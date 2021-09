SG Schondra/Breitenbach/Schönderling - SV Machtilshausen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Valentin Saum (17.), 0:2 Markus Schmitt (82.). Gelb-Rot: Fabian Schroll (42., Schondra), Markus Schmitt (88., Machtilshausen).

Obwohl die Spielgemeinschaft nach dem frühen Platzverweis für Fabian Schroll eine ganze Halbzeit in Unterzahl agierte, verkaufte man sich teuer und hielt das Spiel bis zum Schluss offen, nicht zuletzt dank der guten Leistung von Youngster Frederik Schumm im SG-Tor. Valentin Saum brachte Machtilshausen in Führung, doch Schondra besaß gute Chancen auf den Ausgleich. SV-Torwart Manuel Schmidt machte Enrico Wehner und Luca Rüttger, die es jeweils mit dem Kopf versuchten, einen Strich durch die Rechnung. Die letzte Möglichkeit zum Punktgewinn bot sich Marius Fischer kurz vor Ende des Spiels, doch er zielte aus aussichtsreicher Position knapp vorbei. Stattdessen war Markus Schmitt nach einem Lattenschuss zur Stelle und drückte den Ball zum 0:2 über die Linie.

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth - SV Garitz 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Fabian Düsterwald (25.), 2:0 Philipp Lutz (35.), 2:1 Benedikt Niebling (51.).

Die Heimmannschaft begann druckvoll und erarbeitete sich vielversprechende Chancen. Mit einem direkt verwandelten Freistoß brach Fabian Düsterwald den Bann und brachte seine Farben in Front. Philipp Lutz legte zehn Minuten später das 2:0 nach. In der zweiten Halbzeit stemmten sich die Gäste gegen die drohende Niederlage und kamen durch Benedikt Niebling zum Anschlusstreffer. Kurz darauf jubelten die Garitzer erneut, doch der Ball war nach einem Lattenschuss wohl nicht hinter der Linie aufgekommen. "Nach dem 2:1 war es ein richtiger Kampf, da war dann auch etwas Glück nötig", resümierte Gräfendorf-Sprecher Jörg Albert.

SG Oehrberg/Stralsbach/Geroda - FC Elfershausen 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Pascal Wahler (12.), 1:1 Maximilian Baumgart (52.), 1:2 Pascal Wahler (62.), 2:2 Maximilian Baumgart (65.).

"Im Gegensatz zur vergangenen Woche war das ein himmelweiter Unterschied. Ich weiß nicht, was da los war, aber wir sind zu keinem Zeitpunkt richtig ins Spiel gekommen", zeigte sich SG-Trainer Peter Mammitzsch etwas enttäuscht von der Leistung seiner Schützlinge. Auf der Gegenseite zeigte Pascal Wahler, dass die gegnerische Abwehr Fouls in der Nähe des eigenen Tores tunlichst vermeiden sollte, wenn der Elfershäuser auf dem Platz steht. Zwei Freistöße verwandelte der FC-Kicker gekonnt direkt. Nach dem 1:2 blieben die Gäste jedoch etwas zu offensiv, sodass Maximilian Baumgart einen Lupfer hinter die Abwehrreihe erlaufen und den Ausgleich erzielen konnte.

TSV Volkers - SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II/Bad Brückenau II 2:1 (2:1). Tore: 0:1 Kevin Tris (10.), 1:1 Maximilian Spahn (20.), 2:1 Alin Ionita (22.).

Zunächst gingen die Gäste durch Kevin Tris in Führung, der nach einem Freistoß ein Abstimmungsproblem in der Volkerser Hintermannschaft nutzte. Dann folgte der große Auftritt von Markus Brust. Binnen drei Minuten schleuderte der Einwurfspezialist zwei Bälle in den Strafraum der Gäste, die Maximilian Spahn und Alin Ionita jeweils zu Toren verwerteten und das Spiel drehten. Im zweiten Durchgang drückte die Spielgemeinschaft, doch Volkers verteidigte leidenschaftlich und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

TV Jahn Winkels - SV Römershag 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Fabio Mast (45.), 1:1 Frank Liebhardt (62.), 2:1 Bashar Al Ali (87.).

Der Sieg des TV Jahn Winkels wurde von einer schweren Ellenbogenverletzung eines Römershager Spielers überschattet. Im Sinne des Fairplays verzichtete die Heimmannschaft auf ein unmittelbar nach der Verletzung erzieltes Tor. Kurz vor der Halbzeit war Jahn-Stürmer Fabio Mast hellwach und verwertete einen Abpraller, Salim Sow war zuvor an Dennis Ankert im Tor der Gäste gescheitert. Im zweiten Spielabschnitt gelang Frank Liebhardt der sehenswerte Ausgleich, von der Unterkante der Latte sprang der Ball klar hinter die Linie. Zum Helden wurde Bashar Al Ali, der einen blitzsauberen Konter über die Gebrüder Böse zum umjubelten Siegtreffer abschloss.

SG Oberleichtersbach/Modlos - SG Obereschenbach/Morlesau 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Maximilian Knüttel (15., Elfmeter), 2:0 Florian Friebel (56.), 3:0 Simon Wittmann (68.), 4:0 Florian Friebel (71.).

Oberleichtersbach blieb auch im sechsten Saisonspiel ohne Punktverlust und verteidigte die Tabellenführung. "Die kämpferische Leistung war top, die Mannschaft war super eingestellt", lobte Pressewart Martin Schmitt. Obereschenbach/Morlesau hielt jedoch zumindest in der ersten Halbzeit gut mit und verzeichnete einen Lattenschuss. Nach Foul an Tobias Romeis sorgte Maximilian Knüttel vom Punkt für die Führung. Auch nach der Pause steckten die Gäste nicht auf, konnten sich jedoch kaum zwingende Chancen erspielen. Die Hausherren zeigten sich deutlich effektiver und erhöhten durch Simon Wittmann und Florian Friebel auf 4:0.