Grünes Licht für die Vielseitigkeit

Es ist ein Ausrufe-Zeichen für den Reitsport der Region, gerade in diesen Zeiten. Denn der RFV Sulzthal richtet am 12. und 13. September die fränkische sowie für den Nachwuchs die bayerische Meisterschaften aus, allerdings aufgrund der Hygiene-Auflagen ohne Zuschauer. Für die fränkische Meisterschaft war der Reit- und Fahrverein als Ausrichter vorgesehen, die bayerischen Titelkämpfe kamen kurzfristig obendrauf nach der Absage des Veranstalters.

"Wir haben lange überlegt, ob wir uns das antun. Aber von der Gemeinde und vom Landratsamt bekamen wir grünes Licht. Und die Reiterinnen und Reiter sehnen sich einfach nach einem Stück Normalität", sagt Vorstandsmitglied Theresa Schießer. Dass es von Seiten des Verbandes für die Durchführung der Veranstaltung Zuschüsse gibt, erleichterte die Entscheidung. An beiden Tagen sind am Reitsport-Gelände auf der Steige lediglich die Reiter sowie maximal zwei Begleitpersonen für jeden Aktiven erlaubt, kontrolliert wird über Eintritts-Bändchen.

"Die Abstands-Regelungen werden wir aufgrund der Weitläufigkeit des Geländes problemlos einhalten können", sagt Theresa Schießer. Nennschluss für beide Veranstaltungen ist am Dienstag, reichlich Anmeldungen liegen bereits vor. Am Samstag sind für die verschiedenen Alters- und Leistungsklassen die Dressur und der Geländeritt vorgesehen, am Sonntag wartet auf die Teilnehmer die finale Springprüfung.