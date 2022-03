FC 06 Bad Kissingen - SV Rödelmaier (Samstag, 16 Uhr)

Das spielfreie Wochenende nutzte der FC 06 Bad Kissingen (5./28) abseits vom Sportlichen dazu, den heimischen Sportpark in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. "Ein großer Teil der Mannschaft samt einiger Mitglieder hat sich dem Frühjahrsputz des Sportgeländes gewidmet", freute sich Spielertrainer Daniel May über die Bereitschaft der Truppe zum Arbeitseinsatz. Unter der Woche wurde ganz normal trainiert und sich dem anstehenden Heimspiel gegen den SV Rödelmaier (7./25) gewidmet. Die Truppe von Trainer Werner Feder hat sich still und heimlich in der Tabelle auf Platz sieben nach vorne gearbeitet und lediglich drei Punkte weniger als die 06er auf dem Konto. Grund dafür ist eine Serie, die Anfang November mit dem 3:2-Sieg beim Zweiten Oberschwarzach gestartet wurde.

Drei Siege und zwei Remis aus fünf Spielen ist die Bilanz der Feder-Elf, die am vergangenen Wochenende ebenfalls spielfrei war. Ungern in Erinnerung bleibt den Kurstädtern das Hinspiel, das mit 3:2 an den Gegner ging. "Da haben wir aus sportlicher Sicht noch eine Rechnung offen, da wir das Spiel vor allem durch unsere defensiven Fehler verloren haben", weiß Daniel May. Rödelmaier um Trainerfuchs Werner Feder schätzt der FC-Coach als unbequemen Gegner ein, der sich mit Christoph Rützel in der Winterpause qualitativ hochwertig verstärkt hat. Der 34-jährige Routinier kam vom Bayernligisten TSV Großbardorf, für den er in eineinhalb Spielzeiten 36mal auflief. Bester Torschütze ist mit Nico Rauner (9 Treffer) allerdings ein Akteur, der vor der Runde aus der Kreisklasse kam. "Wir wollen drei Punkte und Rödelmaier damit auf Distanz halten", sagt May, der sein Team personell unverändert ins Rennen schickt.

FC Thulba - TSV Trappstadt (Samstag, 17 Uhr)

Drittes Heimspiel nacheinander für den FC Thulba (13./12), bei dem es gegen den direkten Konkurrenten TSV Trappstadt (12./19) ganz einfach heißt: Drei Punkte müssen her. Bei einer Niederlage wären es zehn Zähler Rückstand auf den Aufsteiger, der auch ein Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt ist. Gelänge dagegen ein Sieg, wäre die Truppe von Interimscoach Gerald Betz bis auf vier Punkte dran, bei einem Spiel in der Hinterhand. Alles Rechenspielereien. Die Wahrheit liegt auch in Thulba auf dem Platz, und da zeigten sich die Frankonen vor Wochenfrist wieder von ihrer besseren Seite, auch wenn gegen Tabellenführer Dampfach(1:2) am Ende nichts Zählbares heraussprang. "Gerade nach dem Anschlusstor von Tobias Huppmann ist Hoffnung aufgekeimt. Aber wir können auf dieser kämpferisch guten Leistung aufbauen und blicken positiv nach vorne. Es ist ein typisches Sechs-Punkte-Match, allerdings unter anderen Voraussetzungen wie im Hinspiel, als wir 2:4 unterlagen", sagt Abteilungsleiter Christoph Adrio und meint damit die mittlerweile deutlich verbesserte Personalsituation der Gelb-Schwarzen.

Adrio: "Es ist mehr Qualität vorhanden, so dass wir auch von der Bank wieder Möglichkeiten haben. Jetzt gilt es die Partie auf Biegen und Brechen zu gewinnen, um den Anschluss nicht komplett zu verlieren. Dessen ist sich die Mannschaft bewusst. Der Wille, alles zu geben, ist da." Der TSV Trappstadt verpasste es durch drei Niederlagen nach der Winterpause, sich vorzeitig von den hinteren Rängen etwas abzusetzen und unterlag jüngst der DJK Altbessingen mit 1:4. Bei den Frankonen fehlt "Pechvogel" Cedric Werner, der sich bei seinem Comeback gegen Dampfach einen Muskelfaserriss zuzog. Mit der gleichen Verletzung muss auch Neuzugang Fabian Meindl passen. Dafür rücken Maximilian Gah und Sergiu Nistor wieder in den Kader.

SG Stadtlauringen/Ballingshausen - TSV Münnerstadt (Sonntag, 15 Uhr)

Nach dem 4:0-Erfolg über Schlusslicht Unterspiesheim hat der TSV Münnerstadt (3./33) diesmal eine wahrscheinlich deutlich kniffligere Aufgabe vor der Brust bei der SG Stadtlauringen/Ballingshausen (9./24). Zwar gewannen die Mannen von Trainer Goran Mikolai das Hinspiel klar mit 4:0, doch Simon Snaschel erinnert sich an eine Partie, in der vor allem eines den Ausschlag gab: "Wir waren unheimlich effektiv und der Gegner sicher keine vier Tore schlechter." Auch deswegen erwartet der verletzte Co-Trainer ein Spiel auf Augenhöhe. Snaschel: "Ich denke es wird ein enges, umkämpftes Spiel und hoffe, dass wir an die Leistung der Vorwoche anknüpfen können." Da ließ man von Beginn an den Willen erkennen dem Gegner zu zeigen, wer Herr im Haus ist. "Es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und gerade nach den vielen Rückschlägen mit Verletzungen in letzter Zeit unheimlich wichtig für den Kopf. Die Jungs haben die Situation angenommen und wollten unbedingt gewinnen."

Der Gegner ist im neuen Jahr noch ungeschlagen. Nach Unentschieden in Werneck und gegen Rödelmaier (jeweils 1:1) siegten die Jungs von Trainer Klaus Seufert jüngst mit 3:2 in Bergrheinfeld durch ein Tor in der Nachspielzeit von Goalgetter Clemens Neubert. Personell sieht es bei den Nägelsiedern weiterhin dürftig aus, da neben den Langzeit-Ausfällen wohl auch Niklas Markart, Nico Weber und Leo Pfennig fehlen dürften. Angeschlagen sind Diego Rosero Quinones, Niklas Sperlich und Patrick Balling.