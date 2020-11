Eine Photovoltaik- und Solarthermieanlage auf dem Dach des Funktionsgebudes, E-Autos fr die Profis, Umstellung auf klimafreundliches Erdgas: Der Fuball-Bundesligist VfL Wolfsburg will bis 2025 klimaneutral werden und untersttzt als weltweit erster Profi-Fuballklub die "Race To Zero"-Initiative der Vereinten Nationen . Fr den Klimaschutz setzen sich aber nicht nur die "Groen" ein. Amateurvereine starten immer wieder Projekte, um ihren Teil zur Senkung des -Ausstoes beizutragen. Auch in Franken.