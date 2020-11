Eine eigenständige Fußballmannschaft hat der SV Dittlofsroda schon lange nicht mehr. Die Heldengeschichten aus glorreichen Tagen werden umso stolzer erzählt. Aber der SV Dittlofsroda lebt nicht nur von und in der Vergangenheit, ist vielmehr ein vitaler Verein und ein elementarer Bestandteil der Dorfgemeinschaft. Ortstermin mit Marcel Schneider, dem 36-jährigen Sportvorstand des SVD, der ab und zu selbst noch für die Reserve die Schuhe schnürt. Treffpunkt, na klar, ist der Sportplatz . Der Polizeibeamte bei der Bundespolizei in Aschaffenburg lebt mit Frau und Kind schließlich in unmittelbarer Nähe.