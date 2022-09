FC Fuchsstadt - TuS Röllbach (Samstag, 16 Uhr)

Weiter auf der Erfolgswelle schwimmen möchte der FC Fuchsstadt (2./20). Doch Vorsicht ist geboten, kommt doch mit dem TuS Röllbach (9./14) der Vizemeister der vergangenen Saison auf den Kohlenberg. Die Truppe von Trainer Simon Goldhammer scheiterte erst in der Relegation zur Bayernliga final am Würzburger FV, nachdem man zuvor noch Vatan Spor Aschaffenburg in zwei Spielen ausschalten konnte. In die neue Runde startete der Verein aus dem Landkreis Miltenberg zäh, ist aber nach den jüngsten Siegen über Lengfeld (4:1) und Lichtenfels (3:1) auf dem Vormarsch.

"Der TuS hat in den letzten Jahren sich gut entwickelt und bringt eine spielstarke Mannschaft auf den Platz. Das wird ein anderes Kaliber werden als Höchberg am vergangenen Wochenende", warnt Fuchsstadts Trainer Martin Halbig. Dort gewannen die Fuschter letztlich verdient mit 2:0, auch wenn der Dreier nicht ganz so leicht von der Hand ging, so Halbig: "Das Anspruchsdenken von außen ist nach unserem guten Start ein anderes. Viele denken wir schießen solche Mannschaften jetzt auf einmal ab, aber so einfach ist das nicht. Es war zäh, wir sind angerannt und es stand lange 0:0. Gegen Röllbach müssen wir zielstrebiger sein, gerade was die Genauigkeit des letzten Balles und bei 1:1-Situationen angeht. Auch werden wir in der Defensive mehr gefordert werden als zuletzt, wo wir nur wenig zuließen."

Der FC-Coach weiß um die Stärken des Gegners mit den Antreibern Mario Ackermann und Niklas Scherg. Und da wäre ja noch Kapitän Alexander Grimm. Der TuS-Sturmführer ist nach längerer Verletzungspause seit drei Partien wieder dabei und hat schon wieder ebenso viele Tore erzielt. In der vergangenen Saison gab es für die FCler nichts zu erben. Zuhause unterlag man unglücklich mit 0:1 und am Untermain klar mit 0:4. Das soll sich in dieser Saison ändern, gerade mit dem tollen Saisonstart im Rücken. "Wir genießen die Situation, haben uns Respekt erarbeitet und wollen so lange wie möglich ungeschlagen bleiben. Auch wenn es ein enges Spiel wird und wir wissen was auf uns zukommt, gehen wir selbstbewusst in das Match", sagt der FC-Dompteur.

TSV Münnerstadt - FC 06 Bad Kissingen (Sonntag, 15 Uhr)

Das einzig noch verbliebene Landkreis-Derby der Bezirksliga geht am Sonntag am Mürschter Sportzentrum über die Bühne, wo der gastgebende TSV Münnerstadt (8./9) den FC 06 Bad Kissingen (9./7) empfängt. Beide Teams empfahlen sich in der Vorwoche jeweils durch 3:0-Erfolge, die Kurstädter zuhause gegen Oberschwarzach/Wiebelsberg, während die Mikolaj-Mannen in Trappstadt verdienter Sieger war. "Da haben wir eine richtig starke erste Hälfte gespielt und auch der zweite Durchgang war mit kleinen Abstrichen gut", freut sich TSV-Abteilungsleiter Rainer Schmittzeh. "Wir profitieren jetzt von der Not aus der Vorsaison, als wir die Jungen ins kalte Wasser werfen mussten, nachdem Leistungsträger wie Simon Snaschel und Lucas Fleischmann ausfielen und weiter fehlen. Wir können da nur strahlen, was die Jungs abliefern." Leute wie Benny Back und Sebastian Schubert sind da nur zwei Beispiele aus der Truppe, die sich freigeschwommen haben. Auch Neuzugang Samuel Radi hat sich schnell akklimatisiert und mittlerweile schon sechs Treffer auf seinem Konto.

Leistungstechnisch fand Bad Kissingens Coach Tim Herterich sein Team schon zuvor gut: "Wir haben gerade nach der 0:5-Niederlage in Rödelmaier kein Trübsal geblasen und wollten, so komisch es bei dem Ergebnis klingt, auf dieser Leistung aufbauen. Das ist uns gegen Oberschwarzach gut gelungen, als wir wesentlich aggressiver als der Gegner waren, defensiv fast nichts zugelassen haben und uns nach vorne viel erarbeitet haben. Das war eine Topleistung." Diese möchten und müssen die Kurstädter klar auch in Münnerstadt abrufen, weil es der Gegner verlangen wird. Herterich: "Der TSV hat trotz der Ausfälle eine sehr gute Bezirksliga-Mannschaft. Sie stellen ein kompaktes Kollektiv, die Spielorganisation ist immer gut und mit Schubert und Radi haben sie vorne gefährliche Jungs. Das wird ein hartes und ausgeglichenes Spiel."