Im Erthal bei Hammelburg gibt es zwei dominierende Farbkombinationen im Fußball: rot-weiß und grün weiß. Die rot-weißen Trikots streifen die Kicker des SV Obererthal über, das dominante Grün wird beim FC Viktoria Untererthal getragen. Selbstredend, dass beim Aufeinandertreffen dieser Farben die Stimmung auf dem Fußballplatz besonders angeheizt war. "Auf dem Platz war immer was los", bescheinigen Simon Hereth und Daniel Virnekäs, "aber nach dem Abpfiff war dann erst richtig Party."

Hereth und Virnekäs sind hier Experten, denn die beiden sind nicht nur auf dem Platz treue Untererthaler und unterstützen ihren Verein in der Kreisliga beziehungsweise B-Klasse 1, sondern stellen auch den Kopf des mittlerweile legendären "Stäbruch Festivals", das den Hammelburger Stadtteil zusammenschweißt. Seit 2015 organisieren die beiden Musiker und Musikfans das Festival in der Erthalhalle, das sogar Szenegrößen wie Agnostic Front oder The Baboon Show angelockt hat. Bevor die Pandemie den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung machte, entwickelte sich dieses Festival von einem Geheimtipp zum festen Termin im Kalender von Hardcore- und Punkrockfans aus dem deutschsprachigen Raum. Mehrere hundert Besucher strömten immer im November durch die engen Gassen zur Erthalhalle oder bauten gar ihre Campingbleibe auf.

Im Podcast "Du Holz!" erzählen die beiden von den Anfängen des Festivals - aber auch davon, wie ihr eigenes Tonstudio in Obererthal entstanden ist. Dies hängt ebenfalls mit der Punkrock-Veranstaltung zusammen. Vor einigen Jahren ist der Australier Jason Rowe mit seiner Band in der Erthalhalle aufgeschlagen. Und letztendlich hat er sich nicht nur ins Erthal verliebt, womit aus Down Under Obererthal wurde. Gemeinsam mit Hereth und Virnekäs betreibt er das "Away from Life"-Tonstudio und bietet Musikern die Möglichkeit, ihre Songs professionell aufzunehmen. Die ersten, die in diesem neuen Studio von Rowe an den Reglern betreut wurden, war die Burkardrother Band "Schnogge" um Philipp und Johannes Kirchner. Beide waren ebenfalls schon bei Du Holz! zu Gast.

Simon Hereth und Daniel Virnekäs sind Musikfans mit jeder Faser des Körpers. Neben der eigenen Musik - Hereth ist Sänger in der Hardcore-Band Thin Ice, Virnekäs spielte früher gemeinsam mit ihm bei The Poor Devils - betreiben sie auch das Internet-Fanmagazin "Away from Life", das sich ebenfalls mit Punkmusik und -bands beschäftigt. Wie es zu dieser Onlineplattform kam, warum es ausgerechnet "Stäbruch Festival" heißt und wie groß die Chancen sind, dass es dieses Jahr wieder ein Festival gibt, kann man bei "Du Holz! Der Rhöner Fußballpodcast" ab sofort auf den bekannten Portalen erfahren.