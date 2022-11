Vatan Spor Aschaffenburg - FC Fuchsstadt (Samstag, 14 Uhr)

Kellerduell. Letzter gegen Vorletzter. Was zumindest die Fairness-Tabelle betrifft, an deren Ende souverän der SV Vatan Spor Aschaffenburg (15./22) steht mit vier gelb-roten, drei knallroten Karten sowie drei Zeitstrafen. Der FC Fuchsstadt (1./44) hat diesbezüglich übrigens eine 5-1-0-Bilanz. In der vergangenen Saison kickten die Aschaffenburger noch in der Bayernliga, zogen in der Relegation dann gegen den jetzigen Ligakonkurrenten Röllbach den Kürzeren und mussten nach nur einer Saison wieder zurück in die Landesliga. Dort lief es von Beginn an mau, so das Trainer Ersan Banbal gehen musste und durch Eren Baris ersetzt wurde, der fortan als Spielertrainer fungierte.

Nach einem Zwischenhoch mit drei Siegen in Serie, unter anderem gegen hoch gehandelte Haibacher (2:1) und Karlburger (3:1) schlug das Pendel wieder in die andere Richtung aus. Es folgten vier Niederlagen aus fünf Spielen, ehe am vergangenen Wochenende dem 1.FC Lichtenfels die erste Heimniederlage (1:0) der Saison zugefügt werden konnte. Jene Lichtenfelser, gegen die der FC Fuchsstadt sein einziges Saisonspiel verlor. "Das wir dort eine heikle Sache. Für mich gehört Vatan Spor zu den spielstärksten Teams der Liga. Es ist eine sehr launische Truppe, die aber eine richtig gute Qualität hat. An einem guten Tag schlagen die jede Mannschaft in dieser Klasse", weiß FC-Coach Martin Halbig. Das Hinspiel konnten die Schwarz-Roten noch klar mit 4:0 für sich entscheiden, profitierten da auch von einer knapp einstündigen Überzahl. Nach ein paar Wacklern zuvor, zeigten die Fuschter jüngst gegen giftige und aggressive Rottendorfer wieder eine überzeugende Vorstellung und gewannen am Ende hochverdient mit 4:1.

Wahrscheinlich auf Kunstrasen

Im Rückspiel wird wahrscheinlich auf Kunstrasen gespielt, weshalb Halbig ein anderes Spiel erwartet: "Wir müssen da sehen, dass wir von Anfang an in die Zweikämpfe kommen, ihnen Druck geben und die Spielfreude nehmen." Achten sollten die Halbig-Schützlinge vor allem auf das Brüderpaar Ünal und Ege Noyan sowie Engin Arslan. Ege Noyan hat als offensiver Mittelfeldspieler sechs Treffer erzielt, Ünal, der im Hinspiel in Fuchsstadt verletzungsbedingt fehlte, traf schon zehnmal. Er durchlief den Nachwuchsbereich von Fenerbahce Istanbul und war später beim türkischen Erstligisten Alanyaspor unter Vertrag. Sturmkollege Engin Arslan kam vor der Runde vom hessischen Oberligisten Bayern Alzenau und hat acht Tore auf dem Konto. Auf der anderen Seite besitzt der Tabellenführer selbst genug offensive Möglichkeiten, um den Gegner weh zu tun. Im Tor der Füchse wird im Übrigen wieder ein Wechsel anstehen. Tyrell Kruppa rückt zwischen die Pfosten, während Andreas Kohlhepp auf der Bank Platz nimmt.

