Die Golfsaison 2020 nähert sich ihrem Ende und die Turniere konnten trotz verschiedener Corona bedingter Einschränkungen doch noch zu einem Großteil durchgeführt werden. Beim GC Maria Bildhausen gehört der Greenkeeper-Cup inzwischen zur Tradition und wurde in diesem Jahr zum fünften Mal ausgetragen.

Zunächst erzwangen die Witterungsbedingungen eine Verlegung, doch dann zeigte der Wettergott viel Verständnis. Bei Temperaturen knapp im zweistelligen Bereich, aber ohne Regentropfen, konnten die Golferinnen und Golfer die 18 Löcher im 2er Scramble absolvieren.

"Wir erledigen während des Jahres die Hauptarbeit auf dem Platz und sorgen für optimale Spielbedingungen. Meistens ist unsere Arbeit in den Morgenstunden schon getan bis die ersten Golfer ihre Schläger schwingen. Wir begegnen uns demnach nur recht selten. Der Greenkeeper-Cup soll vor allem einen gesellschaftlichen Aspekt haben, bei dem neben dem Golfen das Greenkeeper-Team auch die gesamte Verpflegung übernimmt", sagte Frank Czarnietzki, Chef der Platzpflege-Mannschaft des GC Maria Bildhausen.

Seine Intention sei von vorneherein gewesen, dass die Teilnehmerzahl die Zufriedenheit der Golferinnen und Golfer mit der Arbeit ausdrücke. Trotz der Regentage zuvor und der Einschränkungen durch die Corona-Bestimmungen schwangen 92 Teilnehmer aus mehreren Clubs die Schläger. "Das ist wie in den letzten Jahren wieder eine sehr hohe Zahl und sie zeigt, dass wir während des Jahres wieder sehr gute Arbeit geleistet haben", freute sich Frank Czarnietzki. Bei diesem Turnier standen die Geselligkeit, der Spaß und die Gemeinschaft vor dem sportlichen Wettkampf. Sogar Czarnietzkis Kinder Paul und Emilie und der Sohn von Doris Dietz gehören inzwischen zum Verpflegungsteam und versorgten die Sportler auf der Runde, wo an sechs Bierstationen der Durst mit dem Gerstensaft einer Bad Neustädter Brauerei gelöscht werden konnte, mit Nachschub.

Etwas zurückgeben

"Dieses Turnier ist richtig schön, locker-flockig und total entspannt auf einem super gepflegten Platz mit einer super Rundenverpflegung", sagte Christine Köth. "Die Teilnahme an diesem Turnier ist sehr wichtig, denn dadurch wird den Greenkeepern für ihre Arbeit während des ganzen Jahres auch bei Wind und Wetter etwas zurückgegeben, einfach einmal danke gesagt", meinte Thomas Schuhmann, der einige Jahre als Clubmanager beim GC Maria Bildhausen tätig war. Was wäre aber ein Turnier ohne gesunden sportlichen Ehrgeiz, denn am Ende gab es sogar bei Sonnenschein für die besten Akteure Preise, überwiegend Kalorienspender, die alle von Unternehmen aus der näheren Umgebung zur Verfügung gestellt wurden.

Ergebnisse

Bruttowertung: 1. Daniel Irrgang/Dominik Kaiser 42 Punkte. 2. Karin Geßner/Luca Scheublein 39. Nettowertung: Handicap bis 46,7: 1. Andreas Fenn/Werner Gärtner (GC Bad Kissingen) 50; 2. Steffen Werner/Frank Kutscher 47 und Daniel Irrgang/Dominik Kaiser 47; Handicap ab 46,8: 1. Oliver Balling/Jaqueline Balling 59; 2. Heike Scheublein (GC Schweinfurt)/Matthias Scheublein 59. Nearest to the Pin: Damen: Ulrike Schätzle (GC Schweinfurt); Herren: Frank Kutscher. Longest Drive: Damen: Katharina Schmitt; Herren: Maximilian Bosack (GC Erlangen).