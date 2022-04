SV Garitz - SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Benedikt Niebling (76.), 2:0 Carlos Zimmermann (83.), 3:0 Alexander Flassig (86.).

Es war ein perfekter Spieltag für die Garitzer, die dank Kunstrasen sogar beide angesetzten Spiele ungeachtet der widrigen Bedingungen durchbringen konnten. Erst sorgte die Reserve für einen Dreier, dann zog die Erste nach und verbesserte sich mit dem Sieg über die in den vergangenen Wochen personell so arg gebeutelte SG Gräfendorf und durch den gleichzeitigen Oberleichtersbacher Ausrutscher auf den zweiten Platz. Allerdings mussten die Fans sehr lange auf Tore warten. Als die Schlussphase anbrach, netzte Benedikt Niebling zum sechsten Mal in dieser Saison ein. Nun war der Gast zur verstärkten Offensive gezwungen, doch Tore fielen nur noch auf Garitzer Seite durch Carlos Zimmermann und Alexander Flassig.

FC Elfershausen - SG Oehrberg/Stralsbach/Geroda 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Marcel Rudolph (11.), 1:1 Johannes Wirth (54.), 1:2 Felix Markart (90+1.).

Mit einem Sieg hätten sich Elfershausens Kellerkinder in der Tabelle um einen Platz verbessern können, umso unglücklicher wirkt in Anbetracht dessen die späte Niederlage. Die Anfangsphase war gefüllt von Aluminium-Treffern, insgesamt wackelte das Gebälk fünfmal. FC-Pressewart Kevin Niklaus bezeichnete die Anfangsphase als "wild". Marcel Rudolph konnte daraus zuerst Kapital schlagen und vollendete ein schönes Zuspiel von Pascal Wahler zur Führung. Niklaus sah den Rest der ersten Hälfte "unter Kontrolle", sodass die Elf von Florian Übelacker mit einer verdienten Führung in die Pause ging. Nach dem Wechsel münzte der Gast die wachsende Dominanz in den Ausgleich um, als Johannes Wirth eine Freistoßflanke wohl eher unfreiwillig ins lange Eck zirkelte. Kurz vor dem Abpfiff hatte Marcel Rudolph die Chance das ausgeglichene Spiel für die Hausherren zu entscheiden, vergab jedoch freistehend vor dem Tor. Auf der Gegenseite rutschte nur wenige Minuten später ein eigentlich harmloser Ball durch die Hände von Tormann Justus Peter, Felix Markart musste nur noch einschieben. Gäste-Trainer Peter Mammitzsch bestätigte, dass beide Teams mit dem Unentschieden hätten leben können. Insgesamt hatte Mammitzsch ein "starkes A-Klassen-Spiel" gesehen.

SG Obereschenbach/Morlesau - SG Oberleichtersbach/Modlos 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Florian Graf (45+2.), 2:0 Matthias Schumm (66.)

Die SG Oberleichtersbach/Modlos brauchte einen Sieg, um am zweiten Tabellenplatz festzuhalten und ging daher möglicherweise mit etwas mehr Druck in das Spiel gegen Obereschenbach, welches sich im oberen Tabellenmittelfeld befindet. "Von Anfang an haben wir den Gegner unter Druck gesetzt", sagte Obereschenbachs Coach Bernd Heid, eine hundertprozentige Chance sollte jedoch nicht herausspringen. Ein vergebener Hochkaräter der Gäste war offensichtlich der finale Weckruf für die Heim-Offensive, welche eine Druckphase in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit dem verdienten Führungstreffer durch Florian Graf abschlossen. Auch in Hälfte Zwei blieben die Gastgeber griffiger und sorgten durch das Abstaubertor von Matthias Schumm nach einem Pfostenschuss für die Entscheidung. Der Sieg geriet zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr, weil die Gäste laut Heid "sicherlich nicht ihren besten Tag erwischt haben". Allerdings sah er auch "eine super Mannschaftsleistung", mit einem extra Lob an Andreas Altmann, der den Oberleichtersbacher Torjäger Florian Friebel komplett aus dem Spiel nahm.

TSVgg Hausen - FSV Hohenroth 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Tobias Then (27.), 1:1 Tobias Burigk (68.), 1:2 Elias Elting (73.).

Im ersten Abschnitt ging es munter hin und her, ohne dass sich viele Torchancen ergaben. Die Führung gelang dem FSV nach einem Konter. Libero Tobias Then sprintete dabei fast über das gesamte Feld und drosch den Ball ins Netz. Hausen war bei Standards immer wieder ansatzweise gefährlich, doch echte Torgefahr bestand nicht. Nach Wiederbeginn musste FSV-Kapitän Tobias Kaiser nach einem Schuss an den Kopf ausgewechselt werden, dadurch entstand Unordnung in der Abwehr. Dies nutzten die Einheimischen, denn nach einem Gestochere im Strafraum fiel der Ausgleichstreffer durch Tobias Burigk. Lange hielt die Freude aber nicht. Nach einem Freistoß gelang Elias Elting per unhaltbarem Flugkopfball das 2:1. In den verbleibenden Minuten warfen die Hausherren alles nach vorn, Hohenroth spielte auf Konter und hatte neben einem Lattenknaller noch eine weitere klare Gelegenheit. Der Sieg stand auf Messers Schneide, denn in der 88. Minute rettete der Pfosten nach einem Schuss von Spielertrainer Eray Cadiroglu. rus

SG Windheim I/Burglauer II/Reichenbach III - SG Premich/Langenleiten 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Marcel Limpert (76.).

Marcel Limpert köpfte die SG Premich/Langenleiten ins Glück und zu drei Punkten, mit denen die Tabellenführung untermauert wurde. Für den Spielertrainer der SG Windheim, Julian Beck, war diese Partie auf dem schwer bespielbaren Hartplatz in Windheim eine Kopie des Hinspiels. Auch da sei Premich die spielerisch klar bessere Mannschaft gewesen, hat das goldene 1:0 aber erst in der letzten Minute erzielt "und ich habe zwei klare Chancen vergeben". Dieses Mal war's "nur" eine, "ich bin allein auf den Torwart zugelaufen, aber er hat gehalten". Das passierte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und hätte dem Außenseiter fast die Führung beschert. Zuvor hatten die Gäste aus ihrer deutlichen Überlegenheit kein Kapital schlagen können. Letztlich leitete ein Standard das goldene Tor ein: Im Anschluss an eine Ecke köpfte Limpert zum 1:0 in die Maschen. rus

Außerdem spielten

SV Garitz II - SG Gräfendorf II /Dittlofsroda II/Wartmannsroth II 6:2 (3:1). Tore: 1:0 Clemens Gerlach (17.), 2:0, 3:0 Simon Herold (26., 33.), 3:1 Karlheinz Thoma (45.), 4:1 Andrzej Sadowski (47.), 5:1 Simon Herold (52.), 5:2 Thomas Aulbach (60.), 6:2 Simon Herold (65.)

TSVgg Hausen II - SV Aura II 3:5 (2:5). Tore: 0:1, 0:2 Sebastian Zink (1., 2.), 1:2 Jonah Liehr (13.), 1:3, 1:4, 1:5 Sebastian Zink (28., 30., 36.), 2:5 Marvin Kiesel (37.), 3:5 Abdelrazek Mohamed (81.). Gelb-Rot: Athanasios Papadopoulos (78., Hausen).

Die SG Haard/Nüdlingen II ist zum Spiel bei der SG Oerlenbach/Ebenhausen II nicht angetreten.