Sie sind ein Social-Media-Phänomen: die Sportplatzkritiker. Seit knapp einem Jahr begeistern die zwei - bei Instagram bisher anonymen - Fußballfans mit Wortwitz rund um den Amateurfußball weit über 1000 Follower. Ihr Ziel hierbei ist nicht, das sportliche Geschehen auf dem Fußballfeld zu bewerten, sondern die Qualität des Spielbesuchs. Quasi ein Extraservice für den begeisterten Sportplatzgänger. Exklusiv bei "Du Holz! Der Rhöner Fußballpodcast" haben Julius Heilmann (19) und David Schottorf (28) ihre Identität nun preisgegeben.

Alles fing völlig harmlos an, erklärten die beiden Freunde aus Schwärzelbach (Heilmann) und Untererthal (Schottorf): "Wir waren bei einem Freundschaftsspiel des FC Untererthal in Großbardorf und nahmen unser beliebtes Halbzeitgetränk zu uns. Irgendwie sind wir dann nicht mehr zur zweiten Halbzeit des Spiels gekommen und haben den Account bei Instagram erstellt." Generell dreht sich auch bei ihren Bewertungen auf Instagram sehr viel um ein kultiges Mischgetränk, welches ihren Aussagen zufolge in keinem Sportheim fehlen dürfe. Falls doch, gibt's Abzüge in der Gesamtnote. Diese setzt sich zusammen aus Preis und Qualität von Bratwurst, Bier und eben diesem Mischgetränk. Die mit einer literarisch sehr besonderen Schreibweise verfassten Beiträge der "Sportplatzkritiker" handeln ausschließlich vom Fan-Sein. Was auf dem Platz passiert, bleibt auch auf dem Platz.

Beiträge können überall entstehen, es gäbe keinen exakten Plan, betonen Schottorf und Heilmann, der selbst noch bei der SG Obererthal das Tor hütet. Die beiden entscheiden spontan, welchem Sportplatz sie einen Besuch abstatten. So findet man Beiträge vom heimischen FC Untererthal, den Schottorf als Fan besonders unterstützt, aus Wartmannsroth, Aubstadt und Strahlungen - oder aus Mallorca. Die Insel und die Partykultur dort haben es den beiden ebenfalls angetan. Kein Wunder, dass viele ihrer Beiträge mit der entsprechenden Ballermann-Musik begleitet werden. Die Follower - also die Fans auf Instagram - lieben ihre Beiträge. Im Schnitt weit über 200 "Likes" bekommt das Duo, das sich bis dato nicht in den Mittelpunkt der Beiträge gestellt hat. "Die Leute in unserer Gegend wissen schon, dass wir die Sportplatzkritiker sind", findet David Schottorf.

Eine scherzhaft gemeinte Umfrage bei den Fans, ob die Sportplatzkritiker nicht auch einmal zu "Du Holz!" ins Sternenzeltstudio eingeladen werden sollten, ergab eine deutliche Antwort. Und so kam es, dass die beiden im Podcast-Interview nun offiziell enttarnt wurden - und dabei nicht nur über ihre Leidenschaft Fußball sprachen.