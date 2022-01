Sächsisch spricht Madlen Frank nicht. Was nichts daran ändert, dass Leipzig für die 25-Jährige schon so etwas geworden ist wie die zweite Heimat. Seit 2016 spielt die gebürtige Albertshäuserin nun schon für RB Leipzig, gehört damit fast zum Inventar im jungen Zweitliga-Team der Messestädterinnen, die aktuell sogar im Mittelpunkt einer TV-Produktion stehen. Mit dieser Vita war ein Besuch beim Rhöner Fußball-Podcast "Du Holz" nur eine Frage der Zeit.

In Sachen Landkreis-Fußball gehört Madlen Frank zu den "Golden Girls", also zu jener Spielerinnen-Generation, die auf professioneller Ebene dem runden Leder nachjagen. Wie eine Annika Graser aus Aura mit dem FC Carl Zeiss Jena. Wie eine Leonie Kreil aus Poppenroth mit dem SC Sand. Oder wie eine Lea Schneider aus Schondra mit Eintracht Frankfurt.

Hier gehts zum Rhöner Fußball-Podcast auf Podigee

Madlen Frank ist eine ebenso intelligente wie meinungsstarke junge Frau, die sich im Podcast auch den kritischen Fragen stellt. Die eine klare Haltung vertritt, wer künftig an der Spitze des DFB stehen soll und eine genaue Vorstellung hat, was sich im Frauenfußball noch verändern muss. Die Ziele mit RB Leipzig sind klar umrissen: Hoch in die Bundesliga soll es gehen für den aktuell Dritten der 2. Bundesliga.

Die Hörerinnen und Hörer lernen zudem die private Seite der RB-Spielerin kennen zwischen Großstadt-Dschungel und Rhöner Pampa. Neugierig waren die Podcast-Macher natürlich auch hinsichtlich der Kontakte zu den Stars der Bundesliga und zu Ex-Trainer Julian Nagelsmann. Reinhören lohnt sich also, garantiert.