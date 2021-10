Auf diese Halloween-Nacht freut sich Bad Kissingen. Süßes und für den ein oder anderen Sportler gewiss auch Saures gibt es jedenfalls auch in der Bayernhalle. Dort werden keine brennenden Kerzen in ausgehöhlten Kürbissen stecken, aber die ein oder andere Fratze wird zu sehen sein. Im Ring nämlich, wo mit dem ersten Gong Schluss mit lustig ist. Die längsten Gesichter sollen die Boxer vom 1. FC Nürnberg ziehen in diesem Vergleichskampf mit insgesamt zwölf Duellen.

"Unsere Gegner sind alle auf einem hohen Level. Da sind bayerische und fränkische Meister dabei", weiß Edgar Feuchter. Und wissen auch seine Sportler, die vor zwei Jahren gegen die Staffel von der Noris bereits in der Nähe von Nürnberg gekämpft haben, jetzt heiß auf den Rückkampf sind. "Wir wollen gewinnen und dem Publikum ein Highlight bieten, zumal der Wettkampfsport unter Corona doch sehr gelitten hat", sagt Feuchter, der seit über sechs Jahren die Box-Abteilung im TSV Bad Kissingen führt und mit Leidenschaft und harter Arbeit an die glorreichen Zeiten des BC 77 Bad Kissingen längst angeknüpft hat. Der Erlös soll insbesondere der Anschaffung eines neuen Boxrings dienen.

Florian Säwert weiß, was auf ihn zukommt

"Klar bin ich etwas angespannt bei einem Turnier dieser Größenordnung. Vor allem spüre ich aber Vorfreude. Wir sind eine kleine und sehr familiäre Abteilung und hoffen umso mehr auf viele Zuschauer in der Bayernhalle. Auch als Belohnung für unsere Trainer Edgar Feuchter und Guido Haban, die so viel Zeit und Energie in diesen Abend investieren", sagt Florian Säwert.

Der 21-Jährige gehört mit gut 30 Kämpfen zu den erfahrenen TSV-Boxern und sieht seinem Mittelgewichts-Kampf gegen Angelo Limba gelassen entgegen. "Mein Teamkollege Max Neb hat schon gegen ihn geboxt, daher weiß ich, was auf mich zukommt", sagt der Student der Wirtschaftswissenschaften in Würzburg, der schon beim früheren BC 77 in diesen Sport geschnuppert hatte, dann mit der Renaissance des Boxsports an der Saale quasi ein Vereins-Comeback feierte. "Bei der Nacht des Sports hatte ich erfahren, dass es einen neuen Trainer gibt. Mein Vater hat mich angemeldet, was ich erst hinterher erfahren habe."

Zum Dabeibleiben bedurfte es keiner Überredungskunst. "Edgar hat mir Disziplin und Ordnung beigebracht. Er fordert einen, vertraut aber auch, hat enorm viel Empathie und ist ein ehrlicher Mensch", lobt Säwert seinen Übungsleiter, der seit 1988 im Besitz der C-Lizenz "Boxen" ist. Seinen eigene Box-Stil beschreibt Säwert als nicht zu aggressiv, aber auch nicht zu passiv. "Ich bin ein überlegender Boxer, der viel mit der Führhand arbeitet." Professionelle Vorbilder gibt es einige, "aber mir imponiert auch mein Teamkollege Mohammad Shadab, von dem ich einiges lernen kann. Er hat sportlich einige schwierige Jahre hinter sich, ist aber mittlerweile sehr erfahren und gereift."

Stargast der Boxnacht ist Willi "de Ox" Fischer. Der in Frankfurt am Main lebende 49-Jährige ist mehrfacher deutscher Meister, WBB-Weltmeister und Olympia-Teilnehmer. Der Ex-Profi im Schwergewicht und Olympia-Teilnehmer stand dank Kooperationsvertrag mit "Universum", schon im Ring mit Box-Legenden wie den Klitschkos oder Dariusz Michalczewski.

Info Unter Beachtung der 3G-Regel sind am Samstag, 30. Oktober, in der Bayernhalle bis zu 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt. Einlass ist um 17.30 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse. Impfnachweis und Mundschutz sind mitzubringen. Einen Vorverkauf gibt es nicht. Der Erlös der Veranstaltung geht in die Jugendarbeit des Vereins.

Rahmenprogramm In der im Vergleich zum Tattersall größeren Bayernhalle bieten sich neue Möglichkeiten. Deswegen hat die Box-Abteilung den Circus Luna (Langendorf) und seine Artisten mit ins Boot geholt, um die Zuschauer mit einem artistischen Feuerwerk zu begeistern. Neben der musikalischen Umrahmung sorgen auch Poledance und eine Breakdance-Vorführung für Abwechslung.