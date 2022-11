Ob Eray Cadiroglu zum falschen Zeitpunkt beim FC 05 Schweinfurt unter Vertrag war? Ganz sicher nicht, denn beim Traditionsverein aus der Kugellagerstadt hatte der Mittelfeld- und Abwehrspieler über sieben Jahre eine grandiose Zeit, ehe ab dem Sommer 2013 neue Vereine ins Spiel kamen.

Tatsache ist aber auch, dass ein zehn Jahre jüngerer Cadiroglu heute vielleicht Profi bei den Grün-Weißen wäre und sich damit ein Traum für den begnadeten Linksfuß erfüllt hätte.

Aber auch eine Nummer kleiner lässt sich Fußball-Geschichte schreiben. Denn nach einer enttäuschenden Saison 21/22 ist der Spielertrainer der TSVgg Hausen in aller Munde mit seinem Verein, der in der A-Klasse Rhön 2 von Sieg zu Sieg eilt und in dieser Spielzeit noch keinen einzigen Punkt abgeben musste. Eine Sensations-Serie, der "Du Holz" auf den Grund gehen wollte.

Im Sternenzelt-Studio erzählt der Neu-Bad Kissinger daher nicht nur von seiner aufregenden Zeit bei den Schnüdeln, sondern lässt sich auch das ein oder andere aktuelle Erfolgs-Geheimnis entlocken. Und verrät, wer den überraschenden Wechsel vom Main an die Fränkische Saale eingefädelt hatte.