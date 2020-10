TSVgg Hausen - TV Jahn Winkels 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Eray Cadiroglu (5.), 1:1 Felix Mast (65.).

Ein Geistesblitz des Spielertrainers Eray Cadiroglu brachte Hausen früh in Führung. Bei einem Freistoß spekulierte Gästetorwart Paul Engelage auf einen hohen Schuss über die Mauer. Doch Cadiroglu schob die Kugel flach ins Torwarteck und erwischte ihn auf dem falschen Fuß. "In der zweiten Halbzeit haben wir dann leider das Fußballspielen aufgehört", bemängelte Hausens Abteilungsleiter Julian Hedrich. So wurde Winkels immer stärker und kam durch Felix Mast, der einen Abwehrfehler ausnutzte, zum Ausgleich. In der Schlussphase hatten die Gäste noch die große Möglichkeit zum Sieg, vergaben diese aber.smb

SG Großwenkheim I/Münnerstadt II - SpVgg Sulzdorf/Bundorf 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Carsten Eckart (12.), 1:1 Dominik Härter (50.), 2:1 Benedikt Zadel (69.).

Trotz eines 0:1-Rückstandes zur Pause fuhr die SG Großwenkheim I/Münnerstadt II die drei Punkte ein. "Wir haben uns den Sieg verdient. Die Sulzdorfer hatten zwar in der ersten Halbzeit leichte Vorteile; nach dem Seitenwechsel haben wir aber klar das Spiel bestimmt", bilanzierte Hausherren-Sprecher Rainer Schmittzeh. Den besseren Start ins Spiel erwischten die Gäste. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war die Hintermannschaft der Gastgeber gedanklich noch in der Kabine und so konnte Carsten Eckart zum 1:0 einknöpfen. Sulzdorf/Bundorf blieb weiter spielbestimmend, verpasste es aber, die Führung auszubauen. Dies sollte sich im zweiten Durchgang rächen. Die Hausherren erhöhten nun den Druck und erzielten nach 50 Minuten durch Dominik Härter, der allein vor dem Tor die Nerven behielt, den Ausgleich. Großwenkeim I/Münnerstadt II ließ nicht locker und belohnte sich mit dem 2:1 durch Benedikt Zadel, der den Ball aus spitzem Winkel ins Tor schoss. Angesichts weiterer guter Torchancen hätten die Gastgeber das Ergebnis sogar noch deutlicher gestalten können, doch auch so reichte es am Ende zu einem wohl vorentscheidenden Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.fka

TSV Stangenroth - TSV Volkers 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Deniz Ipek (10.), 0:2 Yevhenii Stoianov (83.). Bes. Vorkommnis: Sven Eyrich (Stangenroth) hält Foulelfmeter von Deniz Ipek (82.).

"Die Niederlage ist absolut verdient und hätte sogar noch höher ausfallen können", resümiert Stangenroths Coach Alexander Latus. Bei der frühen Führung des Tabellenschlusslichts konnte die heimische Defensive eine Flanke nicht weit genug klären, sodass Deniz Ipek aus elf Metern nur noch einschieben musste. Vor dem späten 0:2 konnte Stangenroths Keeper Sven Eyrich zunächst einen Elfer von Deniz Ipek parieren; die anschließende Ecke führte jedoch zur Entscheidung. "Außer einem Abseitstor in den Schlussminuten hatten wir heute keine Torchance", so Alexander Latus.

SV Garitz - SV Machtilshausen 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Lucas Clement (55.), 1:1 Sebastian Schnabel (80.), 1:2 Santo Schneider (88.).

Ein kurioser Treffer wenige Minuten vor dem Abpfiff sorgte am Ende für die Entscheidung zugunsten der Machtilshäuser. "Unsere Jungs hatten auf Abseits gespielt; plötzlich tauchten gleich drei Gäste-Spieler frei vor dem Tor auf", berichtet der Garitzer Informant Thomas Leiner. "Alle reklamierten Abseits; ich kann es nicht hundertprozentig sagen". Aus Sicht der Garitzer besonders unglücklich, da sie vor der Pause die besseren Chancen zu verbuchen hatten. Lucas Clements Führung nach einem Konter hätte Björn Schlereth noch ausbauen können. Er scheiterte jedoch an Gäste-Keeper Fabian Hollmeyer. So sorgte die Machtilshäuser Schlussoffensive noch für die Wende. Erst schloss Sebastian Schnabel einen Angriff über die rechte Seite aus zehn Metern ab, bevor die Garitzer Defensive beim späten Knockout komplett abschaltete.

FC Elfershausen - DJK Schondra 0:7 (0:3). Tore: 0:1 Tizian Rölling (15., Foulelfmeter), 0:2 Tim Weimann (23.), 0:3 Sebastian Fischer (43.), 0:4 Tizian Rölling (56.), 0:5 Stefan Beck (66.), 0:6 David Hahn (69.), 0:7 Stefan Beck (74.).

Bis zur Halbzeit hielten die Elfershäuser laut deren Informant Norbert Schwab noch "ganz ordentlich" mit. "Bis zum Rückstand nach einer Viertelstunde war das sogar ein offener Schlagabtausch." Schwab musste jedoch mitansehen, wie die Gastgeber mit zunehmender Spieldauer immer mehr unter die Räder des Tabellenführers kamen. Spätestens nach Tizian Röllings zweitem Streich zum 0:4 brach die Ordnung der überforderten Elfershäuser auseinander. "Der Sieg der Schondraer geht auch in dieser Höhe völlig in Ordnung", so Norbert Schwab.

1.SV Römershag - SG Obereschenbach/Morlesau 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Philipp Halbritter (90.). Gelb-Rot: Alexander Mametov (Römershag, 85.).

Von einer "richtig starken ersten Hälfte" aus Sicht der Gastgeber berichtet Römershag-Coach Patrick Martin. "Da hätten wir auch einen Elfer bekommen müssen." Nach der Pause schwanden die Kräfte des Tabellenvorletzten. "Dennoch waren wir nicht schlechter; wir haben weiterhin gut dagegengehalten", so Martin, der mindestens eine Punkteteilung als verdient angesehen hätte. Nach der gelb-roten Karte für Römershag-Kapitän Alexander Mametov sorgte Obereschenbach/Morlesau per Last-Minute-Knockout für die Entscheidung. Nach einer Ecke schob Philipp Halbritter aus dem Gewühl heraus zum glücklichen Gäste-Erfolg ein.

SG Hammelburg/Fuchsstadt II - SG Eintracht Oberleichtersbach 0:0 (0:0).

Durch die gerechte Nullnummer vergaben die Hammelburger und Fuchsstädter die Gelegenheit, den Abstand auf das Spitzen-Trio zu verkürzen. In einer kampfbetonten ersten Hälfte bekamen die Zuschauer laut Informant Kurth Kühnlein keine nennenswerte Torchance geboten: "Vorne fehlt uns derzeit personell einfach die Durchschlagskraft." Nach dem Wechsel rettete Hammelburgs Keeper Sven Schaupp glänzend per Fußabwehr, ehe Dimitrios Glykos auf der Gegenseite freistehend die Kugel nicht unter Kontrolle bringen konnte. "Wir haben heute gut dagegengehalten und uns den Punkt verdient. Die Oberleichtersbacher sehe ich als einen der Meisterschaftsfavoriten an", so Kühnlein.

Außerdem spielten

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II - SG Arnshausen II/Reiterswiesen II/Bad Kissingen III 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Marcel Döll (47.), 2:0 Maurice Stefan (85.). Rot: Felix Franz (78., SG Arnshausen II).