Hammelburg vor 10 Stunden

Handball

Hammelburger Damen steigen zum zweiten Mal hintereinander auf

HammelburgBernhard Hereth ist mächtig stolz auf seine Handballerinnen. Der 55-jährige Trainer ist mit seinem Team TV/DJK Hammelburg nun schon das zweite Mal in Folge aufgestiegen und geht nächste Saison in der Bezirksoberliga (BOL) an den Start.