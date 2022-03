Martin Halbig ist ein Fachmann par excellence. Kein Trainer, der "Generation Laptop", sondern ein Übungsleiter im besten Sinne, der aus eigener Erfahrung weiß, von was er spricht und was er seinen Spielern vermittelt. Für den 56-Jährigen ist die Mentalität sicher über der Fußballkunst angesiedelt. Vor allem dann, wenn diese einem gewissen Narzissmus entspringt. Klar, dass mit Martin Halbig Klartext gesprochen wurde beim überfälligen Besuch im Rhöner Fußball-Podcast "Du Holz".

Die Anekdoten, die der Trainer des FC Fuchsstadt präsentiert, sind vom Allerfeinsten. Welcher Rhöner blickt schon auf eine Zweitliga-Karriere zurück, wie dies Martin Halbig machen kann als ehemaliger Kicker des FC 05 Schweinfurt, der mit solch Schnüdel-Granden wie Erwin Albert, Bernhard Winkler oder Bernd Häcker in einer Mannschaft stand, dabei den leibhaftigen Werner Lorant als Trainer erlebte. Und wer kann schon behaupten, vor über 30.000 Zuschauern den Münchner Löwen ein Remis abgetrotzt zu haben, mit dem die Schnüdel als Bayernliga-Meister die Basis für den Aufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse geschaffen hatten.

Ein Abstecher auf den Kohlenberg darf ebenfalls nicht fehlen, wo Martin Halbig über Jahre aus regionalen Talenten gestandene Landesliga-Kicker formt. Ein Erfolgsrezept, das eine nähere Betrachtung lohnt.

Wie sich der ehemalige Stürmer gegen Jürgen Klopp und Trainer-Legende Dragoslav Stepanovic behauptete, warum eine Spielwette platzte und was der Fan der Gladbacher Borussia am Fuße des Kreuzbergs mit der DJK Waldberg erlebte, all das ist in der neuen Folge von "Du Holz" zu hören.