Der SV Aura II war in der letzten Saison eine wahre Torfabrik und erzielte insgesamt 63 Treffer. Mit 13 Toren war dabei der 22-jährige Stürmer Sebastian Zink erfolgreichster Knipser. Er bekommt den begehrten Torjägerpokal, den die Saale-Zeitung gemeinsam mit dem Rhöner Fußball-Podcast "Du Holz" verleiht.

Herr Zink, waren die 13 Tore der vergangenen Saison Ihre persönliche Rekord-Tormarke?

Sebastian Zink:

Im Herrenbereich definitiv ja. Es waren sogar 15 Tore, aber nach dem Rückzug von Haard/Nüdlingen wurden leider noch zwei Tore abgezogen.

Haben Sie ein Vorbild und wenn ja, warum?

Karim Benzema ist mein Vorbild. Er ist schon über viele Jahre ein herausragender Stürmer auf hohem Niveau. Seine Quote ist beeindruckend. Nicht umsonst hat Real Madrid mit Benzema dieses Jahr die Champions League gewonnen. Er war sogar Torschützenkönig.

Glauben Sie, dass die Bewachung jetzt noch härter wird?

Ja das könnte schon möglich sein, aber ich hoffe es natürlich nicht.

Ist das für Sie der erste Pokal als Torschütze?

Ja, es ist mein erster im Herrenbereich. Es kann sein, dass ich mal im Jugendbereich Torschützenkönig war; aber sicher bin ich mir nicht.

Was war Ihr schönstes Tor?

Ich kann mich jetzt an kein besonderes Tor erinnern. Für mich war in der vergangenen Saison irgendwie jeder Treffer schön, wenn es zum Erfolg der Mannschaft beigetragen hat.

Welches Spiel blieb Ihnen besonders in Erinnerung?

Das war unser Spiel bei der TSVgg Hausen im April 2022. Da habe ich in der ersten Halbzeit fünf Mal getroffen und wir haben am Ende mit 5:3 gewonnen. Das war schon ein besonderes Spiel für mich.

Kommen Anfragen anderer Vereine? Wie gehen Sie damit um?

Nein, und ich möchte im Moment auch zu keinem anderen Verein wechseln.

Was ist das Geheimnis Ihrer guten Quote? Was sind Ihre Stärken?

Ich denke, dass sich mein Trainingsfleiß ausgezahlt hat und mich auch meine Mitspieler gut in Szene gesetzt haben. Meine Stärke ist es, ein Teamplayer zu sein. Mir ist der Erfolg der Mannschaft wichtiger als mein persönliches Torkonto. Wenn ich dem Team mit meinen Toren helfen kann, umso besser. Ich hatte schon in der Jugend oft den richtigen Instinkt.

Welches Fußball-Schuhmodell bevorzugen Sie?

Ich trage aktuell Adidas Predator in blau.

Warum fehlt in der deutschen Nationalmannschaft so ein Stürmertyp wie Sie?

Also ich will mich nicht mit einem Nationalstürmer vergleichen. Ich finde, wir haben schon immer gute Stürmer gehabt.