FC Westheim - SG Obereschenbach/Morlesau 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Arkadiusz Grek (7.), 2:0 Fabian Beck (21.), 2:1 David Reuter (45.).

Gegen die abstiegsbedrohte Spielgemeinschaft aus Obereschenbach und Morlesau tat sich der FC Westheim überraschend schwer. Zum Glück aus Sicht der Gastgeber war der zuletzt treffsichere Arkadiusz Grek früh zur Stelle und nutzte seine erste Chance zur frühen Führung. Fabian Beck erhöhte mit seinem fünften Saisontreffer auf 2:0. Noch vor der Halbzeit verkürzte David Reuter für die Gäste und gab seiner Mannschaft noch einmal Hoffnung, doch nach der Pause plätscherte das Spiel vor sich hin und Westheim verwaltete die knappe Führung erfolgreich bis zum Schluss.

TSV Volkers - FC Untererthal II 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Niklas Fischer (15.), 2:0 Yevhenii Stoianov (29.), 3:0 Markus Brust (57.), 3:1 Sandro Koch (81.).

Nach diesem von beiden Seiten sehr fair geführten Spiel muss sich der TSV Volkers nur den Vorwurf gefallen lassen, seine Chancen nicht konsequent genutzt zu haben. "Wir hatten Chancen für zwei Spiele, wir wollten zu oft mit dem Kopf durch die Wand", resümierte Abteilungsleiter Oliver Brust. Besonders der erste Treffer war sehenswert. Niklas Fischer bugsierte eine Kopfballverlängerung von Markus Brust artistisch per Fallrückzieher ins Netz. Auch die beiden anderen Tore waren schön herausgespielt. Dem besonders bemühten Daniel Kuznetzow wollte zwar kein Tor gelingen, er glänzte aber mit zwei Vorlagen.

TSV Wollbach II - SG Hammelburg/Fuchsstadt II 2:5 (1:2). Tore: 0:1 Felix Huf (5.), 1:1 Simon Hein (7., Elfmeter), 1:2 Mike Ludewig (17.), 1:3 Deniz Türker (47.), 1:4 Felix Huf (50.), 2:4 Nils Plenz (64.), 2:5 Christian Schaub (85., Elfmeter).

Der TSV Wollbach II empfing die SG Hammelburg/Fuchsstadt II mit einer im Vergleich zum letzten Spiel stark veränderten Aufstellung. Schon nach fünf Minuten stand Gästeakteur Felix Huf im Strafraum frei und vollstreckte mit einem strammen Flachschuss. Simon Hein glich nur zwei Zeigerumdrehungen später vom Kreidepunkt aus, nachdem Nils Plenz gefoult wurde. Danach rissen die Gäste das Spiel an sich und Mike Ludewig sowie Deniz Türker, mit einem sehenswerten Distanzschuss, stellten den Spielstand auf 1:4. Wollbach steckte nicht auf, konnte die letztendlich klare Niederlage aber nicht abwenden. Per Elfmeter traf Christian Schaub zum 2:5-Endstand.

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth - SG Schondra II/Breitenbach-Mitgenfeld/Schönderling 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Fabian Düsterwald (16.), 2:0 Julian Sell (30.).

Die SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth setzt ihren beeindruckenden Lauf fort. Gegen die Spielgemeinschaft aus Schondra, Breitenbach-Mitgenfeld und Schönderling gelang den Schützlingen von Andy Möck, der den erkrankten Trainer Jörg Albert vertrat, bereits der sechste Sieg in Serie. Dabei glänzte besonders die Defensive, die in diesem Zeitraum nur ein Gegentor zuließ. Auf der anderen Seite reichten Treffer der Torjäger Fabian Düsterwald und Julian Sell, um drei Punkte zu ergattern und weiterhin mit Tabellenführer Westheim Schritt zu halten. Schondras Reserve hingegen verliert die dritte Partie in Folge und verbleibt auf dem Abstiegsrelegationsplatz.

FC Elfershausen - SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II 3:2 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Mike Löschner (19., 23.), 3:0 Fabian Trompeter (33.), 3:1, 3:2 Christoph Schießer (48., 49.).

Der FC Elfershausen zeigte gegen die SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II zwei Gesichter. In der ersten Halbzeit wurde Mike Löschner innerhalb weniger Minuten zweimal perfekt freigespielt und schnürte einen Doppelpack. Fabian Trompeter erhöhte nach einem weiteren gelungenen Schnittstellenpass auf 3:0. "Das war die beste Halbzeit, die wir diese Saison gespielt haben, wir haben super Fußball gespielt", freute sich FC-Sprecher Kevin Niklaus. Doch Christoph Schießer brauchte nach der Halbzeitpause nur zwei Minuten, um den Spielverlauf fast auf den Kopf zu stellen. Am Ende war das Glück auf der Seite Elfershausens, denn die Gäste bekamen kurz vor Schluss einen Elfmeter zugesprochen, den Torwart Rene Roßkopf mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenkte.

