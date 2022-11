SG Geroda/Oehrberg/Stralsbach - SG Hammelburg/Fuchsstadt II 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Robin Schneider (7.), 1:1 Felix Huf (19.), 1:2 Fabio Hugo (41.), 1:3 Deniz Türker (81.).

"Wir haben stark angefangen und stark nachgelassen", fasste Gerodas Pressewart Johannes Wirth das Spiel mit Galgenhumor zusammen. Denn die SG Geroda/Oehrberg/Stralsbach ging durch Robin Schneider, der eine Flanke von Nico Ringelmann verwertete, früh in Führung. Doch danach riss die SG Hammelburg/Fuchsstadt II das Spiel an sich. Die Gäste spielten schnell und zielstrebig über die Außenbahnen und fanden dabei auch häufig Abnehmer für ihre Flanken. So war es nur eine Frage der Zeit, bis Felix Huf ausgleichen konnte und Fabio Hugo das Spiel noch vor der Halbzeit drehte. Den Schlusspunkt setzte Deniz Türker, der ein letztes Aufbäumen der Hausherren im Keim erstickte.

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth - SG Obereschenbach/Morlesau 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Johannes Knüttel (16.), 1:1 Matthias Schumm (47.), 2:1, 3:1 Philipp Hölzer (70., 82.). Gelb-Rot: David Reuter (88., Obereschenbach).

Der Herbstmeister Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth gewann auch sein letztes Spiel vor der Winterpause souverän gegen die SG Obereschenbach/Morlesau. Dabei war gut zu erkennen, dass es sich um ein umkämpftes Derby handelte. Für das erste Tor sorgte Johannes Knüttel, sein Freistoßball war nicht zu halten. Kurz nach der Halbzeit traf Matthias Schumm zum Ausgleich. Philipp Hölzer entschied mit zwei fast identischen Treffern im zweiten Durchgang das Spiel. "Obereschenbach/Morlesau war besser als der Tabellenplatz, auf dem sie stehen. Unsere Tore kamen zum richtigen Zeitpunkt", fasste Trainer Jörg Albert zusammen. Die SG Obereschenbach/Morlesau bleibt zunächst auf dem Abstiegs-Relegationsrang hängen. Nächstes Wochenende kommt es zum spannenden Duell mit der SG Schondra/Breitenbach-Mitgenfeld/Schönderling.

SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II - TSV Volkers 3:2 (3:1). Tore: 1:0 Markus Weidinger (6.), 1:1 Daniel Kuznetzow (10.), 2:1 Alin Ionita (33., Eigentor), 3:1 Florian Döll (42.), 3:2 Alin Ionita (58.).

Ausgerechnet im letzten Spiel des Jahres musste der zuletzt so formstarke TSV Volkers einen Dämpfer hinnehmen. Auch wegen der Niederlage im Hinspiel ging Volkers hochmotiviert zu Werke, doch die SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II spielte eine bärenstarke erste Halbzeit und hielt dagegen. Nach einem Abschlag von Torwart Michael Helm war Markus Weidinger plötzlich durch und brachte die Gastgeber in Front. Nach dem Ausgleich unterlief Volkers in Person von Alin Ionita ein kurioses Eigentor. Das 3:1 erzielte Florian Döll nach einer feinen Einzelaktion. "Das war ein moralisch wichtiger Sieg für uns", freute sich SG-Sprecher Lorenz Brust. Ionita machte seinen Lapsus wieder wett und traf noch ins richtige Tor. Mehr als der Anschlusstreffer sprang für die Gäste allerdings nicht mehr heraus.

SG Waldfenster/ Lauter - SG Schondra II/Breitenbach-Mitgenfeld/ Schönderling 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Dominik Schlereth (8.), 2:0 Pascal Heckelmann (55.).

Der Führungstreffer der Heimelf war ein besonderer: Da ein Waldfensterer Akteur am Boden lag, spielte Schondra den Ball ins Aus. Die Hausherren warfen den Ball fair zurück zum Gegner, setzten jedoch direkt nach. So eroberte Dominik Schlereth das Spielgerät und überwand den Torwart. Danach drückten die Gäste auf den Ausgleich, doch Sebastian Fischer und Christian Knüttel vergaben jeweils aus aussichtsreichen Positionen. Nach Wiederanpfiff trat Waldfenster deutlich souveräner auf und Pascal Heckelmann erhöhte nach einem Doppelpass auf 2:0. Schondra hingegen ließ die Zielstrebigkeit aus der ersten Hälfte weitestgehend vermissen.

TSV Wollbach II - FC Elfershausen 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Maximilian Griebel (3.), 1:1 Fabian Höper (5.), 1:2 Pascal Wahler (12.), 1:3, 1:4 Mike Löschner (46., 58.).

