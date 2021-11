SV Garitz - SG Schondra II/ Breitenbach/ Schönderling 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Marco Niebling (10., Elfmeter), 1:1 Carsten Leitsch (35.), 2:1 Benedikt Niebling (41.). Gelb-Rot: Kevin Klüber (83., Schondra).

Nach dem mäßigen Saisonstart kommt Garitz immer besser in Tritt und pirscht sich langsam aber sicher an die Spitzengruppe heran. Gegen die SG Schondra strahlte der SV wie gewohnt große Gefahr bei Standards aus und erspielte sich bereits in den ersten Minuten einige Eckbälle und Freistöße. Ein souverän verwandelter Elfmeter von Marco Niebling brachte nach zehn Minuten die Führung. Die Gäste glichen Mitte des ersten Durchgangs aus, doch Benedikt Niebling schlug kurz vor dem Pausenpfiff zu und brachte seine Farben wieder in Front. In der zweiten Halbzeit ging es teilweise ruppig zu, doch keine der Mannschaften konnte weitere Torerfolge verbuchen.

SG Hammelburg/Fuchsstadt - FC Elfershausen 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Julian Kleinhenz (51., Eigentor), 1:1 Fabian Trompeter (72.), 2:1 Markus Kirchner (76.), 3:1 Tim Lindenau (90.). Gelb-Rot: Pascal Wahler (58., Elfershausen).

Auf schwierigem Geläuf kamen beide Mannschaften in der ersten Halbzeit nicht gut zurecht. Dennoch konnte sich Elfershausen gegen ersatzgeschwächte Hammelburger in der Anfangsphase zwei Tormöglichkeiten erspielen. Erst nach der Pause wurde die Partie ereignisreicher. Julian Kleinhenz sorgte mit einer verunglückten Kopfballabwehr ins eigene Netz für die Führung der Gastgeber. Der FC glich in Unterzahl durch Fabian Trompeter aus, der eine feine Einzelaktion gekonnt abschloss. "Am Ende hat sich aber die Unterzahl aber bemerkbar gemacht beim Gegner", erklärte Hammelburgs Informant Kurt Kühnlein. Die SG nutzte die sich nun bietenden Räume und gewann das Spiel aufgrund einer starken Schlussphase.

TV Jahn Winkels - SG Oberleichtersbach/Modlos 2:2 (0:0). Tore: 1:0 Alwin Böse (57.), 1:1, 1:2 Florian Friebel (85., 87.), 2:2 Madalin Manea (90.+5, Elfmeter).

Mit diesem Unentschieden war man in Winkels alles andere als zufrieden. Gegen den eigentlichen Favoriten nahm der TV Jahn von Beginn an das Heft in die Hand und schoss dem SG-Schlussmann die Bälle reihenweise um die Ohren. Da dieser aber eine herausragende Leistung abrief, blieb es zur Pause beim torlosen Unentschieden. Im zweiten Durchgang konnte Alwin Böse den Bann brechen, mit viel Druck beförderte er den Ball aus gut 20 Metern in die Maschen. Die Gäste zeigten sich effizient und brachten kurz darauf ihre ersten beiden Torschüsse jeweils ins Ziel. Per Strafstoß gelang den Hausherren zumindest noch das 2:2. "Wir haben leider zahlreiche Torchancen ausgelassen, das war ein gewonnener Punkt für den Gegner", monierte TV-Sprecher Michael Müller.

SG Obereschenbach/Morlesau - SV Machtilshausen 0:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Santo Schneider (14., 24./Elfmeter).

In einer Partie, in der Machtilshausen offensiv nicht viel einfallen wollte, konnte sich der Tabellenführer auf seinen Torjäger Santo Schneider verlassen. Zunächst erzielte dieser aus stark abeitsverdächtiger Position per Abstauber das 0:1, zehn Minuten später legte er vom Elfmeterpunkt nach. Obereschenbach ließ sich vom Rückstand aber nicht beeindrucken und war in der Folge klar spielbestimmend. Einzig die Torchancen blieben weitestgehend aus. Machtilshausen stand gewohnt kompakt, verteidigte die Führung souverän und brachte der Spielgemeinschaft ihre erste Heimniederlage bei. "Es war ein mäßiges Spiel, aber ein Spiel auf Augenhöhe", fasste SG-Pressewart Achim Meder zusammen.

SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II/Bad Brückenau II - SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Christian Rüttiger (36.), 2:0 Dominik Cimala (53.), 3:0, 4:0 Philipp Schäfer (74., 78.). Rot: Christian Schreihanz (59., Gräfendorf).

Die SG Oberbach ließ von Spielminute 1 keine Zweifel an einem Sieg aufkommen. Laut Pressewart Dominik Bauer erspielte sich seine Mannschaft schon in der ersten Hälfte Chance um Chance. Eine davon verwertete Christian Rüttiger, als er nach dem Zuspiel des umtriebigen Dominik Cimala den Ball mit dem schwachen Fuß ansehnlich ins lange Eck schlenzte. Schon zur Halbzeit hätte die Elf von Frank Klein höher führen können, jedoch konnte die Gräfendorfer Defensive bis zu diesem Zeitpunkt schlimmeres verhindern. Dies änderte sich, als der Torwart der Gäste kurz nach Beginn der zweiten Hälfte vom Platz gestellt wurde, laut Bauer "die Schlüsselszene des Spiels”. Ein Comeback war ab diesem Zeitpunkt unmöglich, vor allem da Oberbach schon vor dem Platzverweis das zweite Tor erzielte. In Überzahl legte die Heimelf durch schön ausgespielte Konter zwei weitere Tore nach. Bauer lobte hernach das Abwehrbollwerk seiner Elf und die Zielstrebigkeit im Spiel nach vorne.

