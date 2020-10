FC Rottershausen - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Fabian Erhard (12.), 0:2 André Wetterich (14.), 0:3 Maximilian Bindrim (58.), 0:4 Alexander Müller (89.). Bes. Vorkommnis: Sedrick Rotter (Rottershausen) pariert Foulelfmeter von Alexander Müller (2.) und Dominik Gehrig (28.).

Gegen ersatzgeschwächte Rottershäuser, die auf die verletzten Fabian May, André und Maximilian Seufert verzichten mussten, feierten die Gäste im Derby einen "verdienten Erfolg", wie FC-Spielertrainer Alexander Schott ohne Umschweife einräumte. Die Mannen von Werner Dreßel verpassten die Führung, als Alexander Müller nach Foul an André Wetterich in FC-Keeper Sedrick Rotter seinen Meister fand. Dieser war allerdings machtlos, als Michael Röder die Kugel nach einem Diagonalpass von Louis Schuler in den Lauf von Fabian Erhard legte. Auch den nächsten Angriff schlossen die FVler erfolgreich ab, auf Vorarbeit von Röder netzte der am langen Eck einlaufende Wetterich ein. Den Anschlusstreffer verpassten die Einheimischen, als ihre einzige Sturmspitze Julian Göller mit seinem Schlenzer Keeper Florian Erhard auf dem Posten fand. Im Gegenzug scheiterte nach einer strittigen Entscheidung, Johannes Kanz soll Müller gefoult haben, Dominik Gehrig ebenfalls am FC-Goalie. Aber auch Florian Erhard ist ein guter, kurz vor der Pause pflückte der FV-Routinier dem durchgebrochenen Göller das Leder vom Fuß. Nach einer Stunde bereits die Vorentscheidung: Nach einer Freistoßflanke von Andreas Berninger zog der eingewechselte Peter Hahn den Ball in den Sechzehner, wo der ebenfalls eingewechselte Maximilian Bindrim einnickte. Die Moral der Heimelf stimmte zwar, doch fehlten die präzisen Pässe in die Tiefe. Mit einem Schuss in den Winkel setzte Alexander Müller den Schlusspunkt. Aus dem Siegerteam ragte Innenverteidiger Lukas Englert heraus, der eine Vorstellung ohne Fehl und Tadel zeigte. sbp

SG Oerlenbach/Ebenhausen - SG Urspringen/Sondheim/Rhön 4:3 (0:1). Tore: 0:1 Martin Felsburg (28.), 1:1, 2:1 Noah Pentenrieder (52., 59.), 3:1 Joshua Kopp (70.), 3:2 Ferdinand Fischer (74., Foulelfmeter), 4:2 Joshua Kopp (81.), 4:3 Jannik Stäblein (86.).

Gut startete die SG Oerlenbach/Ebenhausen in dieses Kellerduell, aber zur Pause führte mal wieder der robust auftretende Gegner. Martin Felsburg hatte ein schlafmütziges Defensivverhalten konsequent bestraft. Schlimmeres verhinderte SG-Keeper Simon Seidl mit seiner Rettungstat gegen Fritz Hey, dessen Heber in der Anfangsphase etwas zu hoch angesetzt war. Aber auch die Gastgeber hatten erstklassige Gelegenheiten. Erst hatte Noah Pentenrieder Pech mit seinem Freistoßball an die Latte, dann wurde der Kopfball von Frank Schmitt von Gäste-Keeper Louis Kümmeth mit Alu-Unterstützung geklärt. Torgefahr entwickelte die Elf von Thorsten Büttner insbesondere durch Last-minute-Neuzugang Joshua Kopp. Der Bundespolizist mit Doppelspielrecht sollte sich nach dem Wechsel gemeinsam mit Youngster Pentenrieder in die Hauptrolle spielen. "So richtig mutig nach vorne gespielt haben wir erst im zweiten Durchgang", berichtete Spielertrainer Thorsten Büttner. Joshua Kopp brillierte mit seinen Flankenläufen, auf seine präzisen Vorlagen hin netzte Noah Pentenrieder zweimal ein. Kopp baute mit feiner Einzelleistung die Führung aus, ehe Ferdinand Fischer per "berechtigtem Strafstoß" (Büttner) die Hohen Rhöner noch einmal heranbrachte. In die Stum- und Drangphase der Herbert-Elf platzte der zweite Kopp-Treffer. "Dieser Spieler und die Moral des Teams insgesamt sollte Hoffnung hinsichtlich der nächsten Aufgaben machen", meinte Büttner. Für die Einheimischen wurde es in den Schlussminuten noch einmal brisant, Yannik Stäblein hatte verkürzt, doch mit Geschick und Glück brachten die Platzherren den Vorsprung über die Zeit. js/sbp