SG Waldfenster/Lauter - SG Geroda/Oehrberg/Stralsbach 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Luca Seller (22.), 1:1 Felix Markart (60.), 2:1 Frederik Schmitt (80.).

Die Saison der SG Waldfenster/Lauter bleibt durchwachsen. Gegen den Tabellennachbarn brachte Luca Seller die Heimmannschaft in Führung, indem er Torwart Niklas Schneider den Ball abluchste. "Wir haben gut angefangen, das Pressing hat funktioniert", lobte Trainer Phillip Heusinger. Die Kontrahenten neutralisierten sich weitestgehend, niemand konnte sich ein klares Chancenplus erarbeiten. Der Ausgleich der Gäste ging wegen leichter Feldvorteile aber in Ordnung. In der Schlussphase nahm sich Frederik Schmitt ein Herz und entschied das Spiel mit einem präzisen Abschluss vom Sechzehnereck.

FC Westheim - TSV Wollbach II 7:0 (4:0). Tore: 1:0 Fabian Martin (12.), 2:0 Malte Förster (19.), 3:0 Erik Widiker (31.), 4:0, 5:0 Fabian Martin (37.,47.), 6:0, 7:0 Fabian Beck (68.,79.).

Westheim zeigte erneut eine starke Leistung, Abteilungsleiter Maximilian Schaub beschrieb den Spielverlauf vom Freitag als "relativ einseitig”. Der FC legte früh los mit Aktionen von Malte Förster. Der Stürmer war eine Hälfte der Westheimer Vater-Sohn Sturmspitze, die von Silas Förster komplettiert wurde. Nach der ersten Hälfte stand es bereits 4:0, dennoch "gaben sich die ersatzgeschwächten Gäste nie auf". Sie bekamen die FC-Offensive allerdings bis zum Schluss nicht in den Griff, Fabian Martin gelang so noch ein Hattrick. Das Ergebnis war deutlich, da der FCW brutal effektiv war.

TV Jahn Winkels - TSVgg Hausen 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Nicolas Hänsch (18.), 0:2 David Fleischmann (35.), 0:3 Nicolas Hänsch (89.).

Auch Verfolger Winkels konnte an der makellosen Bilanz des TSVgg Hausen nicht rütteln und die Siegesserie nicht stoppen. Allerdings verkaufte sich die Elf von Felix Mast im Duell zweier Spielertrainer durchaus teuer. Für den ersten Torerfolg der Gäste sorgte Nicolas Hänsch. David Fleischmann, der mit nun 14 Treffern die Torschützenliste anführt, legte nach. Mit der Führung im Rücken verwalteten Eray Cadiroglu und Co. das Spiel und ließen nur wenig zu. Der eingespielten Winkelser Offensive um Bashar Al Ali, Felix Mast und Fabio Mast fiel gegen die gut gestaffelte Hausener Abwehr nicht viel ein. Stattdessen erzielte Kapitän Hänsch kurz vor Schluss noch ein zweites Tor.

SG Arnshausen II/Reiterswiesen II/FC 06 Bad Kissingen III - SG Großwenkheim/Münnerstadt 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Daniel Vielwerth (51.), 0:2 Adrian Kiesel (75.).

In der Partie agierten beide Mannschaften zunächst sehr vorsichtig und tasteten sich ab. Erst in der zweiten Halbzeit erspielten und erkämpften sich die Gäste ein leichtes Übergewicht, was sich schließlich auch in Tormöglichkeiten äußerte. Eine davon nutzte Daniel Vielwerth, geistesgegenwärtig erkannte er, dass die Arnshäuser Mauer bei einem Freistoß noch nicht sicher stand und schoss den Ball direkt ins Tor. "Der Gegner hatte auch einfach den größeren Willen, das Spiel zu gewinnen", erklärte Patrick Seufert nach der Partie. Adrian Kiesel erhöhte noch auf 2:0 für die Gäste.

SG Sulzfeld/Merkershausen - SG Eltingshausen/Rottershausen II 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Sandro Parente (30.), 0:2 Louis König (33.), 0:3 Janik Loibersbeck (58., Elfmeter).

Die Gastgeber kamen im ersten Durchgang durchaus zu ihren Tormöglichkeiten. Patrick Herchet und Kapitän Kevin Behr, der mehrere Schüsse abgab, fehlte es allerdings an Präzision. Besser machten es Sandro Parente und Louis König auf Gästeseite. In der von vielen Nickligkeiten geprägten Partie zeigte der Unparteiische in der 58. Minute auf den Punkt und gewährte den Gästen einen Elfmeter. Janik Loibersbeck ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 3:0.

Außerdem spielten

SG Trappstadt II/Gabolshausen-Untereßfeld/Alsleben - FV Rannungen/Holzhausen/Pfändhausen II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Maximilian Weikert (19., Elfmeter), 1:1 Max Oppel (77.).

FC WMP Lauertal II - SG Burglauer/Reichenbach II/Windheim 0:7 (0:4). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Chris Kraus (27., 35., 38.), 0:4, 0:5, 0:6, 0:7 Francesco Pecorella (42., 54., 60., 76.).