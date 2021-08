Das ist mal eine interessante Mischung: Johannes (links) und Philipp Kirchner spielen Fußball beim TSV Wollbach, aber auch gemeinsam in einer Punk-Band. "Schnogge" nennen sich die vier Musiker, was natürlich reinster Rhöner Dialekt ist . Warum sich die vier Musiker für diesen ungewöhnlichen Namen entschieden, ihre CD "Bloodsuckers" (Blutsauger) tauften, wie die Brüder das Spiel mit Ball und Instrument unter einen Hut bringen und welchen Einfluss der Trainer auf die Songs hat, dies alles erzählen die Kirchner-Brothers in der neuesten und höchst unterhaltsamen Folge im Rhöner Fußball-Podcast "Du Holz", die am Donnerstagabend wie gewohnt abrufbar ist über Spotify und Apple Podcasts sowie auf weiteren bekannten Podcast-Plattformen. Natürlich darf Balthasars Histörchen auch diesmal nicht fehlen.