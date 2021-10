Bad Kissingen vor 13 Minuten

Badminton

Jonas Krambo vom SC Bad Kissingen wird Bayerischer Meister bei der U11

Mit breitem Grinsen bis über beide Ohren freute sich kürzlich Jonas Krambo vom SC Bad Kissingen über die bayerische Meisterschaft in der Altersklasse U11 im Doppel und die Vizemeisterschaft im Einzel. Die Meisterschaften fanden in Neumarkt in der Oberpfalz statt.