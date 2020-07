Senioren Open in Bad Kissingen: Die 200 ist schon lange voll

Turnierleiter Torsten Voll vom TC Rot-Weiß Bad Kissingen kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ständig treffen Anmeldungen für die Senioren Open 2020 ein, die vom 16. bis 19. Juli stattfinden. Und was für welche. Plötzlich interessieren sich Spieler für das Turnier, die bisher nie in Bad Kissingen aufgeschlagen haben.

Der TC Rot-Weiß gehört mit seinen alljährlichen Open zu den Gewinnern der Corona-Krise. Denn weil andere hochklassige Turniere wie die in Ismaning Mitte Juni, in Bad Breisig Anfang August und Karlsfeld Mitte August wegen der Pandemie abgesagt wurden, rückt die Bad Kissinger Veranstaltung in den Fokus von immer mehr Ranglistenspielern.

Wie Alfred Böckl. Die deutsche Nummer 1 der Herren 70 von der TG Gahmen bei Dortmund (Nordrhein-Westfalen) lief noch nie in der Kurstadt auf. Und hätte es unter anderen Umständen wohl auch nicht getan.

Denn die Senioren Open tragen bisher "nur" das Prädikat "S2", also die zweithöchste Kategorie (Vor fünf Jahren war man mit "S6" gestartet). Auch wenn die Veranstalter auf die Bewertung "S1" hinarbeiten.

Doch in diesen Zeiten spielen solche Einordnungen vielleicht nicht die wichtigste Rolle. Zumal sich ja das Starterfeld in Bad Kissingen mit dem Who is who der deutschen Senioren-Tenniselite füllt. "Neben der Nummer eins haben bei den Herren 70 die Nummern vier, neun und 16 gemeldet", sagt Torsten Voll. Bei der Altersklasse Damen 65 seien es die Nummern zehn, 18, 19 und 20. "Da geht einem als Turnierleiter das Herz auf, wenn man solche Anmeldelisten sieht." Insgesamt verbuchte der Turnierleiter bis jetzt mehr als 200 Anmeldungen. Maximal 224 Teilnehmer sind vorgesehen. "Das werden wir locker überbieten."

Für einheimische Spieler könnte dieses Mega-Interesse sich zum Problem entwickeln. Denn die Zulassung zum Turnier erfolgt nach Rangliste. Und erfahrungsgemäß kündigen sich die Tennis-Asse erst kurz vor Anmeldeschluss an. Den haben die Veranstalter dieses Jahr auf den 13. Juli, 23.59 Uhr, festgelegt. Einige Lokalmatadoren könnten angesichts der absehbar gestiegenen Qualität aus der Starterliste fallen.

Torsten Voll spricht davon, "einige Spieler mit einer Wildcard zu versehen, bis zu zwei Zwei pro Konkurrenz". Profitieren könnten Akteure, die schon oft bei den Senioren Open teilgenommen haben oder die im Verein sehr bekannt sind.

Corona-bedingte Einschränkung

Ansonsten erwarten die Teilnehmer vom 16. bis 19. Juli einige Corona-bedingte Einschränkungen: Abstand halten, Maskenpflicht auf den Wegen, Desinfektion der Spielgeräte und -anlagen nach jedem Match. "Wir finden es schade, dass keine Zuschauer auf der Anlage erlaubt sind", ergänzt der Turnierleiter. Finanzielle Einbußen ziehe der Verzicht auf Publikum aber nicht nach sich. Der Eintritt ist eh frei.

Der TC Rot-Weiß finanziert sein Turnier im wesentlichen über die Meldegelder. Einen kleinen Teil erbringen Werbeanzeigen im Turnierheft. Die Stadt Bad Kissingen wird die Veranstaltung - angesichts knapper Kassen wegen Corona - in diesem Jahr nicht bezuschussen können.

Gemäß dem Hygienekonzept des Bayerischen Tennisverbandes dürfen auch Duschen und Umkleiden wieder geöffnet sein. Allerdings bleibt nur jede zweite Brause nutzbar. In den Männer-Umkleiden dürfen sich gleichzeitig acht Sportler aufhalten, in den Duschen vier. Bei den Damen ist es jeweils die Hälfte.

Überhaupt verfügen die Turnierteilnehmer über einen separaten Eingang zum Funktionsgebäude. Die Vereinsgaststätte wird an den Turniertage ebenfalls geöffnet sein.

Turnierleiter Voll ist froh, den Senioren Open 2020 trotz angespannter Lage im Frühjahr eine Chance gegeben zu haben. Noch im Mai sei unklar gewesen, ob das Turnier stattfinden könne oder nicht. "Wir haben es ausgesessen und die Zeit hat uns Recht gegeben", sagt er heute zufrieden. Die Anmeldezahlen zeigen ihm den anderen Verantwortlichen des TC Rot-Weiß, dass sie mit ihrer Strategie richtig lagen.