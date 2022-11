FC Fuchsstadt - TSV 1869 Rottendorf (Samstag, 14 Uhr)

Das Heimspiel in der Landesliga Nordwest gegen den TSV Rottendorf (17./10) ist das erste von vier Spielen der Rückrunde, die für den FC Fuchsstadt (1./41) noch vor der Winterpause auf dem Plan stehen. Im Hinspiel hatten die Füchse nur wenig Probleme, gewannen mit 4:0 und übernahmen zum ersten Mal die Tabellenführung. Doch FC-Coach Martin Halbig mahnt sein Team, wieder einen Zahn zuzulegen: "Die letzten zwei, drei Spiele haben mir ein paar Prozent gefehlt. Da haben wir unser Spielglück etwas ausgereizt." Wie zuletzt gegen Schlusslicht Sand, als erst die Einwechslung von Offensiv-Ass Yanik Pragmann der erlösende Dosenöffner war, als er nur wenig später das 1:0 erzielte, ehe Christoph Schmidt mit seinem zehnten Saisontreffer zum Endstand traf.

"Auch gegen Rottendorf kann es zum Geduldsspiel werden. Sie haben gute Qualität nach vorne, allerdings Probleme im hinteren Bereich. Gegner die mit dem Rücken zur Wand stehen, sind meist schwer zu bespielen", führt Halbig aus. Die Qualität im Angriff brachte die Elf des Trainer-Duos Manuel Gröschl und Martin Lang mitunter auch wegen arger Verletzungssorgen bisher allerdings nur ungenügend auf den Platz. 13 Tore bedeuten liga-weit den schlechtesten Wert. Sicherlich auch ein Grund dafür, dass der letzte Sieg der Rottendorfer vom 7. August datiert, als man Vatan Spor Aschaffenburg mit 2:1 besiegte.

Danach folgte eine desaströse Serie von zehn Niederlagen, mit dem 1:1 in Lengfeld dann wieder mal ein kleiner Lichtblick, ehe vor Wochenfrist in Lichtenfels (1:2) eine weitere Niederlage folgte. Da kehrten mit Robin Busch und Kapitän Nicolas Schubert zwei länger verletzte Akteure in den Kader zurück. Bester Torschütze ist Moritz Schubert mit sechs Saisontoren. Personell sieht es bei den Füchsen wieder um einiges besser aus. Steffen Schmidt kehrt nach Rotsperre zurück. Lediglich Max Petrunin und Youngster Yannik Franz fehlen verletzungsbedingt.

TSV Münnerstadt - TSV Abtswind II (Samstag, 14 Uhr)

Zum Rückrundenauftakt in der Bezirksliga Ost empfängt der TSV Münnerstadt (7./25) den TSV Abtswind II (6./26) und will es da deutlich besser machen als vor Wochenfrist, als man dem TSV Unterpleichfeld auf eigenem Platz 1:4 unterlegen war. "Da haben wir einen gebrauchten Tag erwischt", sagt Münnerstadts stürmender Co-Trainer Simon Snaschel und erklärt weiter: "Unser Start in die Partie war gut, nach dem 1:0 haben wir es allerdings verpasst das zweite Tor nachzulegen. Dann haben wir peu à peu nachgelassen. Das Spiel war ein Rückschlag, aber das müssen wir abhaken. Jetzt haben wir noch drei wichtige Spiele bis zur Winterpause."

Das erste davon gegen eben jene Abtswinder gegen die man zum Saisonauftakt in einem wilden Spiel mit 3:5 unterlag. "Da hat man schon gesehen, dass großes Potential beim Gegner vorhanden ist und dies hat sich im Saisonverlauf bestätigt. Es wird ein schwieriges Spiel und wir müssen aus dem Unterpleichfeld-Spiel unsere Lehren ziehen", fordert Snaschel eine Leistungssteigerung. Konkret - vor dem Tor des Gegners muss die die letzte Überzeugung, ein Tor zu machen, da sein. Und gegen den Ball bedarf es ein konsequenteres Verteidigen. Auch der TSV Abtswind II ging jüngst nach fünf Siegen in Serie leer aus In Oberschwarzach/Wiebelsberg unterlag das Team von Spielertrainer Patrick Gnebner mit 2:3. Bester Torschütze bei den Kräutertee-Kickern ist der Bayernliga-erfahrene Jona Riedel mit acht Toren. Auf Seiten der Münnerstädter fehlen wird Torhüter Patrick Balling, der sich in der vergangenen Partie einen Bänderriss im Knöchel zuzog.

FC 06 Bad Kissingen - TSV Trappstadt (Samstag, 14 Uhr)

Dranbleiben heißt es für den FC 06 Bad Kissingen (9./19). Nach dem deutlichen 6:1-Erfolg über Schlusslicht Ebelsbach haben die Kurstädter in einem weiteren Heimspiel die Möglichkeit dreifach zu punkten. Gegner ist diesmal der Drittletzte TSV Trappstadt (14./12) von dem man sich im Hinspiel torlos unentschieden trennte. Es war der erste von mageren drei Pünktchen, die das Team von Trainer Tim Herterich bislang in der Fremde holte. Auf eigenem Platz läuft es dagegen augenscheinlich besser. Fünf von acht Partien konnten gewonnen werden. Der letzte gegen Ebelsbach war schnell klargemacht. Bereits zur Pause führten die 06er mit 4:0, Jan Krettek markierte da seine Saisontreffer sieben bis neun. Entsprechend zufrieden war Bad Kissingens Coach: "Wir haben diesmal frühzeitig Tore geschossen und den Gegner über die gesamte Spielzeit hinten reingedrückt. Dabei trotz allem aber auch wieder einiges liegenlassen."

Gegen Trappstadt erwartet Herterich ein schwierigeres Spiel: "Das ist ein unbequemer Gegner. Sie agieren aus einer massierten Deckung heraus, sind sehr zweikampfstark. Doch wenn wir mit der gleichen Einstellung ins Spiel gehen wie gegen Ebelsbach, bin ich mir sicher, dass wir uns wieder einige Chancen erspielen werden. Und die gilt es dann zu machen." Der TSV Trappstadt feierte vergangenes Wochenende nach fünf Niederlagen in Serie wieder mal einen Sieg. Im Kellerduell bezwang das Team von Trainer Martin Beck die SG Heidenfeld/Hirschfeld mit 4:2. Dabei erzielte der zuvor länger verletzte Niklas Bauer einen Doppelpack. Im Kader des FC 06 fehlt Michael Salzmann studienbedingt.