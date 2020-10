Zuletzt stand er in der Saison 2014/2015 an der Seitenlinie; nun ist er wieder zurück, zumindest für eine Spielzeit: Frank Otter wird die Hammelburger Bayerliga-Damen durch die Saison führen. Einige Überzeugungsarbeit musste aber geleistet werden, um den langjährigen Hammelburger Spieler und Trainer von einem Engagement zu überzeugen.

"Die Abteilung, insbesondere Thomas Greinwald und Vilma Bindrum, aber auch viele der Mädels, haben in den letzten Jahren immer wieder gefragt, ob ich nicht wieder ein Amt übernehmen wolle", sagt Otter. Doch private und berufliche Gründe sprachen für ihn lange dagegen.

Planbarer Rückzug

Nun ist er zurück, wenngleich er seinen "Rücktritt" für alle planbar bereits ankündigt: "Es gibt ein enges Zeitfenster, welches ein Engagement bis März 2021 zulässt. Dann soll endgültig Schluss sein."

Nun geht es für sein Team aber erstmal los und das gleich mit einem unplanmäßigen Heimspiel. Aufgrund von Hallenproblemen bei den Gegnerinnen aus Erlangen findet die Saisonpremiere der Hammelburger "First Ladies" an diesem Sonntag in der Saaletalhalle statt.

Der Kader der Hammelburgerinnen ist in großen Teilen zusammengeblieben. Carina Keilholz hat das Team verlassen; dafür stößt mit Maja Hau ein junges Volleyballtalent zum Team. Und auch Selli Helfmann wird nach einem Studienaufenthalt in den USA wieder Regie führen.

Zielsetzung formuliert das Team

Die sportliche Zielsetzung überlässt Hammelburgs Neuer an der Linie seinen Akteurinnen: "Ich selber kenne die Liga kaum, aber ein Großteil der Mädels möchte auf jeden Fall weit oben in der Tabelle mitspielen", sagt er.

Für den 49-jährigen Berufssoldaten, der in Hammelburg als Stabsabteilungsleiter in der Logistik am Ausbildungszentrum Infanterie eingesetzt ist und dessen Tochter Maren seit diesem Jahr in Hammelburg Volleyball spielt, stehen andere Dinge im Fokus: "Ich versuche in der kurzen Zeit, jede Spielerin und das Team besser zu machen sowie 40 Jahre Erfahrung an die Frau zu bringen. Mut und Selbstvertrauen sammeln sollen im Vordergrund stehen, der Spaß nicht zu kurz kommen."

Unterstützt wird Otter in dieser Saison von Ralf Kaiser und Oliver Burtchen. "Beide übernehmen dankenswerterweise viele Trainings in meiner doch häufigeren Abwesenheit." Otters Tochter Maren hat für an ihren Vater noch eine ganz besondere Grußbotschaft: "Ich wünsche meinem Vater natürlich ganz viel Spaß mit seinen Mädels, solange ich seine Nummer 1 bleibe."

Hygiene in der Bayernliga

Natürlich gibt es auch in der Bayernliga ein Hygienekonzept für die Saaletalhalle: So sind die Zuschauer verpflichtet, eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, bis sie ihren Sitzplatz erreicht haben und die Abstandsregeln einzuhalten. Zudem muss jeder Zuschauer im Foyer seine persönlichen Kontaktdaten hinterlassen.