Ganze 22 Lenze zählt Lukas Wenzel erst, aber zu erzählen hat der Steinacher einiges. Bis ins Tor des Regionalligisten TSV Aubstadt hat es der Blondschopf geschafft, was an sich schon eine großartige Leistung ist. Aber sportlich spannend geht's beim Keeper schon seit einer Dekade zu, weil es nun schon zehn Jahre her ist, dass der kleine Lukas auszog, um einmal ein Großer seiner Zunft zu werden.

Sein großes Talent wurde beim 1. FC Nürnberg jedenfalls schnell erkannt, sodass der Steinacher am Valznerweiher diverse Nachwuchsmannschaften durchlief, dort seinen fußballerischen Feinschliff bekam. Dem Junioren-Alter entwachsen, schnupperte Lukas Wenzel Profi-Luft beim Nordost-Regionalligisten Lokomotive Leipzig, einem Traditionsverein im Osten, der eine große Fan-Basis besitzt.

Nach zwei emotionalen Jahren in der Messestadt zog es den Steinacher zurück in die Heimat, um nun beim aufstrebenden Verein aus dem Grabfeld seine Qualitäten auszuspielen. Warum das immer besser gelingt, wie das damals beim Club und in Leipzig war und wer das große Vorbild von Lukas Wenzel ist, all das erfahrt Ihr in der neuesten Folge von "Du Holz" - dem einzigartigen Rhöner Fußball-Podcast, die im Lauf des Donnerstags abrufbar ist.