SV Burgwallbach I/Bad Neustadt - SV Ramsthal 0:9 (0:5). Tore: 0:1 Tim Danz (3.), 0:2, 0:3 Harald Bayer (10., 17.), 0:4 Tim Danz (26.), 0:5 Artur Sibert (33.), 0:6 Matthias Mock (75.), 0:7 Fabian Meindl (83.), 0:8 Tim Danz (89.), 0:9 Enrico Ott (90.). Puh, das war ein unerfreulicher Nachmittag für den SV

Burgwallbach/Bad Neustadt, der auf eigenem Platz dem Titelanwärter SV Ramsthal mit sage und schreibe 0:9 unterlag. "Die Mannschaft ist bedient, ich bin es auch", sagte Trainer Frank Geßner. Der freilich um eine angemessene Einordnung des Ergebnisses bemüht war. "Wir haben zur Zeit einfach keine Alternativen. Die Mannschaft hat, wie sie sich momentan zusammensetzt, nicht das Niveau für die Kreisliga. Ramsthal ist einfach nicht unsere Kragenweite. Bei denen läuft der Ball wie am Schnürchen." Nach einer Viertelstunde hatte sich schon längst angedeutet, was den Gastgebern drohen könnte. Tim Danz und zweimal Harald Bayer hatten da das Ergebnis schon auf 3:0 für die Gäste gestellt. Die ließen noch vor der Pause zwei weitere Treffer folgen und legten in der Schluss-Viertelstunde viermal nach. "Wir hatten kurz nach dem Wechsel mal einen Abschluss durch Alexander Ortloff, ansonsten ging nicht viel", sagt Geßner. "Aber denen, die heute auf dem Platz standen, mache ich keinen Vorwurf." rus

FC Bayern Fladungen - FC Reichenbach 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Christopher Goldbach (17.), 1:1 Markus Erhard (39.), 2:1 Ludwig Lang (52.), 2:2 André Fischer (90.+3, Eigentor).

"Wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Bis zu dem einen Fehler in der letzten Minute", sagte Fladungens Abteilungsleiter Matthias Panten mit niedergeschlagener Stimme. Ein Abstimmungsproblem zwischen Torwart André Weiss und Kapitän André Fischer sowie dessen Kopfball ins eigene Tor in der dritten Nachspielminute verhagelten den Rhönern die Laune. "Ein Sieg für uns wäre verdient gewesen. Aber so ist das halt manchmal im Fußball", sagte Panten. Er räumte zwar ein, dass die Reichenbacher in der Schluss-Viertelstunde tüchtig Druck gemacht hätten, große Chancen hatten sich die Gäste aber nicht erspielen können. Insgesamt war das Match, so Panten "von Kampf und Taktik" geprägt. Christopher Goldbach und Ludwig Lang hatten die Bayern zweimal in Führung gebracht, Markus Erhard zwischenzeitlich ausgeglichen (39.). "Das Spiel war nicht schlecht anzuschauen", fand Panten. Insbesondere nicht der Abschluss Goldbachs, der eine Eckenvariante veredelte. Aaron Leutbecher hätte erhöhen können (30.), stattdessen markierte Markus Erhard per Kopf den Ausgleich (39.). Kurz vor der Halbzeit wären die Gäste beinahe in Führung gegangen, als Johannes Katzenberger einen Freistoß an die Latte setzte. Dem 2:1 - Ludwig Lang traf aus spitzem Winkel - hätte das dritte Tor folgen können. "Aber der Abschluss von Christopher Goldbach ging um Zentimeter am Pfosten vorbei." rus

