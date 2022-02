Mainz-Gonsenheim - Hammelburg (Samstag, 20 Uhr) VC Gotha - Hammelburg Volleys (Sonntag, 15 Uhr)

Spielfreie Wochenenden sind im anstrengenden Bundesliga-Spielbetrieb eher selten. "Deshalb haben wir unseren Spielern dieses Wellness-Wochenende mal gegönnt, auch wenn sie nun gleich zweimal ranmüssen", sagt Hammelburgs Teammanager Frank Jansen vor den beiden Auswärtsspielen in Mainz und Gotha. Das Spiel gegen Gotha war wegen positiver Testungen bei den Thüringern abgesagt worden und wird an diesem Sonntag nachgeholt.

Am Samstag führt die Fahrt der Saalestädter zunächst in die Rheinland-Pfälzische Landeshauptstadt. Mit bisher nur vier Erfolgen in 19 Spielen befindet sich das Team von dort auf einem Abstiegsplatz. Zwar sind es "nur" drei Punkte zum rettenden Ufer. Allerdings hat Abstiegskonkurrent Leipzig ein Spiel weniger und das in dieser Saison sehr gut aufspielende Team vom Bundesstützpunkt Friedrichshafen sogar zwei Matches weniger absolviert, aber ganze zwei Erfolge mehr vorzuweisen.

Für das Team von Gonsenheims Spielertrainer Manuel Lohmann wird es auf den verbleibenden Liga-Metern also ziemlich schwer, den Klassenerhalt klarzumachen.

Konzentration behalten

Für die Saalestädter dennoch kein leichtes Unterfangen, "denn wenn du im Hinterkopf hast, dass du das Spiel gewinnen musst, war dieser Gedanke noch nie leistungssteigernd", vermutet Teammanager Olly Wendt, der über Mainz sagt, dass es sich "um ein junges, dynamisches Team handelt, das mit seiner derzeitigen Situation unaufgeregt umgeht und niemals aufgibt". Headcoach Thiago Welter wird seinen Jungs demnach die volle Konzentration abverlangen.

Nach einer kurzen Nacht, bitten am Tag drauf die Blue Volleys Gotha zum Nachmittagsbruch. Diese haben wie Hammelburg 19 Spiele absolviert, wobei der derzeitige Tabellenzweite aus der Saalestadt fünf Punkte mehr einsammeln konnte. Setzen sich die Gäste also gegen Gotha durch, könnten sie den Abstand auf komfortable acht Punkte vergrößern.

Anders freilich die Interessenlage bei den Blue Volleys, die sich nach dem coronabedingten Spielausfall gegen Hammelburg zwischenzeitlich und ersatzgeschwächt mit 3:1 gegen Mühldorf durchsetzen konnten.

Der Thüringen-Express soll noch mal Fahrt aufnehmen. Denn auch wenn man derzeit auf einem guten 5. Tabellenplatz steht und den Anschluss zur Tabellenspitze nie wirklich verloren hat, bleibt das Team von Headcoach Jonas Grundschüler doch etwas hinter den selbst gesteckten Saisonzielen zurück.

Dabei waren die Voraussetzungen für einen Griff nach der Meisterschaft vor der Saison sicher gegeben, hatte man sich doch auf einigen Positionen mit entweder talentierten Perspektivspielern oder einem ehemaligen Erstligaakteur verstärkt. So war das ein oder andere Ergebnis der Thüringer so sicher nicht eingeplant und hatte auch bei der Ligakonkurrenz für Verwunderung gesorgt.

Mitleidsbekundungen sind allerdings mehr als deplatziert, denn mit Gotha wartet ein Topteam der Liga, das gegen die Saalestädter wieder alle Motivationsreserven mobilisieren wird, wie auch Hammelburgs Moritz Rauber weiß: "Wer Gotha unterschätzt, hat schon verloren und sicher werden die Jungs alles daran setzen, sich für die knappe Tie-Break-Niederlage aus dem Hinspiel zu revanchieren".

Beide Spiele im Livestream

Sein eigenes Team sollte nach dem Worten des Top-Angreifers "ganz genau da weitermachen, wo wir gegen Freiburg aufgehört haben, denn in diesem Spiel haben wir als Team sehr gut zusammen gespielt und waren in allem sehr konsequent und diszipliniert."

Das letzte Heimspiel gegen Dresden lässt der Top-Akteur der Volleys dabei außen vor, ging in dieser Partie trotz Erfolgs doch phasenweise zu wenig zusammen. Beide Spiele gegen Mainz-Gonsenheim und Gotha können die heimischen Fans per Livestream verfolgen.