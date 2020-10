SGS Erlangen - TV/DJK Hammelburg 0:3 (21:25, 18:25, 20:25).

Obwohl eigentlich Erlangen Heimrecht genoss, fand das erste Saisonspiel der TV/DJK-Frauen in der Bayernliga in Hammelburg statt. In den 1.Satz dieser "Auswärtspartie" starteten sie gut. Die Annahme zeigte sich stabil, ebenso die Abwehr. So konnten die Hammelburgerinnen durchweg hohen Angriffsdruck aufbauen und den Satz mit vier Punkten Unterschied für sich entscheiden. Im 2.Satz wackelte streckenweise die Annahme. Die Hammelburgerinnen gerieten in Rückstand. Aber sie konnten die langen und engen Ballwechsel für sich entscheiden, holten so den Rückstand wieder auf. Ab der Crunchtime führten die TV/DJKlerinnen. Dieser Vorsprung wurde gehalten und zum Satzgewinn ausgebaut. Der 3.Satz verlief zunächst ausgeglichen. Allerdings führten vier vergebenen erste Aufschläge hintereinander zum Rückstand. Nachdem die Hammelburgerinnen ihre Angaben wieder besser hinbekamen, konnten sie wieder konstant Druck aufbauen. Und erzielten den Ausgleich. Die komfortable Führung konnte schließlich dazu genutzt werden, alle Spielerinnen im Kader einzusetzen. Informantin Steffi Kranz erlebte ein "gutes erste Spiel mit einem klaren Ergebnis für die Hammelburgerinnen" und einen "gelungenen Saisonstart". Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Wackler in der Annahme, würden in den folgenden Trainingseinheiten verstärkt in den Fokus gerückt.

SG Rhön Volleys - TV Mömlingen III 3:1 (25:19, 25:17, 19:25, 25:11).

Als frisch gegründete Spielgemeinschaft gingen die "SG Rhön Volleys (siehe nebenstehenden Text) motiviert in ihr erstes Spiel der neuen Bezirksliga-Saison. Im 1. Satz zeigte sich allerdings noch die Anfangsnervosität der Spieler in unsauberen Annahmen und Blocks. Dennoch gelang es der Mannschaft durch immer druckvollere Aufschläge und Angriffe, eine ordentliche Führung zu erspielen. Nachdem die Rhöner mehrere Satzbälle am Stück liegen ließen, gelang es ihnen nach Auszeit und Ansprache von Trainer Uwe Knipping, den Satz sicher heimzufahren. Im 2. Satz kamen die Gastgeber schwer ins Spiel und hinkten ihren Konkurrenten mehrere Punkte hinterher - bis Jan Knipping der Heimmannschaft mit einer unnachahmlichen Aufschlagsserie einen Vorsprung von acht Zählern verschaffte. Die Führung wurde souverän mit harten Schlägen der Außenangreifer und guten Blocks verteidigt. Der 3. Satz war zunächst sehr ausgeglichen; beide Mannschaften zeigten, was sie können. Mit neuem Steller und anderer Startaufstellung wirkte die SG jedoch oft sehr unabgestimmt und auch die Annahme in der zweiten Hälfte des Satzes sah müde und schwach aus. Daher der erste Satzverlust der Rhöner Spielgemeinschaft. Den 4. Satz begann das Heimteam mit der alten Startaufstellung, was mit einer Aufschlagsserie des Stellers Saeid Moayedi direkt Wirkung zeigte. Im weiteren Verlauf sichern sich die Rhöner einen komfortablen Vorsprung von mindestens zehn Punkten und brachten das Spiel mit einem Sprungaufschlags-Ass von Diagonalangreifer Paul Link ins Ziel.

SG Rhön Volleys - TSV Lengfeld II 1:3 (11:25, 12:25, 25:19, 17:25).

Das deutlich höhere Tempo des Bezirksliga-Vizemeisters der vergangenen Saison schüchterte die Rhöner sichtlich ein. In den ersten beiden Sätzen rannten sie immer nur hinterher. Vor allem den starken Angaben und Blocks der Gäste schien Annahme und Angriff der Rhön Volleys nicht gewachsen. Es folgten zwei klare Satz-Niederlagen. Mit solch einer weiteren Leistung wollten sich die Gastgeber nicht verabschieden und zeigen im dritten Satz deutlich mehr. Annahme und Block waren in allen Belangen verbessert und auch die Angaben kamen mit mehr Druck. Vor allem Außenangreifer Perez Metaj machte ein sehr gutes Spiel. Am Ende triumphierten die Hausherren und gingen selbstbewusst in den 4. Satz. Dort machten sich wieder altbekannte Probleme, wie eine ungenügende Annahme und löchrige Blocks, bemerkbar. Insgesamt spielten die Rhön Volleys recht gut mit, konnten aber dem doch sehr überlegenen Gegner nicht die Stirn bieten.

SV Gaukönigshofen - SG Hausen II/Aschach II 3:0 (25:10, 25:9, 25:13).

Die Reserve der SG Hausen II/Aschach II musste sich in ihrem ersten Kreisklassen-Spiel der Corona-Saison gegen die nicht nur viel älteren, sondern auch in der Spielanlage reiferen Heimmannschaft klar geschlagen geben. Die Gäste hatten nur im 2. Satz eine Chance, da Gaukönighofen eine noch unerfahrene Spielerin aufstellte, die allerdings zum Satzende wieder ausgewechselt wurde.

TV/DJK Hammelburg III - SG Hausen II/Aschach II 2:3 (25:23, 10:25, 25:21, 20:25, 9:15).

Eigentlich standen sich zwei U18-Mannschaften auf gleichem Niveau gegenüber, was Hausens Trainerteam Kerstin Jansen und Robert Seller als ganz besonders wertvoll erachtete. Im alles entscheidenden Tie-Break oblag es vor allem der mentalen Stärke von Nina Schroll und Leonie Grom, ihr Können optimal einzusetzen. Dies riss die ganze Mannschaft der SG mit, sodass die Zuspielerinnen Marie Müller und Sina Kiesel sowie die Außenangreiferinnen Anna Weidmann und Anna Albert auch alles gaben. So fuhren die Gäste ihren Sieg ziemlich souverän ein.

SV Gaukönigshofen - TV/DJK Hammelburg III 3:0 (25:7, 25:20, 25:8).