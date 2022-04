SpVgg Detter-Weißenbach - SV Garitz II 5:3 (3:1). Tore: 1:0 Lukas Hägerich (20.), 1:1 Clemens Gerlach (25., Elfmeter), 2:1 Lukas Hägerich (30.), 3:1 Ralf Ziegler (38.), 3:2 Luca Schlereth (68.), 4:2 Jan Müller (79.), 5:2 Marvin Hägerich (81.), 5:3 Luca Schlereth (85.).

Bei sieben Punkten Rückstand auf die ersten beiden Plätze fährt der Zug in Richtung A-Klasse wohl ohne die Detterer und Weißenbacher ab. Aber die Jungs der Spielvereinigung lassen sich nicht hängen und wollen ihren Fans weiterhin eine flotte Kugel kredenzen. Und das gelang gegen die Garitzer Reserve durchaus beeindruckend angesichts der fünf erzielten Treffer. Wie das so oft der Fall ist, hatte aber auch der Gegner seine Anteile an einer unterhaltsamen Begegnung. Früh hatten die Gastgeber einen Hochkaräter vergeben beim Sololauf von Marvin Hägerich, der SV-Keeper Gero Karsten nicht zu überwinden vermochte. Verdient der Führungstreffer durch Lukas Hägerich nach Zuarbeit seines Bruders Marvin. "Nachdem die Garitzer per Strafstoß ausgleichen konnten, haben wir das Zepter wieder in die Hand genommen", so Detters Coach Christoph Hähnlein. Der Garitzer Schlussmann hielt, was zu halten war, musste sich aber vor der Pause noch zweimal geschlagen geben. Zum erneuten Führungstreffer hatte Verteidiger Felix Müller grandiose Vorarbeit geleistet. Die offensive Gangart beider Teams fand nach dem Wechsel ihre Fortsetzung - mit dem verdient besseren Ende der Gastgeber.

SG Oberleichtersbach II/Modlos II - DJK Schlimpfhof 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Felix Hagl (6.), 0:2 Marius Panzer (22.), 1:2 Julian Enders (35., Elfmeter), 1:3, 1:4 Marius Panzer (76., 85.). Rot: Tobias Klaus (57., Oberleichtersbach)

In der Tabelle stehen die Oberleichtersbacher und Modloser weit vor den Schlimpfhofern, aber die Gäste stellten am Sonntag die tonangebende Elf, die auch in der Höhe verdient gewann gegen mitunter überforderte Gastgeber, die sich kaum Chancen erspielten. Die Schlimpfhofer überzeugten mit gelungenen Ballstafetten und hatten in Person des freifach erfolgreichen Marius Panzer den Matchwinner in ihren Reihen. Das Malheur der SG machte Tobias Klaus mit seinem Platzverweis perfekt.

SG Gräfendorf II/Dittlofsroda II/Wartmannsroth II - SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Lennard Wilde (15.), 0:2 Jan Schmitt (31.), 1:2 Philipp Hölzer (44.).

Viel hätte nicht gefehlt, und das Schlusslicht der B-1 hätte gegen die favorisierten Gäste etwas Zählbares mitgenommen. Denn die Fans in Gräfendorf sahen ein ausgeglichenes Spiel, in dem alle Tore bereits vor dem Pausenpfiff fallen sollten. Lennard Wilde nach einem Standard und Jan Schmitt nach einem Konter hatten die SG Hassenbach in Führung geschossen, ehe Philipp Hölzer seine Abschluss-Qualitäten mit dem Anschlusstreffer aus großer Distanz unter Beweis stellte. Auch nach dem Wechsel blieben die Gastgeber auf Augenhöhe, aber ohne Fortune im Abschluss.

SG Premich/Langenleiten - SG Unter-Oberebersbach I/Steinach II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Kilian Strauß (66.).

Julian Ziegler, Sprecher der SG Premich/Langenleiten, bringt die Erfolgsformel seiner Mannschaft, die erst acht Gegentreffer in 17 Spielen kassiert hat, auf einen einfachen Nenner: "kein Tor kriegen, vorne mindestens eines schießen, sind drei Punkte." Das gelang auch in diesen 90 Minuten und damit die angestrebte Revanche für die bislang einzige Saisonniederlage im Hinspiel. Mehr noch: Die Festung Premich und Langenleiten bleibt uneinnehmbar. "Die erste Halbzeit war nix", beschrieb Ziegler das Niveau. Er sprach von "vielen Fehlpässen, Mittelfeldgeplänkel und keinen Torchancen". In der zweiten Halbzeit, insbesondere ab der 60. Minute, nahm der Spitzenreiter Fahrt auf. "Wir haben viel Druck gemacht." Das wurde mit dem 1:0 durch Kilian Strauß belohnt, als Luca Oppelt auf der linken Außenbahn mehrere Gegenspieler austrickste und maßgerecht nach innen passte. Zunächst scheiterte Strauß am Torwart, im zweiten Versuch war der Ball drin. Danach verdiente sich der Hausherr die Führung. Bei zwei Alleingängen scheiterte Luca Oppelt am Torwart und vergab die Vorentscheidung. "Aufgrund des letzten Spieldrittels ein verdienter Sieg", sagte Ziegler. Und das, obwohl man ersatzgeschwächt ins Rennen gegangen war. "Aber wir haben das kompensieren können. Das spricht für die Stimmung und den Zusammenhalt in unserer Mannschaft." rus

Außerdem spielten

SG Diebach II/Windheim - SV Römershag II 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Robby Kuhn (34.), 2:0 Marco Möhler (56.), 3:0ß Florian Brune (66.), 3:1 Marco Möhler (69., Eigentor), 4:1 Robby Kuhn (90.).

SV Aura II - SG Windheim/Burglauer II/Reichenbach III 5:3 (3:0). Tore: 1:0 Christof Sauer (2.), 2:0 Daniel Gisder (20.), 3:0 Arkadiusz Porombka (40.), 3:1 Julian Beck (50.), 4:1 Christof Sauer (55.), 4:2 Luis Bach (65.), 4:3 Patrick Schmidtke (80., Elfmeter), 4:3 Lucca Glöckler (87.).

TSV Wollbach II - SG Oerlenbach/Ebenhausen II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Fabian Höper (6.), 2:0 Pascal Schreiner (50.), 3:0 Matthias Kirchner (69.).

SV Ramsthal II - SG Waldberg II/Stangenroth II 5:2 (2:1). Tore: 1:0 Lukas Stark (20.), 2:0 Christoph Kraus (23.), 3:0 Stefan Six (65.), 4:0 Christoph Kraus (80.), 5:0 Stefan Six (88.). Gelb-Rot: Alexander Kirchner (87., Waldberg II)

Die SG Haard/Nüdlingen II ist zum Spiel gegen die SG Euerdorf I/Sulzthal II nicht angetreten.

FC WMP Lauertal III - TSV Aubstadt III 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Elias Wachenbrönner (11.), 0:2 Christian Wachmer (27.), 0:3 Moritz Rink (45.), 0:4 Florian Stumpf (50.).

TSV Rothhausen/Thundorf II - SG Salz/Mühlbach III 5:1 (4:0). Tore: 1:0 Laurenz Weipert (13.), 2:0 Michael Weigand (22.), 3:0 Manuel Schmitt (24.), 4:0 Juan Carlos la Rosa (44.), 4:1 Markus Haupt (79.), 5:1 Joshua Hohn (89.).

Der FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen III ist zum Spiel bei der SG Kleinbardorf I/Bad Königshofen II nicht angetreten.