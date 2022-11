Dieser wurde gewonnen und so bleibt Hammelburg weiter an der Tabellenspitze der Bayernliga Nord. Der Auftakt für die Gäste um Tabea Lang (rechts) war eigentlich verheißungsvoll. Schnell setzten sie sich ab, mussten dann aber einige Punkte nach langen Ballwechseln abgeben. Der TSV kämpfte sich wieder heran, ehe Hammelburg den Satz doch für sich entschied. Trotz Führung im Rücken entglitt den Frauen danach die Partie. Ansbach spielte weiter druckvoll und sorgten schnell dafür, dass sie sich weiter deutlich absetzen konnten. Gerade die schnellen Angriffsbälle durch die Mitte waren für die Hammelburgerinnen nicht in den Griff zu bekommen. Der zweite und dritte Satz wurden somit klar verloren und nun stand das Team mit dem Rücken zur Wand.

Die eigenen Aufschlagfehler wurden weniger und bis zur Mitte das Satzes war es ausgeglichen. Nun konnten sie aber vermehrt die Angriffe des TSV abwehren und selbst konsequent punkten. Mit fünf Zählern Vorsprung wurde der Satz gewonnen und es ging in den Match-Tie-Break. Es entwickelte sich wie so oft ein Krimi. Bis zum Seitenwechsel lag Hammelburg schon mit drei Punkten vorne und die Frauen blieben weiter konzentriert. Beide Seiten zeigten nun gute Aktionen bei einigen langen Ballwechseln. Nach fast zweieinhalb Stunden Spielzeit verwandelte Hammelburg den Matchball und bejubelte somit den Auswärtssieg und die Tabellenführung.