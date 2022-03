Doppelte Sensation: Die Regionalligisten TSV Aubstadt und FV Illertissen stehen im Finale des bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerbs. Aubstadt setzte sich im Elfmeterschießen mit 4:3 (1:1, 0:0) gegen den Drittligisten TSV 1860 München durch, Illertissen kegelte den FC Würzburger Kickers (3. Liga) mit 3:1 (2:1) aus dem Wettbewerb. Das Endspiel findet am 21. Mai im Rahmen des bundesweiten Finaltags der Amateure statt, das Heimrecht wird ausgelost.

In der mit 3000 Zuschauern voll besetzten Aubstädter NGN-Arena war im ersten Durchgang kein Klassenunterschied zu erkennen. Aubstadt agierte gegen die ersatzgeschwächten Löwen mutig, verteidigte geschickt und erspielte sich sogar ein Chancen-Plus. Dennoch ging es torlos in die Pause. Nach dem Wechsel zeigte sich ein ähnliches Bild: Die Mannschaft von Trainer Victor Kleinhenz blieb weiter auf Augenhöhe und belohnte sich in der 67. Minute mit dem Führungstreffer. Eine Ecke von Ingo Feser köpfte Tim Hüttl wuchtig in die Maschen.

Der Rückstand rüttelte dann auch die Löwen aus München wach, die in der Folge immer mehr die Spielkontrolle übernahmen. In der 69. Minute scheiterte Stephan Salger mit seinem Kopfball noch an der Latte, doch wenig später markierte Marcel Bär den Ausgleich für den Favoriten (74.). Vorausgegangen war dem Treffer ein Zusammenstoß zwischen Aubstadt-Keeper Lukas Wenzel und Verteidiger Christian Köttler, Bär brauchte den Ball nur noch über die Linie zu drücken.

Immer wieder Lukas Wenzel

Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner blieb weiter auf dem Gaspedal und erspielte sich weitere gute Chancen, doch sowohl Niklas Lang (84.) und Marcel Bär (90.+2) scheiterten am stark reagierenden Lukas Wenzel - das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen. Zwar vergab Joshua Endres gleich den ersten Elfmeter für den TSV Aubstadt, doch in der Folge war erneut auf Keeper Wenzel Verlass. Der 22-Jährige parierte gleich drei Strafstöße und sicherte seinem Team damit den Finaleinzug. Aubstadt Trainer Victor Kleinhenz sprach nach dem packenden Pokal-Duell von "einem absolut perfekten Tag mit einem am Ende verdienten Sieg", Michael Köllner sah dies nicht wirklich anders: "Glückwunsch an Aubstadt, das war ein verdienter Sieg!".

Im Endspiel trifft der TSV Aubstadt nun am 21. Mai auf den FV Illertissen, dem zeitgleich im heimischen Vöhlinstadion gegen die Würzburger Kickers ein echter Pokal-Coup gelang. Nicolas Keckeisen brachte den FVI bereits in der 13. Spielminute nach einem Eckball in Führung, doch Würzburg gelang in Person von Maximilian Breunig der Ausgleich (22.). Noch vor der Pause stellte Maurice Strobel per sattem Schuss von der Strafraumgrenze auf 2:1 - der Halbzeitstand einer bis dahin ausgeglichenen Partie. Nach dem Seitenwechsel war es dann Luka Kljajic, der mit seinem Treffer in der 74. Minute vor den rund 700 anwesenden Zuschauern für die Entscheidung und die zweite FVI-Finalteilnahme in Folge sorgte.

Wie bereits in den vergangenen Spielzeiten spendet LOTTO Bayern im Rahmen einer Werbeaktion erneut für jeden erzielten Pokal-Treffer ab der 1. Hauptrunde bis zum großen Finale zehn Euro für die BFV-Sozialstiftung. In der vergangenen Saison kamen so 2960 Euro zusammen, die unverschuldet in Not geratenen Mitgliedern der bayerischen Fußballfamilie zugutekommen. Aktuell sind in der jetzt laufenden Toto-Pokal-Runde bereits 418 Treffer gefallen, der Prämienstand liegt demnach bei 4180 Euro.

Der Toto-Pokal-Wettbewerb wird in Bayern bereits seit 1998 ausgespielt. Dabei geht es nicht nur um Prestige und einen großen Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der lukrativen 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs - inklusive der garantierten Prämien in Höhe von rund 130.000 Euro aus den Vermarktungserlösen. In der Saison 2020/21 hatte sich Drittligist Türkgücü München im Endspiel gegen Regionalligist FV Illertissen mit 8:7 nach Elfmeterschießen durchgesetzt und sich erstmals den Titel im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb gesichert. Namensgeber des bayerischen Verbandspokals ist der langjährige BFV-Partner LOTTO Bayern.Quelle: BFV