SV Riedenberg - TSV Steinach 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Aaron Friedel (31.), 0:2 Fabian Rottenberger (61.), 1:2 Kilian Markart (81., Foulelfmeter). Bes. Vorkommnis: Florian Dorn (Riedenberg) pariert Foulelfmeter von Joshua Jung (92.).

Gegen eine aufopferungsvoll kämpfende Gäste-Elf standen die Riedenberger nach dem Abpfiff mit leeren Händen da. "Für uns war der Sieg ein richtig schöner Befreiungsschlag", so TSV-Trainer Michael Voll, der nach fünf Minuten einen Kopfball von Niklas Otter an das von Florian Dorn gehütete SV-Tor klatschen sah. Die Mannen von Michael Leiber erhöhten in der Folgezeit den Druck und hatten Pech, dass ein Kopfball von Philipp Dorn von Kevin Schuck noch von der Torlinie gekratzt wurde. "Unser Spiel ist bis zum gegnerischen Strafraum passabel, doch dann fehlt der entscheidende Pass oder das Schussglück", befand später ein enttäuschter Michael Leiber. Dass die Gäste in Führung gingen, hatten sie der Mithilfe von Florian Dorn zu verdanken, der bei einem missglückten Befreiungsschlag Fabian Schäfer anschoss, die wegprallende Kugel bugsierte Aaron Friedel problemlos in die Maschen.

Die Einheimischen versuchten sich danach vergebens am Ausgleich und hatten kurz vor dem Seitenwechsel Glück, dass Holger Wieschal nach Freistoß von Joshua Jung aufs Tornetz köpfte. Nach der Pause brachte der eingewechselte Stefan Wich Schwung in die SV-Offensivreihe, musste aber zunächst mitansehen, dass erst ein Schuss von Michael Voll ans Quergestänge schlug (57.), dann sein Team den zweiten Gegentreffer kassierte: Eine Freistoßflanke von Fabian Rottenberger segelte in den Sechzehner, der einlaufende Niklas Otter irritierte den Goalie, das Leder schlug kontaktlos im langen Eck ein. Wenig später hatte er ebenfalls eingewechselte Marcel Gebhardt den Anschlusstreffer auf dem Fuß, der frei vor Franz-Xaver Rosshirt aber auf einen Abschluss verzichtete und sich für den uneffektiven Querpass entschied. Nach Foul von Holger Wieschal an Wich verkürzte Kilian Markart per Strafstoß, zuvor hatte Rosshirt bei einem Schuss von Philipp Dorn die Kugel um den Pfosten gewickelt. In der Schlussphase riskierten die Platzherren alles, rannten dabei in einen Konter, den Vincent Schaab unfair unterband, doch Jung scheiterte am Strafstoßexperten Dorn. sbp

Außerdem spielten

TSV Großbardorf II - TSV Trappstadt 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Manuel Leicht (29.), 2:0 Florian Dietz (59.).

TSV Bad Königshofen - Spfr. Herbstadt 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Julian Ankenbrand (17., Eigentor), 1:1 Peter Kürschner (54.).

FC Strahlungen - TSV-DJK Wülfershausen 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Tim Krais (7.), 2:0 Markus Neder (23.), 3:0 Markus Mellenthin (76.), 4:0 Tim Krais (77.), 4:1 Patrik Warmuth (86., Elfmeter).