A-Klasse Rhön 2

SG Bad Bocklet/Aschach - SG Großwenkheim/Münnerstadt II 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Jan Blasek (32., 45.), 3:0 Stefan Weingart (65.), 4:0 Jan Blasek (80.).

Gegen die Spielgemeinschaft aus Großwenkheim und Münnerstadt wurde der Tabellenführer seiner Favoritenrolle gerecht. Besonders Jan Blasek war gut aufgelegt und feuerte von Beginn an aus allen Rohren. Seinem ersten Treffer ließ er kurz vor der Pause nach sehenswerter Vorarbeit von Nicklas Kubyschta das 2:0 folgen. Im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild. Stefan Weingart trug sich mit einem satten Linksschuss in die Torschützenliste ein. Zehn Minuten vor Schluss erzielte Blasek seinen dritten Treffer. Nach einem aufgenommenen Rückpass drosch er den fälligen indirekten Freistoß aus kurzer Entfernung unhaltbar in die Maschen.

SG Sulzfeld/Merkershausen - TSV Rothhausen/Thundorf 2:3 (1:1). Tore: 1:0 Ludwig Rothaug (5.), 1:1 Marco Schmitt (42.), 2:1 Stefan Schmitt (77.), 2:2 Stefan Denner (82.), 2:3 Fabian Wiener (85.).

Bis zur 77. Minute sah die Welt der SG Sulzfeld/Merkershausen noch in Ordnung aus, doch in der Schlussphase drehte der TSV das Spiel. Den besseren Start erwischten die Gastgeber, die schon in der 5. Minute in Führung gingen. Kurz vor der Pause verlängerte Marco Schmitt einen Freistoß per Kopf und es hieß 1:1. Kurz darauf fast das 2:1 für die Gäste durch André Schmitt, aber SG-Keeper Daniel Dümpert reagierte glänzend. Das ausgeglichene Spiel setzte sich nach der Pause fort. Erst verfehlte ein Schuss von SG-Spieler Christian Kalke nur knapp das Ziel. Dann wurde Torgarant Stefan Schmitt eingewechselt. Er kam, sah und traf aus 16 Metern für seine SG zum 2:1. Es folgte die Schlussphase, die die Wende brachte. Nach einer Ecke bekam Stefan Denner den Ball vor die Füße und netzte zum 2:2 ein. Drei Minuten später das Siegtor: Es gab Freistoß für den TSV und Fabian Wiener traf im Getümmel zum 3:2. rus

SpVgg Sulzdorf - SG Arnshausen/Reiterswiesen II/FC Bad Kissingen III 5:2 (2:1). Tore: 0:1 Henrik Diener (13.), 1:1, 2:1 Carsten Eckart (15., 26.), 3:1 Christoph Wasser (54.), 3:2 Tobias Wedler (77.), 4:2 Christoph Wasser (82.), 5:2 David Büschelberger (85.).

"Wenn die Lokomotive zuhause erstmal rollt, dann sind wir schwer aufzuhalten", so fasst René Scheider (Vorsitzender SpVgg Sulzdorf), die Heimstärke seiner Mannschaft zusammen. Auch am Sonntag bewiesen die Hausherren, dass sie auf eigenem Rasen eine sichere Bank sind. Doch zu Beginn der Begegnung musste die Spielvereinigung einem Rückstand hinterherlaufen: Henrik Diener netzte nach 13 Minuten für die Gäste ein. "Das Tor fiel in einer Druckphase von uns. Wir hätten eigentlich schon mit zwei, drei Toren vorne liegen müssen", ärgerte sich Scheider. Eine Reaktion ließ aber nicht lange auf sich warten. Zwei Minuten später fiel der Ausgleich, der ebenso wie der spätere Führungstreffer einem bestimmten Muster folgte. Vorlage Adrian Kriegsmann, Tor Carsten Eckart. Als nach der Pause das 3:1 fiel, schien das Spiel in Richtung der Sulzdorfer zu laufen. Nach einem Abwehrfehler der Hausherren, kam aber nochmal Spannung auf. Die Gäste erzielten durch Tobias Wedler nämlich den Anschlusstreffer. In den letzten zehn Minuten machten die Hausherren jedoch den Deckel drauf. Für René Scheider ist klar: "Das Ergebnis geht in der Höhe total in Ordnung. Wenn wir uns nicht so blöd angestellt hätten, hätten wir auch schon viel früher den Sack zumachen können." rus

Außerdem spielten

SpVgg Althausen-Aub - SG Eltingshausen I/Rottershausen II 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Kilian Kuhn (18.), 2:0 Philip Ruck (34.), 3:0 Sebastian Bötsch (68., Foulelfmeter), 4:0 Philip Ruck (88.). Bes. Vorkommnis: Michael Röder (Eltingshausen) hält Foulelfmeter von Philip Ruck (14.).