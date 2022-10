SG Schondra II/Breitenbach-Mitgenfeld/Schönderling - FC Westheim 0:4 (0:4). Tore: 0:1 Michael Schröter (14., Eigentor), 0:2, 0:3 Maximilian Schaub (23., 37.), 0:4 Silas Förster (43.).

Die SG Schondra/Breitenbach-Mitgenfeld/Schönderling hielt gegen den Tabellenführer zunächst noch gut mit, doch eine Unkonzentriertheit hatte den Rückstand zur Folge. Ein Westheimer Stürmer ging clever dazwischen, eroberte den Ball tief in der Schondraer Hälfte und brachte den Ball so stramm in die Mitte, dass Michael Schröter den Abwehrversuch ins eigene Tor bugsierte. Nun riss der FC Westheim die Spielkontrolle an sich und prüfte Torwart Frederik Schumm ein ums andere Mal. Obwohl dieser ein gutes Spiel machte und einige Schüsse entschärfte, konnte auch er nicht verhindern, dass die überlegenen Gäste drei weitere Treffer erzielten und verdient alle Punkte mitnahm. In der zweiten Hälfte verhinderte die SG zumindest weitere Gegentreffer.

TSV Wollbach II - SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Janek Vogler (35., Elfmeter), 1:1 Philipp Pfaff (81.).

Zunächst versuchte Wollbachs Reserve häufig über die rechte Seite anzugreifen, ließ aber die nötige Durchschlagskraft vermissen. Ein strittiger Elfmeter brachte den Gästen durch Janek Vogler die Führung, nachdem das Spiel zuvor weitestgehend ereignislos blieb. Einzig ein Eckball der Wollbacher sorgte für etwas Gefahr. Nach der Pause, in der TSV-Coach Rene Schneider einige Wechsel vornahm, erarbeiteten sich die Gastgeber einige Chancen. Kurz vor Spielende konnte der Obererthaler Schlussmann einen Freistoßball nur nach vorne abprallen lassen, Philipp Pfaff schaltete am schnellsten, setzte sich durch und rettete seiner Mannschaft einen Punkt.

SG Hammelburg/Fuchsstadt II - SG Waldfenster/Lauter 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Fabio Hugo (13.), 2:0 Elias Schmitt (90.), 2:1 Luca Seller (90.+1), 3:1 Felix Huf (90.+2).

Trotz des Rückstandes durch ein frühes Tor von Fabio Hugo, der Keeper Fabian Lang aussteigen ließ und ins leere Tor einschieben konnte, spielten die Gäste aus Waldfenster und Lauter weiter sehr defensiv und beschränkten sich auf vereinzelte Konter. Damit kam die junge Mannschaft der heimischen SG zunächst gar nicht klar. Erst in der letzten Minute konnten sie den Abwehrriegel der Gäste ein weiteres mal durchbrechen, als Elias Schmitt nach einem langen Ball frei im Strafraum zum Abschluss kam. Luca Sellers Anschlusstreffer wenige Sekunden später machte der SG Waldfenster/Lauter noch einmal kurz Hoffnung, doch im direkten Gegenzug traf Felix Huf für das Heimteam zum Endstand.

TSV Volkers - SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Daniel Kuznetzow (13.), 2:0 Nico Ipek (53.), 3:0 Daniel Kuznetzow (70.).

Trotz der frühen Führung tat sich der TSV Volkers in diesem Spiel schwer. Denn nach dem 1:0 durch Daniel Kuznetzow, der eine stramme Hereingabe von der Grundlinie im Tor unterbrachte, verlor Volkers zunächst völlig den Faden. Die SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg hatte in der Folge gleich mehrere gute Chancen auf den Ausgleich, doch entweder war Torwart Matthias Brust auf dem Posten oder die Gäste zielten knapp vorbei. In der zweiten Halbzeit fing sich Volkers aber wieder und es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Nico Ipek traf artistisch zum 2:0 und Daniel Kuznetzow entschied die Partie mit seinem zweiten Tor vorzeitig.

FC Elfershausen - FC Untererthal II 3:2 (3:1). Tore: 1:0 Fabian Trompeter (7.), 1:1 Maurice Fella (22.), 2:1 Mike Löschner (30.), 3:1 Pascal Wahler (45.), 3:2 Stefan Gerlach (68.). Rot: Lukas Gerlach (82., Untererthal).

Der FC Elfershausen kommt immer besser in die Saison. Fabian Trompeter brachte seine Farben früh auf die Siegerstraße. Nach dem Ausgleich durch Maurice Fella hatten die Gäste aber gute Chancen, ihrerseits in Führung zu gehen. Bei den gefährlichen Freistößen von Kevin Wüscher musste sich Rene Roßkopf im Elfershäuser Gehäuse mehrfach strecken, um den Einschlag zu verhindern. Mike Löschners 2:1 brachte Elfershausen wieder Sicherheit, während die Kreisliga-Reserve völlig aus der Spur geriet. Noch vor der Pause erhöhte Pascal Wahler. Stefan Gerlach konnte in der zweiten Halbzeit zwar verkürzen, doch Elfershausen brachte die Führung ins Ziel.

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth - SG Geroda/Oehrberg/Stralsbach 7:1 (4:0). Tore: 1:0 Terry Perekeme (9.), 2:0 Johannes Knüttel (16.), 3:0 Terry Perekeme (35.), 4:0 Julian Sell (43., Elfmeter), 5:0 Fabian Reinhart (46.), 5:1 Felix Markart (55.), 6:1, 7:1 Fabian Düsterwald (75., 81.).

