Die Zeit von Franziskus Gerr beim HSC Bad Neustadt geht in wenigen Monaten zu Ende. Der Mannschaftskapitän teilte den Verantwortlichen des Handball-Drittligisten in der vergangenen Woche seinen Entschluss mit, dem HSC in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Seinen Mitspielern eröffnete er die Neuigkeit am Freitagabend beim Abschlusstraining vor dem Kellerduell gegen den HSC 2000 Coburg II.

"In meinem Alter macht man sich jedes Jahr Gedanken, wie es weiter geht", sagte der 36-Jährige auf Nachfrage dieser Redaktion. Zuletzt habe er beim Hineinhorchen in sich selbst eine neue Antwort vernommen. Sein Gefühl sagt ihm nun: "Es wird Zeit, den HSC zu verlassen." Das Ende seiner Laufbahn als Handballer bedeute diese Entscheidung aber nicht.

2008 erstmals nach Bad Neustadt

Der Kreisläufer wechselte 2008 vom FC Bad Brückenau kommend erstmals zum HSC Bad Neustadt. Er spielte zunächst hauptsächlich in der 2. Mannschaft. Nach einer Saison beim Bayernligisten TSV Lohr holte der damalige Trainer Matthias Obinger Gerr nach Bad Neustadt und in die Drittliga-Mannschaft des HSC zurück.

Franziskus Gerr wohnt mit seiner Familie in Singenrain, einem Ortsteil der Gemeinde Schondra im Landkreis Bad Kissingen. Seit Januar 2021 ist er Leiter der Kita St. Anna in Schondra; zuvor war er in Unsleben bei Mellrichstadt beschäftigt. Die räumliche Nähe zwischen seinem Arbeits- und Wohnort zum einen sowie die Entfernung nach Bad Neustadt zum anderen habe bei seiner Entscheidung "keine Rolle" gespielt, sagte FRanziskus Gerr.

Seit 2019 Kapitän der Rotmilane

"Ich begreife meinen Abgang auch als Chance für den HSC, ab der kommenden Saison auf frische Kräfte zu setzen", sagte der scheidende Kapitän. Mit seiner emotionalen und kämpferischen Art am eigenen und gegnerischen Kreis ist Gerr seit Jahren ein Publikumsliebling beim HSC Bad Neustadt.

Seit der Saison 2019/20 ist er Mannschaftsführer der Rotmilane. "Jedes einzelne Spiel und jede einzelne Saison für den HSC waren für mich ein Genuss", sagte Gerr.