Die Coronapause im Amateur-Handball im Freistaat wird wohl länger dauern als bis zum 9. Januar 2022. Solange hat nämlich der Bayerische Handball-Verband (BHV) derzeit seinen Spielbetrieb ausgesetzt. Doch hat der BHV in einem kurz vor Weihnachten veröffentlichten und unter anderem von Präsident Georg Clarke unterzeichneten Schreiben an seine Vereine klargemacht, dass die Zwangspause aufgrund der Entwicklung der Pandemie bis Ende Januar dauern werde. Konkrete Beschlüsse soll es aber erst nach einer Tagung des BHV-Präsidiums am 8. Januar 2022 geben.

Dabei soll auch darüber beraten werden, ob wegen der Terminabsagen Veränderungen am Spielmodus vorgenommen werden. Der Handball-Spielbetrieb ist in Bayern seit 25. November unterbrochen, Training ist unter den gültigen Rechtsauflagen jedoch anders als im Winter 2020/21 weiter möglich. Wie die Handballer haben auch zahlreiche andere Hallensportler im Freistaat eine Zwangspause eingelegt: Bereits am 21. Dezember hatte der Bayerische Tischtennis-Verband (BTTV) seine Wettkampfpause für Ligen auf Verbands-und Bezirksebene bis 28. Februar verlängert.