Die SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth präsentiert sich weiter in bestechender Form. Gleich sieben Gegentore musste die völlig überforderte Spielgemeinschaft aus Geroda, Oehrberg und Stralsbach hinnehmen. "Heute lief es überragend, wir haben unsere Chancen gemacht", freute sich Trainer Jörg Albert. Mit der hohen Führung im Rücken leistete sich die heimische SG zum Ende des ersten Durchgangs eine kleine Schwächephase, doch nach Wiederanpfiff war der Tabellenführer wieder hellwach. Den Gästen gelang zwar durch Felix Markart der Ehrentreffer, doch Fabian Düsterwald erhöhte mit einem Doppelpack.

TSVgg Hausen - SG Arnshausen/Reiterswiesen/FC 06 Bad Kissingen III 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Eray Cadiroglu (14.), 2:0 Nicolas Hänsch (45.+3).

Die TSVgg Hausen setzt ihre beeindruckende Siegesserie fort, die mittlerweile schon zwölf Spiele andauert. Heißt im Umkehrschluss, dass die Stadtteilkicker, die aktuell mehr Spiele als die Konkurrenz ausgetragen haben, alle Vorrundenspiele für sich entschieden hat. Wie so oft sorgte Spielertrainer Eray Cadiroglu mit einem Fernschuss für das 1:0. Die Gäste hielten aber nicht nur gut mit, sie hatten sogar etwas mehr Spielanteile. Einzig Torerfolge wollten ihnen nicht gelingen. Stattdessen war nach einem Cadiroglu-Freistoß Nicolas Hänsch mit dem Kopf zur Stelle und erzielte das 2:0. "Wir sind zufrieden, auch wenn wir nicht den besten Tag hatten. Es war ein ausgeglichenes und kämpferisches Spiel", bewertete Hausens Sprecher Steffen Beck den Sieg.

SG Trappstadt II/Gabolshausen-Untereßfeld/Alsleben - SG Eltingshausen/Rottershausen II 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Julius Seufert (38.), 1:1 Louis König (47.), 1:2 Alexander Schott (56.), 2:2 Philipp Bauer (88.).

Die Punkteteilung der beiden Mannschaften war dem Spielverlauf angemessen. Das erste Ausrufezeichen setzte Julius Seufert. Sein wuchtiger Schuss aus 25 Metern, direkt in den Torwinkel, ließ ein Raunen durch die 180 Zuschauer wandern. Im zweiten Durchgang brauchten die Gäste in Person von Louis König und Alexander Schott nur neun Minuten, um das Spiel zu drehen. Die Elf von Trainer Jörg Jakob ließ sich aber nicht unterkriegen. Mit einem Flugkopfball rettete Philipp Bauer seiner Mannschaft in der Schlussminute doch noch das Unentschieden.

SG Haard/Nüdlingen - FC WMP Lauertal II 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Stefan Denner (4., 53.), 0:3 Lukas Hochrein (79.). Gelb-Rot: Stefan Denner (83., Lauertal II).

Der große Unterschied im Spiel der SG gegen den FC WMP Lauertal II bestand in der Effektivität. Denn während für Haard/Nüdlingen das gegnerische Tor wie vernagelt schien, nutzten die Gäste fast alle ihre Möglichkeiten. Die Gastgeber wurden besonders bei Standards immer wieder gefährlich. Freistöße von Oliver Hillenbrand und Daniel Dietz konnte Lauertals Torwart Holger Frosch nur mit Mühe abwehren. Der Spieler des Spiels war mit zwei Toren und einer Vorlage der glänzend aufgelegte Stefan Denner. "Wenn er heute bei uns gespielt hätte, hätten wir gewonnen", mutmaßte Thomas Wäcke.

SG Großwenkheim/Münnerstadt II - SG Sulzfeld/Merkershausen 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Louis Meder (3.), 1:1 Sebastian Haerter (29.), 2:1 Jonas Glückstein (49.), 3:1, 4:1 Abdel Alhussein (71., 88.).

Im Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld ging zunächst der Gast aus Sulzfeld und Merkershausen nach nur drei Minuten in Führung. Ein Torwartfehler begünstigte den Ausgleich durch Sebastian Haerter. Kurz vor der Halbzeit bekam Sulzfeld einen Elfmeter zugesprochen, doch Torwart Kai Heusinger machte sich ganz lang und parierte stark. Die zweite Halbzeit ging klar an die Hausherren, die hochmotiviert aus der Kabine und durch Jonas Glückert zum Torerfolg kamen. Zwei Tore des eingewechselten Abdel Alhussein entschieden schließlich das Spiel.

TV Jahn Winkels - SG Niederlauer/Strahlungen II 5:2 (1:2). Tore: 1:0 Jamal Zaktoni (18.), 1:1 Dominik Mauer (34.), 1:2 Daniel Schrainer (40.), 2:2 Fabio Mast (51.), 3:2 Bashar Al Ali (60.), 4:2 Fabio Mast (68.), 5:2 Salim Sow (82.).

Der erste Platz scheint wegen Hausens Dominanz zwar weiterhin außer Reichweite, aber im Spitzenspiel gegen die SG Niederlauer/Strahlungen II zementierte der Winkels zumindest den zweiten Rang. Von einem 1:2-Rückstand gegen druckvoll beginnende Gäste ließ sich die Heimelf dabei nicht irritieren. Die treffsichere Offensive um Kapitän Fabio Mast, der selbst einen Doppelpack beisteuerte, schlug nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nach der Pause noch viermal zu.

Außerdem spielten

SG Burglauer/Reichenbach II/Windheim - SG Salz/Mühlbach II 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Chris Kraus (17.), 2:0 Sven Bötsch (38.), 3:0 Jan Schneider (45+1.), 4:0 Chris Kraus (51.), 4:1 Patrick Nöth (65.).