Der 19-Jährige spielte in der Jugend für den TSV Großbardorf,. Im Sommer 2020 wechselte er nach Münnerstadt, wo er in elf Ligapartien in der Bezirksliga drei Tore erzielte. "Mit Mortaza erhalten wir flexible Möglichkeiten in der Offensive. In den ersten Trainingseinheiten konnten wir einen guten Eindruck gewinnen", so Spielertrainer Daniel May.

Aus privaten Gründen verlässt Filip Lijesnic den FC 06. Den 21-jährigen Kroaten zieht nach Ulm, wo ein Großteil seiner Familie wohnt. Dort hat der Angreifer eine Arbeitsstelle. In der laufenden Saison traf er in 15 Spielen acht Mal. spion