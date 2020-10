SV Römershag - DJK Schondra 4:3 (4:2). Tore: 1:0 Hannes Haydu (6.), 1:1 Moritz Hornung, (10.) 2:1 Erwin Steile (16.), 3:1 Amaro Grewen (20.), 3:2 Max Wirth (23.), 4:2 Biniam Beck (32.), 4:3 Markus Wirth (68.).

Ein Spiel, das beide Mannschaften jeweils phasenweise bestimmten, lieferten sich die beiden Rhöner U15-Nachwuchsmannschaften. In den ersten fünf Minuten war laut Trainer Sven Schulze den Spielern des SV Römershag eine gewisse Nervosität anzumerken. Die ließ aber mit dem 1:0 durch Hannes Haydu spürbar nach.

Doch nur vier Minuten später leistete sich die Abwehr des SV eine kleine Unkonzentriertheit, so dass die Schondraer ausgleichen konnten.

Nach dem 1:1 war wieder Römershag die bessere Mannschaft. Der SV bestimmte das Spiel bis zum Halbzeitpfiff und konnte die meisten Bemühungen der Gegner, ein Tor zu erzielen, mit starkem Abwehrverhalten und einigen guten Paraden des Torwarts Luca Schulze unterbinden.

Lediglich Max Wirth konnte kurz vor dem Seitenwechsel für Schondra einnetzen. Das bedeutete aber nicht mehr als den Anschluss zum 3:2, denn zuvor hatten Erwin Steile und Amaro Grewen zwei Treffer für den SV markiert.

In der zweiten Halbzeit fand die DJK aus Schondra immer besser ins Spiel und konnte sich durch gute lange Pässe auf ihren Stürmer einige Torchancen erspielen. Allerdings nutzte sie sie nicht beziehungsweise spielte sie nicht sauber zu Ende.

Nach einer Umstellung der Abwehr und weitere gute Taten des Torwarts stabilisierte sich Römershag wieder. Bis kurz vor Schluss verhinderten dessen Nachwuchskicker so ein weiteres Gegentor. Als es in der 68. Minute fiel, wurde es nochmal spannend. Schondra baute mächtig Druck auf; der Schiedsrichter ließ einiges an Zeit nachspielen. "Wäre das Spiel noch zwei Minuten länger gegangen, hätte es wohl ein Unentschieden gegeben", gab Sven Schulze hinterher zu.

Besonders hervorheben wollte er keinen seiner Spieler. Die gesamte Mannschaft habe einen hervorragenden Kampfgeist gezeigt, um das Spiel zu gewinnen.

"Wir sind als ungeschlagene Mannschaft in das Spiel gegangen und wussten, dass wir den Gegner aus Schondra nicht unterschätzen dürfen. Auch wenn wir das Spiel für uns entscheiden konnten, haben unsere Jungs heute nicht von Anfang bis Ende den Fußball gespielt, den wir von ihnen kennen."

"Überhaupt nicht auf dem Platz"

Schondras U15-Trainer Andreas Klug sah in Hälfte eins den SV Römershag "ganz klar besser und verdient mit 4:2 vorne. Meine Mannschaft war überhaupt nicht auf dem Platz." In Halbzeit zwei habe die DJK dominiert.

"Römerhag hat aufgrund der ersten Halbzeit verdient gewonnen, obwohl auch ein Punktgewinn nicht ganz unverdient gewesen wäre, wegen der sehr guten kämpferischen Leistung und durch einige sehr gute Chancen, die wir in der zweiten Halbzeit noch hatten. Römerhag hat es aber mit etwas Glück über die Zeit gebracht."

Die ersten beiden Schondraer Treffer waren laut Klug Kontertore. Der dritte war sehr schön über fünf bis sechs Stationen herausgespielt. In der 1. Halbzeit hätten alle seiner Kicker nicht ihre Leistung gebracht. Danach habe es eine klare Leistungssteigerung bei allen Spielern gegeben. Sven Schulze sah einen "alles in allem sehr fairen Spielverlauf". spion