Beim FC Elfershausen wechseln sich Siege und Niederlagen weiterhin ab. Bei der zweiten Mannschaft des TSV Wollbach war bereits in der dritten Minute Maximilian Griebel im Sechzehnmeterraum sträflich frei. Er nahm den Ball gekonnt an und versenkte ihn zum 1:0 im Tor. Im Gegenzug glich Fabian Höper per Kopf aus. Danach hatten beide Mannschaften einige Chancen, doch Elfershausen brachte die knappe Führung in die Halbzeit. Nach Wiederanpfiff wurden die Gäste stärker, Wollbach offenbarte Geschwindigkeitsdefizite und leistete sich zu viele individuelle Fehler. Mike Löschner schnürte einen Doppelpack und stellte das Ergebnis auf 1:4.

SG Großwenkheim/Münnerstadt - TSVgg Hausen 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Dominik Härter (7.), 1:1 Eray Cadiroglu (62., Elfmeter), 2:1 Benedikt Back (72.), 2:2 Domenico Zito (74.).

Fast hätte die TSVgg Hausen das Jahr ohne Punktverlust beendet, doch im letzten Spiel vor der Winterpause erkämpfte sich die SG Großwenkheim/Münnerstadt ein nicht unverdientes Unentschieden. Die Heimelf strahlte zu Beginn besonders bei Standards Gefahr aus und ging durch Dominik Härter in der Anfangsphase in Führung. Es dauerte bis zur 62. Minute, ehe Hausen zurückschlagen konnte. Die Gäste bekamen einen Strafstoß zugesprochen, den ihr Spielertrainer Eray Cadiroglu gewohnt souverän verwandelte. Die zweite Führung des Gastgebers durch Benedikt Back egalisierte Domenico Zito bereits zwei Minuten später, doch Hausen kam nicht mehr über das Remis hinaus.

SG Sulzfeld/Merkershausen - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II 0:0

Die Tabellennachbarn SG Sulzfeld/Merkershausen und Rannungen/Pfändhausen/ Holzhausen II neutralisierten sich das gesamte Spiel über und konnten sich kaum nennenswerte Torchancen erarbeiten. Da sich beide Mannschaften im gesicherten Tabellenmittelfeld befinden und auch ein Sieg keine großen Sprünge versprach, musste keiner der Kontrahenten viel riskieren. Während Sulzfeld noch ein weiteres Heimspiel gegen Winkels vor der Brust hat, muss Rannungen sogar noch zwei Partien bestreiten, ehe man sich in die Winterpause verabschieden kann.

SG Arnshausen II/ Reiterswiesen II/FC 06 Bad Kissingen III - SG Eltingshausen/Rottershausen II 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Tobias Wedler (26.), 1:1 Louis König (42.), 2:1 Tobias Vogel (45., Elfmeter), 2:2 Luis Brunner (60., Eigentor).

Im Duell einer der besten Offensiven mit einer der besten Defensiven der Liga konnte kein Sieger ermittelt werden. In der 25. Minute schickte Tobias Vogel seinen Namensvetter Tobias Wedler mit einem sensationellen Pass in die Spitze und dieser ließ Schlussmann Florian Schlereth keine Chance. Kurz vor der Pause erzielten beide Mannschaften noch einen Treffer, so dass Arnshausen mit einer knappen Führung in die Halbzeit ging. Im ereignisarmen zweiten Durchgang wurde Gästespieler Luis Brunner zum Pechvogel. Ihm unterlief ein Eigentor zum 2:2-Endstand.

TV Jahn Winkels - SG Haard/Nüdlingen 6:2 (3:1). Tore: 1:0 Bashar Al Ali (7.), 2:0 Tim Schmidt (28.), 3:0 Salim Sow (31.), 3:1 Jan Niklas Kiesel (36.), 4:1 Jamal Alsayd Housin (68.), 5:1 Felix Mast (81.), 6:1 Kai Jouck (86.), 6:2 Nico Heer (89.).

Nach der Hinspielniederlage war der TV Jahn Winkels heiß auf die Partie gegen die SG Haard/Nüdlingen und begann entsprechend motiviert und druckvoll. Schon nach sieben Minuten belohnten sich die Gastgeber für einen schönen Spielzug, den Bashar Al Ali zum 1:0 abschloss. Winkels ließ Ball und Gegner laufen, erspielte sich Chance um Chance und ließ sich auch durch Jan Niklas Kiesels Tor zum 3:1 nicht beeindrucken. Im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild, der TV ließ nicht locker und schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe. "Das war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung", lobte TV-Trainer Felix Mast. Winkels ist damit wieder der Sprung auf den Aufstiegs-Relegationsrang gelungen.

Außerdem spielten

SG Niederlauer/Strahlungen II - SG Burglauer I/Reichenbach II/Windheim I 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Sven Bötsch (21.), 1:1 Timo Reiher (30.), 2:1 Florian Schmitt (90).

SG Trappstadt II/ Gabolshausen-Untereßfeld I/ Alsleben I - SG Salz/Mühlbach II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Luis Hofmann (16.), 1:1 Nicolas Becher (64.)