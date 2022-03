TSVgg Hausen - SG Großwenkheim/Münnerstadt II 2:1 (0:0). Tore: 0:1 Sebastian Härter (48.), 1:1 Patrick Fichte (54.), 2:1 David Fleischmann (79.).

Nach einer längeren Abtastphase fasste sich nach 20 Minuten Jonas Glückert auf Seiten der Gäste als erster ein Herz und zielte knapp vorbei. Nur zwei Minuten später versuchte er es erneut, scheiterte diesmal aber an Hausens Schlussmann Christian Lakke. Das erste Tor erzielte SG-Akteur Sebastian Härter, der den Ball aus acht Metern mit viel Kraft unter die Latte platzierte. Hausen bewies jedoch Moral und kam durch Patrick Fichte verdient zum Ausgleich. In der umkämpften Schlussphase sorgte David Fleischmann für den Siegtreffer, durch den Hausen in der Tabelle auf den siebten Rang sprang.

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II - TSV Rothhausen/Thundorf 0:5 (0:4). Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4 Jan Schubert (11., 26., 30., 42.), 0:5 Andre Schmitt (48.).

Die Vorzeichen dieser Partie waren klar, Rothhausen/Thundorf reiste mit der Aussicht auf die Tabellenführung an und ging entsprechend motiviert zu Werke. Besonders Stürmer Jan Schubert war nicht zu halten und entschied das Spiel bereits im ersten Durchgang mit vier Toren im Alleingang. Von der katastrophalen ersten Hälfte sichtlich mitgenommen, gelang dem FV Rannungen II nach der Pause nicht viel, während die Gäste sich auf der komfortablen Führung ausruhen und einen Gang zurückschalten konnten. Andre Schmitt traf noch zum 0:5. "Wir waren als Mannschaft schlecht gestanden und dann kamen noch individuelle Fehler hinzu. Der Gegner war auch einfach agiler und aggressiver als wir", gab FV-Sprecher Frank Hofmann zu Protokoll.

SpVgg Althausen-Aub - SG Burglauer/Reichenbach II/ Windheim II 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Julian Kuhn (8.), 1:1 Pascal Schöfer (40.), 2:1 Johannes Arrighy (42.), 2:2 André Schmitt (65.), 3:2 Patrick Wehner (84., Eigentor).

"Aufgrund der guten kämpferischen Leistung ist der Sieg verdient", sagte Spielertrainer Kilian Kuhn, der sich in der ersten Halbzeit über das gute und schnelle Umschaltspiel seiner Mannschaft freute. Die 2:1-Führung bezeichnete er angesichts des Verlaufs und der Chancen als verdient, wenngleich dem Gast in seiner besten Phase durch Pascal Schöfer der Ausgleich gelang. Das 1:0 hatte Julian Kuhn per Kopf nach Freistoß erzielt (8.). Auf das 1:1 wusste die SpVgg die prompte Antwort, als Johannes Arrighy nach einer schönen Kombination das 2:1 gelang. Im zweiten Abschnitt sah Kuhn den Gast "präsenter und mit den größeren Spielanteilen". Er belohnte sich mit dem 2:2 durch André Schmitt. In der Folge verflachte die Partie, bis sich Burglauer selbst besiegte. Sebastian Bötsch schlug eine Ecke scharf nach innen, beim Klärungsversuch beförderte Unglücksrabe Patrick Wehner den Ball ins eigene Tor.

SG Sulzfeld/Merkershausen - SG Arnshausen I/Reiterswiesen II/FC Bad Kissingen III 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Henrik Diener (4.), 0:2 Tobias Wedler (27.), 0:3 Christian Schmitt (62.), 0:4 Henrik Diener (82.).

Die Gäste waren die klar bessere Mannschaft. Bereits nach vier Minuten gelang Henrik Diener die Führung, nachdem ein Sulzfelder Abwehrspieler über den Ball trat. Eine gute Gelegenheit zum Ausgleich verpasste Christian Kalke nach einer Viertelstunde, der Schuss ging knapp über den Kasten. Wenig später fing der Gast einen Ball im Mittelfeld ab, Tobias Wedler sorgte für den 2:0-Pausenstand. Für den zweiten Abschnitt hatte sich der Hausherr noch einiges vorgenommen, doch das nächste Gegentor ließ nicht lange auf sich warten. Ein Lupfer ließ dem Torhüter keine Chance. Dennoch gab es eine gute Gelegenheit zum Anschluss, doch auch hier verfehlte René Dümling nur knapp das Ziel. In der Schlussphase setzten die Gäste noch einen weiteren Treffer drauf. Das einzige Tor für die Einheimischen wurde wegen Abseits aberkannt.

SpVgg Sulzdorf - SG Eltingshausen/Rottershausen II 4:2 (3:0). Tore: 1:0 Christoph Wasser (20.), 2:0 Luke Harth (34.), 3:0 Eigentor (44.), 3:1 Benedikt Fischer (52.), 4:1 Stefan Matz (63.), 4:2 Benedikt Fischer (80.).

Einen verdienten Sieg feierte die Spielvereinigung. Die Führung gelang Christoph Wasser mit einem präzisen Kopfball, eine Viertelstunde später traf Youngster Luke Harth aus 20 Metern. Als kurz vor dem Pausenpfiff ein Eckball von Stefan Matz vom Gegenspieler unglücklich ins eigene Tor abgefälscht wurde, glaubte man den Sieg schon fest in der Tasche zu haben. Doch aus Unaufmerksamkeit gleich nach dem Wiederbeginn brachte man die Gäste zurück ins Spiel. Lange hielt die Hoffnung der Gäste aber nicht, durch eine direkt verwandelte Ecke war der alte Torabstand wieder hergestellt. Auch wenn die SG in der Schlussphase durch Benedikt Fischer noch einmal verkürzen konnte, behielten die Einheimischen die Fäden in der Hand. smb/rus