TSV Eßleben - TSV Münnerstadt (Sonntag, 14 Uhr)

"Festbeißen" im oberen Drittel der Tabelle will sich der TSV Münnerstadt (5./28). Da käme ein Sieg beim TSV Eßleben (15./11) natürlich sehr gelegen, zumal der Aufsteiger, bei vier Pleiten in Serie, derzeit nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Anders das Team von Trainer Goran Mikolaj, das die Niederlage gegen Unterpleichfeld gut verdaut hat und beim 3:2-Sieg über Abtswind II wieder vorrangig positive Akzente setzte: "Gerade die ersten 45 Minuten haben wir sehr gut gespielt. Unser Thema derzeit ist, ein Spiel diszipliniert bis zum Ende durchzuspielen. Das gelingt uns im Moment nicht. Kommt es zu einem Rückschlag im Spiel, werden unsere Beine wacklig. Vielleicht ist es dem Saisonstadium geschuldet, weil wir viele Spiele auf dem Buckel haben und einfach müde sind", hinterfragt Co-Trainer Simon Snaschel die weniger guten Phasen.

Die gab es auch gegen Abtswind II, als man eine 2:0-Führung in der zweiten Hälfte binnen weniger Minuten hergab, ehe Jannik Schmittzeh der gewinnbringende Treffer gelang, was für die gute Moral in der Truppe spricht. Das Hinspiel (1:0) war zwar eine knappe Angelegenheit, dennoch stehen in Eßleben klar drei Punkte auf dem Plan "Die Begegnung daheim war nicht einfach. Aber wir können die Tabelle lesen und wenn wir im oberen Drittel bleiben wollen, sollte man den Anspruch haben dort zu gewinnen. Eßleben wird allerdings alles in die Partie reinschmeißen, entsprechend müssen wir unsere Leistung auf den Platz bringen", fordert Snaschel. Indes wird Kapitän Lukas Katzenberger bis zum Jahresende nicht mehr für den TSV auf dem Platz stehen. Er absolviert ein Auslandspraktikum. Sonst hofft Snaschel, dass die Erkältung bei dem einen oder anderen bis zum Spiel abgeklungen ist. Die zuletzt kurzfristig ausgefallenen Philipp Müller und Niklas Markart stehen wieder im Kader.

SG Heidenfeld/Hirschfeld - FC 06 Bad Kissingen (Sonntag, 14 Uhr)

Den dritten Sieg in Folge strebt der FC 06 Bad Kissingen (9./22) bei der SG Heidenfeld/Hirschfeld (13./13) an. Schon das Hinspiel war für die 06er eine klare Sache. 5:0 hieß es da durch Tore von Vincent Kiesel (2), Jan Krettek, Florin Popa und Julius Albert. Diesmal dürfte den Jungs von Trainer Tim Herterich allerdings mehr Gegenwehr gegenüberstehen, holte die Spielgemeinschaft doch sämtliche 13 Zähler zuhause. Dabei konnte die Schendzielorz-Elf zum Beispiel die Aufstiegsanwärter Forst (2:1) und Unterpleichfeld (2:0) in die Knie zwingen, wie auch den starken Aufsteiger Abtswind II (2:1). Auf der anderen Seite stehen bei der SG zuletzt drei Niederlagen in Folge zu Buche. Die jüngste 0:3-Niederlage beim TSV Großbardorf II beobachtete Tim Herterich und wird daraus die richtigen Schlüsse gezogen haben, zumal seine Jungs sich zuletzt sehr torfreudig zeigten.

Den TSV Trappstadt ließ man am vergangenen Wochenende beim 6:1-Sieg keine Chance. "Das war eine sehr gute, geschlossene Mannschaftsleistung von uns. Wir waren offensiv richtig kreativ und haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Es war aber auch das erste Mal in dieser Saison, dass wir zweimal hintereinander mit der gleichen Elf starten konnten", freute sich Herterich, der für das aktuelle Spiel drei Ansatzpunkte auf dem Matchplan hat: Gute Chancenverwertung. Sichere Restverteidigung. Starke Konterabsicherung. "Der Gegner hat mit Spiridon Antoniou und Jannik Lutz eine sehr gute Offensive. Da müssen wir gewappnet sein, um keine negative Überraschung zu erleben." Routinier Antoniou (32) traf bereits zehnmal, der gleichaltrige Lutz hat immerhin vier Treffer auf seinem Konto. Fehlen werden den Kurstädter Michael Salzmann (studienbedingt) sowie der angeschlagene Julius Hüfner.