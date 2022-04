SG Garitz/Nüdlingen - VfL SF Bad Neustadt 15:26 (7:12).

Sieben Tore aus dem Feld, dazu sechs verwandelte Siebenmeter: Ramona Gerhardt war die spielentscheidende Figur auf der Platte, die von der Spielgemeinschaft nicht in den Griff zu bekommen war. Immerhin acht mal traf für die Gäste Selina Ress, sodass dieses Duo deutlich öfter einnetzte als die komplette SG-Mannschaft. "Wir haben es am Anfang nicht hinbekommen und lagen dann früh mit fünf, sechs Toren zurück. Wir hatten aber auch Pech mit vielen Pfosten- und Lattentreffern", sagte SG-Pressesprecherin Elena Kessler. Personell waren die Gastgeber diesmal zwar ordentlich besetzt, aber vor allem im Rückraum fehlten diesmal die Alternativen. "Man muss anerkennen, dass Bad Neustadt als Mannschaft besser zusammengespielt hat", so Kessler. Dass ihr Team am Freitagabend kein einziges Mal in Führung lag, unterstreicht die Überlegenheit der Kurstädterinnen.js

Tore für die SG Garitz/Nüdlingen: Melissa Schäfer (5/5), Carina Hofmann (4), Hanna Mahlmeister (3), Sophie Hippler (1), Cara Reiher (1), Milena Schmitt (1).

FC Bad Brückenau II - DJK Nüdlingen 19:36 (10:17).

In sehr freundschaftlicher Atmosphäre ging das Landkreis-Derby über die Bühne. Schiedsrichter Oliver Hilbert-Probeck hatte mit dem sehr fairen Spiel keine Probleme und kam sogar ohne jegliche Zeitstrafe aus. Dass die spielerisch und physisch überlegenen Nüdlinger gegen die junge Bad Brückenauer Zweitvertretung allerdings keine großen Geschenke verteilen wollten, machten sie sehr früh deutlich, indem sie jeden Abspielfehler der Sinnstädter prompt mit einem sehenswerten Konter bestraften. Neuzugang Peter Pollok im Bad Brückenauer Kasten konnte sich über Langeweile jedenfalls nicht beklagen. Unerschrocken stellte er sich den Nüdlingern entgegen. Die Sinnstädter ließen sich durch die zahlreichen Tempogegenstöße der Gäste nicht entmutigen und fanden in der Nüdlinger Deckung immer wieder Lücken. DJK-Keeper Felix Schäfer hatte allerdings immer wieder ein Wörtchen mitzureden und leitete mit seinen Paraden und den anschließenden Pässen über das ganze Spielfeld die zahlreichen Konterversuche der Gäste ein. Am Ende gab es am hochverdienten Erfolg der DJKler nichts zu rütteln. Punkte haben sich die Nüdlinger allerdings mit ihrer mannschaftlich geschlossenen Vorstellung nicht erkämpft, denn die Bad Brückenauer Zweitvertretung geht außer Konkurrenz an den Start.

Tore für Bad Brückenau: Lukas Heil (7/1), Steven Trotno (4), Nico Schöller (3), Moritz Schumm (2), Christian Karl (1), Frederik Schumm (1), Patrick Lieb (1).

Tore für Nüdlingen: Kai Kunzmann (7/1), Noah Rauch (7), Andreas Petsch (6), Nicolas Feiler (5), Vincent Przybilla (4), Jonas Rendl (3), Ralph Sittler (3), Julius Rauch (1).