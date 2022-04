Regionalligist FC Schweinfurt 05 hat seinen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden: Christian Gmünder, 42, kommt von der Bundesliga-U19 des SSV Ulm 1846 zu den Schnüdeln. "Christian vereint alle Eigenschaften, die wir gesucht haben", sagt FC-05-Sportdirektor Robert Hettich. "Er ist bodenständig und passt charakterlich perfekt in den Verein, ist strukturiertes Arbeiten mit Profis gewohnt, bringt Expertise als Spielerscout mit und hat jahrelange Erfahrung im Nachwuchsbereich gesammelt." Für FC-05-Geschäftsführer Markus Wolf ist Gmünder "genau der Richtige für den Weg, den wir gehen wollen: für einen soliden Aufbau, bei dem wir auch auf Talente setzen wollen".

Vor seinem Engagement in Ulm arbeitete Gmünder beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim, von 2016 bis 2018 als Co-Trainer der Profimannschaft unter Frank Schmidt, von 2018 bis 2020 in der Nachwuchsabteilung. Beim damaligen Zweit- und Drittligisten VfR Aalen war Gmünder zuvor als Leiter der Fußballschule und als Co-Trainer tätig. "Weil Christian als Trainer Talente entwickelt hat und in Nachwuchsleistungszentren tätig war, wird er in seinen Überlegungen immer auch den Schnüdel-Nachwuchs und die jungen Spieler der Region im Blick haben", betont Hettich.

"Nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war mir schnell klar: Das passt. Mit den Werten, für die der 1. FC Schweinfurt 05 auf wie abseits des Platzes steht, kann ich mich total identifizieren. Ich war als Spieler ein Arbeiter und bin es heute als Trainer umso mehr", sagt Gmünder, der als Profi unter anderem für den SV Waldhof Mannheim, Heidenheim und den SSV Reutlingen aktiv war. Mit dem SC Pfullendorf war er in der damaligen Regionalliga Süd auch in Schweinfurt zu Gast.