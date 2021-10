FT Freiburg - Hammelburg Volleys (Samstag, 20 Uhr)

Nach einem spielfreien Wochenende, geht es für den Ligaprimus aus Hammelburg (1./9 Punkte) auf eine der längsten Auswärtsreisen der Saison: ins 380 Kilometer entfernte Freiburg. Die bisherige Bilanz der Breisgauer (10./4 Punkte) liest sich eher durchwachsen: In vier Spielen konnte das Team von Headcoach Jakob Schönhagen einzig das Spiel gegen Delitzsch für entscheiden, während man sich starken Mimmenhäusern allerdings erst im Tiebreak geschlagen geben musste. Einzig die 1:3-Niederlage in Leipzig erscheint etwas überraschend.

Im Kern ist die "Affenbande" zusammen geblieben, womit auf die Saalestädter ein eingespieltes Team wartet. Fast traditionell, besteht die Breisgau-Truppe aus einem Mix aus Perspektivspielern und erfahrenen Hasen wie FT-Kapitän Marcus Gensitz oder Diagonalangreifer Dominic Salomon. Verlassen haben den Verein der finnische Zuspieler Mauri Kurrpa und der sprunggewaltige Pole Mateusz Lysikowski. Für den Finnen kam Sebastian Dinges von der TG Mainz-Gonsenheim und im Außenangriff konnte mit Malachi Murch ein australischer Nationalspieler verpflichtet werden.

Dass der bisherige Saisonverlauf beider Teams für das Duell im Breisgau keine große Rolle spielt, weiß Volleys-Teammanager Olly Wendt: "Es gab in den vergangenen Jahren kein einziges Spiel, in dem der Tabellenplatz irgendeine Relevanz hatte. Spiele gegen Freiburg sind immer etwas ganz besonderes." In der Vorsaison gewannen die Baden-Württemberger im Hammelburger Wohnzimmer im Tie-Break, während die Saalestädter sich in Freiburg ebenfalls mit einem Fünf-Satz-Erfolg revanchierten.

Abzuwarten bleibt freilich, ob die Gastgeber nicht einige Körner lassen bei ihrer Freitags-Partie gegen das Überraschungsteam der Liga, die Volley Youngstars aus Friedrichshafen. "Gegen uns werden die Freiburger bei konstant hohem Motivationslevel wieder jeden Nanokrümel Energiereserve mobilisieren", glaubt Wendt. Das Spiel kann wie gewohnt per Livestream (sportdeutschland.tv) verfolgt werden.sow