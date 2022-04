Ein fulminanter Start in die Motorsportsaison 2022 ist Jannik Julius-Bernhart geglückt. Der junge Bad Brückenauer hat beim ADAC Kart-Masters in Wackersdorf zweimal die Ziellinie als Erster überquert. Zuvor hatte sich Jannik die Pole Position im Qualifying geholt. Und auch beim Saisonauftakt auf der Kartbahn Kerpen war der 17-Jährige superschnell unterwegs: Der Sinnstädter musste sich lediglich mit einem Wimpernschlag Rückstand auf den Sieger geschlagen geben.

Schon im Vorjahr hatte der Auszubildende zum Hybridmechatroniker - vergleichbar mit dem Beruf des Anlagenmechanikers - mit schnellen Zeiten und einem unbändigen Kampfgeist aufhorchen lassen. Trotz unterlegenem Material schaffte Jannik es immer wieder, sich ganz nach vorne in die Spitze der besten deutschen Schaltkartfahrer zu katapultieren. Leider musste der 17-Jährige mehrfach aufgrund von technischen Problemen und wegen rüpelhaften Verhaltens anderer Wettbewerbsteilnehmer vorzeitig die Segel streichen.

Las Vegas: Spektakel sondergleichen

Highlight zum Abschluss des Jahres 2021 war die Teilnahme an einem Rennen in Las Vegas. In den Vereinigten Staaten von Amerika hatte Jannik Gelegenheit, sich mit internationalen Größen zu messen. Leider war dem 17-Jährigen das Pech auch in Übersee hold. Was am Ende für das junge Talent blieb, war ein nicht alltägliches Spektakel in der amerikanischen Metropole des Glücksspiels. Und die Erkenntnis, dass mit gutem Material auch gute Platzierungen selbst in der Weltspitze möglich sind.

In den Wintermonaten hat Manager und Vater Rüdiger Julius-Bernhart eine offenbar sehr gute Entscheidung getroffen: Jannik ist vom bisherigen Team SRP in eine kleinere Equipe gewechselt. Bei NB-Motorsport (Groß-Zimmern) mit Teamchef Norman Bamberger fühlt sich der Bad Brückenauer bestens aufgehoben und mit bestem Material ausgestattet. Das trägt nun ganz offenbar reiche Früchte.

Das Kart-Team Julius-Bernhart nutzte die Wintermonate zudem konsequent für Trainings- und Abstimmungsfahrten. So schnupperte Jannik bei der World Series Karting - vergleichbar mit einer Weltmeisterschaft - erneut internationales Flair. Im italienischen Lonato ließ der 17-Jährige einmal mehr mit prima Zeiten und großem Kämpferherz aufhorchen. Beim anschließenden Rennen um den Frühjahrspokal auf dem Erftlandring Kerpen Mitte März wurde Jannik nach furiosen Heats Zweiter. Von Position sieben im Finale gestartet, kämpfte Jannik sich Runde um Runde nach vorne, lieferte sich spannende Duelle mit der Konkurrenz, nutzte seine Chancen clever und belegte am Ende mit einem hauchdünnen Rückstand von zwei Zehntelsekunden auf den Sieger Platz zwei.

Einen Zahn zugelegt

Noch einen Zahn zulegen konnte der junge, talentierte Bad Brückenauer beim Auftakt der ADAC Kart-Masters in Wackersdorf. Den Grundstein für zwei Rennsiege legte Jannik im Qualifying. Dank permanent schneller Rundenzeiten glückte dem 17-Jährigen verdient die Pole Position. Vom Start des ersten Rennens an setzte er sich an die Spitze und führte das Feld überlegen bis zum Ziel an. Wegen Frühstarts wurde Jannik für das zweite Rennen allerdings um vier Plätze zurückgestuft. Doch unbeirrt ging der talentierte Bad Brückenauer auch das zweite Rennen in Wackersdorf an. Bereits nach wenigen Runden hatte Jannik die drei vor ihm gestarteten Konkurrenten überholt. Clever fuhr er den Sieg nach Hause und führt nach dem ersten Rennwochenende in der ADAC Kart-Masters das Feld mit 38 Punkten an. Erklärtes Saisonziel ist nach den Worten von Jannik Julius-Bernhart: "Wir wollen uns nach Möglichkeit in der deutschen Spitze etablieren und bei den internationalen Veranstaltungen so viele Erfahrungen sammeln wie möglich."

Ein Stipendium macht vieles einfacher

Dass das junge Motorsporttalent trotz Lehre an den mehrtägigen Rennen teilnehmen kann, hat er einem Stipendium seines Ausbildungsbetriebes zu verdanken. Chef Johannes Rehm von der Rehm Thermal Systems GmbH (Blaubeuren), Weltmarktführer bei Leiterplatten-Produktionsmaschinen, stellt Jannik vor den Rennwochenenden frei und ermöglicht ihm so den Start bei nationalen und internationalen Veranstaltungen. Karlheinz Franz

Meisterschaft Auf nationaler Ebene schreibt der Deutsche Motorsportbund (DMSB) diverse Renn-Kart-Meisterschaften aus, so auch die Schalt-Kart-Klasse, in der Jannik Julius-Bernhart startet. Auch der ADAC ist mit eigenen attraktiven Prädikaten etabliert.

Bestimmungen Kart und Fahrer müssen bei jedem Rennen ein Gewicht von mindestens 178 Kilogramm auf die Waage bringen. Leichtgewichtige Fahrer haben das Handicap, mit Zusatzgewichten starten zu müssen. So auch Jannik Julius-Bernhart, der nach wie vor mit reichlich Ballast an Bord seines Karts fährt.

Fahrzeuge Gefahren wird mit speziellen Karts, die über 125-ccm-Zweitakt-Motoren mit einer Leistung von über 50 PS verfügen. Die Fahrer beschleunigen die wendigen Renner in wenigen Sekunden von null auf 100 km/h (Spitze: über 120 km/h). Profillose Reifen stehen für Renn- und Trainingsläufe bei trockenem Asphalt zur Verfügung, bei Regen werden spezielle Renn-Reifen gefahren.

Quali-Modus Zunächst werden freie Trainings absolviert, gefolgt von Qualifikationsläufen. Die Schnellsten kommen weiter in das Semi-Finale. Von hier aus erreichen die Besten die Finalrennen.