Führung letztlich souverän über die Zeit. "Der Sieg war verdient, wir hatten deutlich mehr Chancen", bilanzierte Pressesprecher Fabian Götz.

FSV Hohenroth - TSV Rothhausen/Thundorf 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Simon Meister (39.), 1:1 Noah Röll (90.+2).

Die Partie begann schwungvoll, wenngleich ohne die großen Chancen. Die Abwehrreihen dominierten, die Stürmer kamen nicht zum Zug. Bis zur 39. Minute, als TSV-Spielertrainer Stefan Denner einen langen Ball aufnahm, ihn maßgerecht Richtung Elfmeterpunkt beförderte, wo Simon Meister überlegt vollendete. Nach der Pause gingen beide Mannschaften bissiger ans Werk. Dennoch blieb's chancenarm. Und ein Schreck für den FSV (64.), als Pascal Straub nach einem Pass den Ball ins Tor verlängern wollte, aber mit dem Torhüter zusammenstieß und danach verletzt raus musste. Bei zwei guten Gästechancen mussten die Hausherren noch ein bisschen zittern, bereinigten aber die Situation. Umso größer die Freude über den Ausgleich in der Nachspielzeit.

SpVgg Althausen-Aub - SG Großwenkheim I/Münnerstadt II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Sebastian Bötsch (3.), 1:1 Sullaiman Warritay (57.).

Wer ein bisschen zu spät kam, verpasste das Beste in der ersten Halbzeit. Sebastian Bötsch verwandelte früh schlitzohrig einen Freistoß, als Gästetorwart Jonas Warthemann seine Mauer noch dirigierte. In der Folge erschöpfte sich das Geschehen in vielen Mittelfelduellen. Chancen blieben absolute Mangelware. In der zweiten Halbzeit schwanden beim Gastgeber zusehends die Kräfte. Großwenkheim I/Münnerstadt II ergriff die Initiative und setzte die Spielvereinigung unter Druck. Möglichkeiten ja, aber Weber blieb hellwach. Nur einmal wurde er überwunden, gegen den 20-m-Schuss von Sullaiman Warritay ins Eck war kein Kraut gewachsen.

SG Sulzfeld/Merkershausen - FV Rannungen II 3:0 (0:0).Tore: 1:0 Torsten Fenzlein (55.), 2:0 Jacob Rothaug (85.), 3:0 Ludwig Rothaug (90.). Bes. Vorkommnis: Ludwig Rothaug (SG Sulzfeld) schießt Foulelfmeter an die Latte (60.).

Der Sulzfeld-Merkershausen-Express rollt weiter auf Hochtouren und landete im dritten Saisonspiel den dritten Sieg. "Aufgrund der zweiten Halbzeit ein hochverdienter Erfolg", sagte SG-Sprecher Max Dittmar und lobte zugleich den Gast, "der positiv überrascht und auch nach dem 0:1-Rückstand nie aufgesteckt hat". In der Tat hatten die Grabfelder im ersten Durchgang so ihre liebe Müh und Not mit einem selbstbewussten FV, der zur Pausedas torlose Remis hielt. Das wollte der Favorit ändern. Und er tat es in Person von Torsten Fenzlein. Selbst der verschossene Elfmeter nach einer Stunde Spielzeit (Ludwig Rothaug rutschte beim Anlauf aus und traf nur die Latte) brachte die SG nicht aus dem Gleichgewicht, die kurz vor Spielende entscheidend nachlegte.

SG Eltingshausen/Rottershausen II - SpVgg Althausen-Aub 2:2 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Fabian May (13., 42., Elfmeter), 2:1 Kilian Kuhn (69.), 2:2 Julian Kuhn (86.). Gelb-Rot: Benedikt Will (90., Eltingshausen).

Den Zuschauern in Eltingshausen boten sich am Freitagabend zwei sehr unterschiedlich Halbzeiten, worüber auch SG-Trainer Michael Moritz erstaunt war: "Das Spiel müssen wir gewinnen, aber in der zweiten Halbzeit haben wir einfach aufgehört, Fußball zu spielen." Zuvor hatte Fabian May im ersten Durchgang für eine Zwei-Tore-Führung gesorgt. Doch Althausen-Aub gab sich nicht auf und kämpfte sich eindrucksvoll zurück in die Partie. Kilian Kuhn köpfte zunächst zum Anschlusstreffer ein, kurz vor Schluss erzielte Julian Kuhn mit einem Sonntagsschuss aus zwanzig Metern den Ausgleich.smb/rus

Außerdem spielten

SpVgg Sulzdorf/Bundorf - SG Niederlauer I/Strahlungen II 3:3 (1:2). Tore: 0:1 Konstantin Samojlov (21.), 0:2 Adel Nahdi (32.), 1:2 Luke Harth (44.), 2:2 David Büschelberger (53.), 3:2 Frank Harth (64.), 3:3 Nemanja Canic (90.+1). Gelb-Rot: Manuel Hein (90.+2, SG Niederlauer).