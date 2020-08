Nüdlingens Männer gehen freiwillig runter

Nach der Einteilung der Ligen sind nun auch die Gegner bekannt. Das ranghöchste Herren-Team bleibt der FC Bad Brückenau im 14er Feld der Bezirksoberliga, in der coronabedingt kein Team absteigen musste und sich nur die Zweitvertretung aus Lohr in Richtung Landesliga verabschieden durfte. Mit dem MHV Schweinfurt 09 kehrt ein alter Weggefährte des FC Bad Brückenau in die Bezirksoberliga zurück. Laut vorläufigem Spielplan, der vom 26. September bis zum 1. Mai 2021 angesetzt ist, starten die Sinnstädter am 3. Oktober mit einem Heimspiel gegen die HSG Volkach in die neue Runde. Das Rhönderby gegen die Zweitvertretung des HSC Bad Neustadt ist für den 19. Dezember in Römershag angesetzt.

Für die Bezirksoberliga der Frauen sind der FC Bad Brückenau sowie Aufsteiger SG Garitz/Nüdlingen spielberechtigt. Insgesamt elf Teams dürfen in dieser Spielklasse starten. Meister HSV Bergtheim II hat auf sein Aufstiegsrecht verzichtet. Auch die HSG Volkach als Vizemeister nimmt die Möglichkeit zum Aufstieg in die Landesliga nicht wahr. Die Runde ist vom 10. Oktober bis zum 17. April 2021 terminiert. Die beiden Landkreisteams treffen voraussichtlich am 14. November im Römershager Hexenkessel aufeinander. In die Bezirksliga der Frauen ist der TV/DJK Hammelburg aufgestiegen. In dieser Spielklasse sind zwar in der kommenden Saison zehn Vereine spielberechtigt, jedoch hat die TSG Estenfeld ihre zweite Mannschaft vor wenigen Tagen abgemeldet.

Das doppelte Derby

In der Bezirksklasse der Frauen treffen der FC Bad Brückenau II und die SG Garitz/Nüdlingen II aufeinander. Allerdings geht die SG außer Konkurrenz ins Rennen. Insgesamt sieben Teams sind in der Bezirksklasse der Herren gemeldet. Die Runde soll vom 11. Oktober bis zum 27. März 2021 dauern. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Landkreisteams ist für den 14. November in Römershag angesetzt als "Doppel-Derby" der ersten und zweiten Frauenmannschaften aus Bad Brückenau und Garitz/Nüdlingen.

Die Herren der DJK Nüdlingen nehmen nach einer sportlich gesehen sehr schwierigen Saison ihre Startberechtigung in der Bezirksliga nicht wahr und verabschiedeten sich freiwillig in die Bezirksklasse. Dort sind acht Mannschaften gemeldet, darunter auch die Zweitvertretung des FC Bad Brückenau. Der TV Königsberg II wird außer Konkurrenz am Spielbetrieb teilnehmen. Gleich am ersten Spieltag reisen die Nüdlinger nach Bad Brückenau. Die Runde wird voraussichtlich vom 17. Oktober bis zum 27. März 2021 dauern. Weil die Nüdlinger in der Bezirksklasse fast ausschließlich auf Reservemannschaften treffen werden, gelten sie schon jetzt als heiße Titelanwärter.

Ligeneinteilung 2020/21

Bezirksoberliga Männer: FC Bad Brückenau, HSC Bad Neustadt II, HSG Mainfranken, SpVgg Giebelstadt, TV Großlangheim, MHV Schweinfurt, DJK Waldbüttelbrunn II, TG Heidingsfeld, TV Marktsteft, HG Maintal, SG DJK Rimpar III, HSG Volkach, TSV Partenstein, TSV Rödelsee.

Bezirksoberliga Frauen: FC Bad Brückenau, SG Garitz/Nüdlingen, VfL Sportfreunde Bad Neustadt, TG Höchberg, HSV Bergtheim II, TSG Estenfeld, TG Heidingsfeld, TSV Lohr, DJK Waldbüttelbrunn, HSG Volkach, SG Dettelbach/Bibergau.

Bezirksliga Frauen: TV/DJK Hammelburg, TSV Mellrichstadt, HSG Mainfranken II, SpVgg Giebelstadt, HSV Thüngersheim, MHV Schweinfurt, SV Michelfeld, TV Großlangheim, TSV Partenstein.

Bezirksklasse Männer: FC Bad Brückenau II, DJK Nüdlingen, TSV Mellrichstadt II, SG Schonungen-Schweinfurt, MHV Schweinfurt II, TSV Lengfeld II, TV Gerolzhofen II, TV Königsberg II (außer Konkurrenz).

Bezirksklasse Frauen: FC Bad Brückenau II, SG Garitz/Nüdlingen II, HSV Bergtheim III, TSV Waigolshausen, TSV Pfändhausen, HSG Volkach II, HSG Pleichach III.