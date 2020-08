Fuchsstadts Torjäger feiert doppelt

FSV Thalau - FC Fuchsstadt 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Dominik Halbig (12.), 1:1 Dominik Piechutta (16.), 1:2, 1:3 Johannes Feser (35., 68.).

Das Gastspiel beim hessischen Verbandsligisten gewannen die Kohlenbergler verdient. "Wir hatten einfach mehr zuzusetzen trotz eines harten Wochenendes", sagte FC-Trainer Martin Halbig, der allerdings früh Tobias Barthel aufgrund einer Muskelverletzung ersetzen musste. Nachdem Dominik Halbig sein Team in Führung geschossen hatte, glichen die Gastgeber postwendend aus, gerieten aber noch vor dem Seitenwechsel neuerlich in Rückstand, weil Johannes Feser trotz seiner vorabendlichen Geburtsfeier eiskalt verwertete. Der nun 30-Jährige sorgte schließlich für den Endstand in "einer sehr fairen Auseinandersetzung gegen einen recht anspruchsvollen Gegner" (Halbig).

SV Ramsthal - SC Diebach 6:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Enrico Ott (15., 22.), 3:0, 4:0 Simon Kessler (39., 59.), 5:0 Enrico Ott (76.), 6:0 Christoph Schießer (80.).

Die Weindörfler befinden sich in ansprechender Form, ihr großer Vorteil gegenüber den Konkurrenten dürfte der große Kader sein. Coach Tim Herterich konnte gegen die Frankonen die Ausfälle von Sascha Ott, Björn Morper und Nico Morper verschmerzen, die Neuzugänge Simon Kessler, Artur Sibert und der aus München gewechselte Dieter Kloos waren sofort integriert. Gegen unterlegene Frankonen, die im Spielaufbau zerfahren agierten, hätte der Erfolg bei besserer Chancenverwertung höher ausfallen können. Aktuelles Problem beim Kreisligisten ist derzeit nur die Torhüterposition, diesmal stand mit Johannes Brand neuerlich ein Feldspieler im Kasten, der nach Kopfball von Patrick Schmähling den Ehrentreffer der vorwiegend jungen SCler mit einer Glanzparade verhinderte. "Insgesamt war unsere Leistung okay", meinte Tim Herterich. Davon konnte beim Kollegen Florian Thurn keine Rede sein.

SG Oerlenbach/Ebenhausen - SV Kürnach 1:7 (1:3). Tore: 0:1 Clemens Siebenlist (8., Foulelfmeter), 0:2 Konstantin Frey (43.), 1:2 Thorsten Büttner (41.), 1:3 Konstantin Frey (43., 44.), 1:4 Sebastian Scheller (58.), 1:5 Fabio Montedoro (65.), 1:6 Konstantin Frey (67.), 1:7 Clemens Siebenlist (83.).

Die Sorgenfalten von SG-Coach Thorsten Büttner dürften immer größer werden, gegen den Tabellenvierten der Würzburger Kreisklasse 2 setzte es eine happige Niederlage. Problem des Rhöner Kreisligisten ist die derzeit unbefriedigende Personalsituation, wieder wurden Akteure ins Feuer geworfen, die den Fußballexperten kaum bekannt sind.

TSV Oberthulba - TSV Steinach 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Maximilian Hein (9.), 1:1 Michael Herrlein (51.), 1:2 Fabian Schmitt (52.), 2:2 Christian Herrlein (75.), 2:3 Michael Voll (83.).

In einem intensiv geführten Match behielt der Kreisligist gegen den gastgebenden Kreisklassisten knapp die Oberhand, musste sich gegen selbstbewusst auftretende Gastgeber aber so richtig strecken. Erst ihr Spielertrainer Michael Voll sorgte mit seinem Treffer für den standesgemäßen Erfolg.

Außerdem spielten

Spfr. Herbstadt - FC Reichenbach 3:2. Es wurden von diesem Duell der Kreisligisten keine Torschützen gemeldet.

FC WMP Lauertal I - SG Stadtlauringen/Ballinghausen 0:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Marius Braun (9., 38.), 0:3 Florian Schulze (48.), 0:4 Lukas Heid (88.).

DJK Burghausen/Wülfershausen - FC Untererthal 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Erik Widiker (13.).

BSC Lauter - SG Sandberg/Waldberg II 1:6 (1:1). Tore: 0:1 Kilian Bühner (17., Foulelfmeter), 1:1 Markus Ziegler (32.), 1:2 Kilian Bühner (46.), 1:3 Jonas Rottenberger (49.), 1:4, 1:5 Kilian Bühner (85., 88.), 1:6 Carlos Rottenberger (89.).

SG Oberleichtersbach - SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth 5:0 (5:0). Tore: 1:0 Jonas Leitsch (3.), 2:0, 3:0 Jakob Leitsch (11., 18.), 4:0 Dominik Marx (25., Foulelfmeter), 5:0 Joschka Eberlein (38.).

SG Burghausen/Windheim/Reichenbach II - SV Garitz 0:3 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Björn Schlereth (50., 55.), 0:3 Alexander Seidl (80.).

DJK Schondra - SG Geroda/Stralsbach/Oehrberg 2:1 (0:0). Tore: 0:1 Felix Markart (82.), 1:1 Nico Schneider (84.), 2:1 Ferdinand Leitsch (88.).

TSVgg Hausen - TSV Eßleben 0:5 (0:4). Tore: 0:1 Michael Schug (8.), 0:2 Sebastian Friedrich (22.), 0:3, 0:4 Julian Zink (25., 35., Foulelfmeter), 0:5 Patrick Stark (61.). Gelb-Rot: Julian Zink (71., Eßleben).

SG Premich/Langenleiten - SG Brendlorenzen/Windshausen 1:7 (0:2). Tore: 0:1 Artur Rosbach (40.), 0:2 Hannes Menninger (43.), 1:2 Nico Wehner (47.), 1:3 Julian Ruf (54.), 1:4 Mario Grom (65.), 1:5 Lukas Sterzinger (71.), 1:6 Manuel Kleinhenz (75.), 1:7 Carl Murphy (80.).

SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II/Bad Brückenau II - SG Stockheim/Bastheim II/Reyersbach/Ostheim II/Willmars 1:1. Es wurden keine Torschützen gemeldet. FC 05 Schweinfurt - SV Gutenstetten-Steinachgrund 8:0 (2:0). Tore: 1:0 Florian Pieper (6.), 2:0 Aaron Manu (13.), 3:0 Kevin Fery (46.), 4:0 Edin Hyseni (49.), 5:0, 6:0, 7:0 Martin Thomann (77., 80., 84.), 8:0 Kristian Böhnlein (90.).