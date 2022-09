TSV Wollbach II - SG Obereschenbach/Morlesau 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Julius Günther (5.), 1:1 Philipp Pfaff (21.), 2:1 Philipp Kirchner (51.), 2:2 Florian Graf (61.), 3:2 Marius Reith (89., Eigentor).

Ein abwechslungsreiches und spannendes Spiel lieferten sich die Zweitvertretung des TSV Wollbach und die Spielgemeinschaft aus Obereschenbach und Morlesau. Die Gäste schafften es bereits in der fünften Minute auf die Anzeigetafel. Julius Günther musste nach einem Pass von der Grundlinie nur noch den Fuß hinhalten. Den Ausgleich besorgte Philipp Pfaff, der von Simon Feser mustergültig bedient wurde. Das 2:1 durch Philipp Kirchner egalisierte zehn Minuten später Florian Graf, der nach einem langen Ball alleine auf das Wollbacher Tor zulaufen konnte und erfolgreich abschloss. Zum Pechvogel wurde Marius Reith, ihm unterlief kurz vor Schluss das entscheidende Eigentor.

SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II - SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Christoph Schießer (66.).

Trotz vieler vergebener Möglichkeiten konnte sich die SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II über einen knappen, aber verdienten Heimsieg freuen. "1:0 ist natürlich immer gefährlich, wir haben unsere Chancen nicht so genutzt", bemängelte Lorenz Brust. Für den ersten Aufreger sorgte Tizian Manger, der den Ball am Strafraumeck technisch anspruchsvoll annahm und per Volley in Richtung Gehäuse schickte. Der glänzend aufgelegte Gästekeeper Bastian Finn entschärfte den strammen Schuss spektakulär. Ein Geistesblitz von Maik Fella entschied schließlich das Spiel. Er schickte Christoph Schießer über die linke Seite auf die Reise, der den Torwart clever zum Sieg überlupfte.

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth - FC Westheim 0:0.

Das erste Spiel für die SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth mit Jörg Albert zurück auf der Trainerbank hatte auf beiden Seiten keine Tore zu bieten. Die bis dato verlustpunktfreien Gäste waren besonders bei Standards gefährlich und spielten viele hohe Bälle, die von der Gräfendorfer Abwehr sicher verteidigt wurden. Die erste gute Chance für die Hausherren hatte Christoph Mützel, doch die beste Möglichkeit vergab der junge Jannik Jost, der in der Schlussphase freistehend verzog. "Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden, mit dem Ergebnis nicht", fasste Jörg Albert im Anschluss an die Partie zusammen.

FC Elfershausen - SG Schondra II/Breitenbach/Schönderling 6:3 (2:2). Tore: 0:1 Julius Schipper (17.), 1:1 Mike Löschner (20.), 1:2 Carsten Leitsch (22.), 2:2 Fabian Trompeter (40.), 3:2, 4:2 Pascal Wahler (60., 70., Elfmeter), 4:3 Carsten Leitsch (76.), 5:3 Pascal Wahler (80.), 6:3 Mike Löschner (83.).

Beim Kantersieg gegen die Spielgemeinschaft aus Schondra, Breitenbach und Schönderling gelangen dem FC Elfershausen mehr Tore, als in der gesamten bisherigen Saison. "Heute haben wir endlich auch den Abschluss gefunden. Hoffentlich haben wir unser Pulver nicht verschossen", erklärte FC-Akteur Kevin Niklaus mit einem Augenzwinkern. Die erste Halbzeit konnten die Gäste noch ausgeglichen gestalten, doch offenbar fand Elferhausens Trainer Maik Amlow in der Halbzeitpause die richtigen Worte. Denn angeführt vom Dreifachtorschützen Pascal Wahler ließ der FC seinem Gegner nach dem Wiederanpfiff keine Chance.

SG Geroda/Oehrberg/Stralsbach - TSV Volkers 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Nico Ipek (20.), 0:2 Kevin Tris (40.), 0:3 Nico Ipek (65.), 0:4 Daniel Kuznetzow (69.), 0:5 Nico Ipek (73.).

Gerodas Johannes Wirth war nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch mit der Leistung seiner Mannschaft unzufrieden. "Das war ganz schlecht von uns. Wir haben im Gegensatz zu Volkers die Zweikämpfe nicht angenommen", kritisierte er nach der Partie. Die Spielgemeinschaft fand nicht ins Spiel und konnte sich keine nennenswerten Chancen erarbeiten. Der Gast aus Volkers hingegen feierte nun schon den dritten Sieg in Folge und kämpft sich langsam aber sicher an die Aufstiegsplätze heran. Besonders Nico Ipek war in diesem Spiel kaum aufzuhalten, er traf zweimal nach Standards und legte im Anschluss an eine gelungene Kombination sogar noch seinen dritten Treffer nach.

FC Untererthal II - SG Hammelburg/Fuchsstadt II 1:6 (0:1). Tore: 0:1 Elias Schmitt (18.), 0:2 Felix Huf (56.), 0:3 Deniz Türker (63.), 0:4 Elias Schmitt (65.), 0:5 Fabio Hugo (66.), 0:6 Jannik Franz (67.), 1:6 Andre Tiedemann (88.).

Aus zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten bestand das Duell zwischen der zweiten Mannschaft des FC Untererthal und der Spielgemeinschaft aus Hammelburg und Fuchsstadt. Denn während im ersten Durchgang nur Elias Schmitt traf, fiel nach der Pause Tor um Tor. Innerhalb von nur zwölf Minuten stellten die plötzlich torhungrigen Gäste auf 0:6. Lukas Gerlach im Tor der Hausherren war ein ums andere Mal machtlos und nicht zu beneiden. Nach der furiosen Viertelstunde nahmen die SG-Jungs den Fuß vom Gas und verwalteten die Führung. Andre Tiedemann erzielte kurz vor Spielende zumindest noch den Ehrentreffer für seine Mannschaft.