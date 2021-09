Warum spielt Hakan Calhanoglu eigentlich nicht beim SV Detter-Weißenbach? Haben Pferde etwa auch Stollen am Huf? Und ist man erst ein echter Reiter, wenn man vom eigenen Ross gefallen ist? Solche und ähnlich verrückte Fragen werden bei der neuen Folge von "Du Holz - Der Rhöner Fußballpodcast" beantwortet. Zu Gast: Maximilian Ertz, der nicht nur beim SV Detter-Weißenbach die Stollenschuhe schnürt, sondern auch zur jungen europäischen Reitsport-Elite zählt. Mittlerweile mit diversen internationalen Erfolgen in den anspruchsvollsten Springen, die der Reitsport so zu bieten hat. Der 27-Jährige war zwar zunächst ziemlich überrascht, als er gefragt wurde, ob er zum Interview ins Sternenzelt-Tonstudio kommen würde. Doch nach kurzer Bedenkzeit sagte der gebürtige Badener gerne zu.

Bei Profi-Vereinen gekickt

Je länger sich Maximilian Ertz den Fragen von Jürgen und Sebastian Schmitt stellte, desto mehr interessante Details aus der durchaus bewegten Fußballkarriere kamen zutage. Dass der jetzige Reitsportprofi nach Stationen bei Waldhof Mannheim und beim Karlsruher Sportclub (KSC) mittlerweile beim kultigen Rhöner Verein SV Detter-Weißenbach trainiert und kickt, ist eine Story, die man sich nicht ausdenken kann. Maximilian Ertz weicht bei der neuen Folge von "Du Holz" selbst kritischen Fragen rund um den Reitsport nicht aus und reflektiert ganz unterschiedliche Facetten des Pferdesports. Für ihn ist klar: Das Mensch-Tier-Verhältnis muss von Respekt, von Vertrauen und Verständnis geprägt sein.

Das Drama beim olympischen Fünfkampf in Tokio hat Maximilian Ertz nicht kalt gelassen. Der 27-Jährige ist aber überzeugt: Solche Eskalationen zwischen Reiter und Pferd würde es bei einem Springturnier in Detter niemals geben. In Detter liegt der Fußballplatz im Übrigen direkt neben dem Reiterhof Rhön, wo Maximilian Ertz beruflich tätig ist. Im Juni 2013 hatte die reitsportbegeisterte Familie Müller das erste Springturnier veranstaltet, das sofort ein großes Publikum nach Detter lockte. Und damit eine uralte Tradition in Detter mit neuem Leben erfüllt.

Der heute in der B-Klasse Rhön 1 beheimatete SV Detter-Weißenbach zählt übrigens zu den jüngsten Sportvereinen weit und breit. Erst im Jahr 1992 wurde er aus der Taufe gehoben. Die Historie des kultig-kleinen Vereins, der noch bis zum Jahr 2002 statt eines echten Sportheims eine alte Baracke aus dem Rhöner Autobahnbau besaß, ist untrennbar mit Dieter Brand verbunden. Der Gründervater des Vereins ist zwar im Jahr 2011 im Alter von 71 Jahren gestorben, aber auf dem Detterer Sportgelände ist sein Name bis heute allgegenwärtig.

Bevor Dieter Brand den kleinen Sportverein ins Leben gerufen hatte, spielten etliche Detterer auch schon Fußball, aber verteilt auf die umliegenden Vereine. Weil es in Detter keinen eigenen Sportplatz gab, musste der SV seine Heimspiele zunächst in Römershag bestreiten. Von den legendären Derbys der 90er Jahre unter anderem gegen Zeitlofs/Rupboden und Modlos schwärmt man in Detter noch heute. Maximilian Ertz weiß den großen Zusammenhalt beim SV Detter-Weißenbach zu schätzen und liebt die familiär-freundschaftliche Atmosphäre im Verein. Nur eine Tatsache ist dann doch erstaunlich: Außer ihm gibt es in der Fußballmannschaft tatsächlich keine Pferdesportler. Aber das kann sich ja eines Tages durchaus ändern.

