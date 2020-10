Blue Volleys Gotha - Hammelburg Volleys 1:3 (19:25; 26:24; 22:25; 15:25).

"Der Glaube der Mannschaft an sich selbst und die eigenen Stärken war heute von Beginn an zu spüren", war Co-Trainer Klaus Baden nach dem 3:1-Erfolg seiner Jungs höchst zufrieden.

Intensiv hatten die Hammelburg Bundesligacracks in der vergangenen Trainingswoche an ihren Schwächen gearbeitet. Mit Erfolg. Denn nach dem eher holprigen Saisonstart und der unglücklichen Niederlage gegen Grafing zeigte das Team von Headcoach Cornel Closca gegen die Blue Volleys eine fast fehlerfreie und disziplinierte Mannschaftsleistung.

Es waren insbesondere die im Volleyball wichtigen Disziplinen Annahme und Aufschlag, die sich in den bisherigen Auftritten der Saalestädter durchaus als Sorgenkinder entpuppt hatten. Im Spiel gegen Gotha waren sie hingegen "des Trainers Lieblinge". Insbesondere die Spieleröffnung der Gäste sollte sich gegen die Thüringer als Garant für den deutlichen und verdienten Erfolg der Saalestädter verantwortlich zeigen.

Werners knallharte Aufschläge

Wenn der erste Ball einmal nicht so präzise seinen Weg Richtung Zuspieler fand, lag dies auf Seiten der Gastgeber vor allem an den knallharten Aufschlägen ihres Außen-Annahmespielers Robert Werner. Der Ex-Klassenkamerad der Hammelburger Internatsriege verdiente sich in dieser Disziplin Bestnoten.

Einzig im zweiten Durchgang riss gegen Ende etwas der Konzentrationsfaden bei den Volleys, was trotz langer Führung den vermeidbaren Satzverlust zur Folge hatte.

Und auch wenn das Spiel Mitte des dritten Durchgangs noch einmal auf der Kippe stand, profitierte Hammelburg von einigen vermeidbaren Fehlern der Gastgeber, die laut Baden "heute sicher nicht ihren besten Tag gehabt haben". Schmälern soll dies die Leistung der TV/DJKler in keinem Falle, denn der Siegeswille der Saale-Jungs war spürbar.

Den Titel des wertvollsten Spielers (MVP) schnappte sich Kapitän Oscar Benner in einer durchweg harmonischen Hammelburger Mannschaft, in der auch andere Spieler glänzten. Insbesondere die Mittelblocker Nils Rehmeier und Luca Dierks zeigten eine Top-Leistung. Die Saalestädter empfangen am kommenden Samstag vor Heimkulisse die Aufsteiger aus Bliesen, deren eigenes Spiel gegen Freiburg kurzfristig abgesagt werden musste.