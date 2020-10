SV Langendorf - DJK Stadelschwarzach 2:3 (2:1). Tore: 1:0 Alina Völkl (25.), 1:1 Svenja Lussert (29.), 2:1 Vivien Reith (44.), 2:2, 2:3 Svenja Lussert (75., 89.).

Gegen die DJK Stadelschwarzach konnten die Langendorferinnen zwar gut mit-, und vor allem dagegenhalten. Doch leider zogen sie den Kürzeren. Die Partie begann laut Trainerin Sabrina Zeissner unterhaltsam; beide Seiten hatten Torchancen. Die Führung erzielte jedoch der SV. Svenja Cotadamo setzte sich auf der Außenbahn durch; Paula Christof verarbeitete die Flanke gut, spielte clever auf Alina Völkl zurück, die den Ball sauber über die Linie brachte. Nur wenige Minuten glichen die Gäste jedoch aus. Beide Mannschaften waren danach immer wieder dran, in Führung zu gehen. Bei Langendorf erwies sich Torfrau Romina Sauerwein als überragender Rückhalt. Mit mutigen Aktionen hielt sie den SV im Spiel. Dem gelang mit der letzten Aktion in der ersten Hälfte nach einem Eckball von Alina Völkl die erneute Führung. Vivien Reith stand richtig und schob den abprallenden Ball zum 2:1 ein. Damit ging Langendorf selbstbewusst die zweite Halbzeit an. Immer wieder waren gute Aktionen von den Offensivkräften da, nur das Tor zur zum Ausbauen der Führung war dem SV nicht gegönnt. In der letzten Viertelstunde drehten die Gäste auf. In der 75. Minute mussten die Langendorferinnen den erneuten Ausgleich hinnehmen, konnten dann nicht mehr dagegenhalten. Kurz vor Schluss fiel das 2:3. "Diese Niederlage tut einfach nur weh. Wenn man als Mannschaft ein gutes Spiel zeigt und in den letzten 15 Minuten noch den Sieg hergibt, ist das extremst bitter", so Trainerin Sabrina Zeissner.

Spfr. Herbstadt - SG Albertshausen/Nüdlingen 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Daniela Schlembach (18.), 1:1 Vanessa Wehner (23.), 2:1, 3:1 Saskia Frembs (63., 87.).

Eine rasante Begegnung bot sich den zahlreichen Zuschauern in Herbstadt. In der Anfangsphase wirkte die Heimmannschaft noch sehr nervös. Albertshausens Janine Schoch konnte freistehend die Unordnung nicht zur frühen Führung ausnutzen und scheiterte an der Torfrau. Geprägt von extrem vielen Zweikämpfen entwickelte sich nun eine ausgeglichene Partie. Nach einem Kunstschuss aus der Ferne brachte Daniela Schlembach die Gäste in Führung, allerdings hatte die nur kurz Bestand. Einen der brandgefährlichen Eckstöße wusste die ehemalige Albertshäuser Spielerin Vanessa Wehner für Herbstadt zu nutzen. Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden zur Pause. Nach der Halbzeit drückte Albertshausen nochmal auf die Führung, doch Laura Hauck setzte einen Schuss aus der Drehung Zentimeter neben den Pfosten. Herbstadt versuchte sein Glück fast ausschließlich mit Fernschüssen. Als ein solcher im Torwinkel der Gäste einschlug, gab es auf Heimseite kein Halten mehr. Voller Euphorie führte Herbstadt die Zweikämpfe noch intensiver, Albertshausen hatte Schwierigkeiten dagegenzuhalten. Doch je länger die Partie dauerte, desto mehr kamen die Gäste wieder in den Strafraum der Heimmannschaft. Die große Chance auf den Ausgleich vergab Martina Schmitt aus kurzer Distanz im Nachschuss nach einer Ecke. Die SG-Offensive bot Herbstadt Räume. Mit einem weiteren Versuch aus großer Distanz traf Saskia Frembs zum Endstand. "Wir wurden für eine große Leistung dieses Mal nicht belohnt. Das berühmte Spielglück befand sich leider nicht auf unserer Seite", so SG-Trainer Benny Mast. Trotzdem war er stolz auf die erbrachte Leistung gegen einen sehr starken Gegner. Vor allem die Selbstbeherrschung seiner Spielerinnen sei bewundernswert gewesen. Mussten sie doch mehrere nicht dem Fairplay-Gedanken folgende Aktionen erdulden.

TSV Ebenhausen - FC Rottershausen 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Isabell Wüscher (10.), 1:1 Katja Herterich (17.), 1:2 Julia Stahl (21., Handelfmeter), 2:2 Bettina Mehn (60., Foulelfmeter), 2:3 Isabell Wüscher (75.).

Es war ein gutes, und verrücktes Kreisliga-Derby. Eines, in dem sich Tabellenführer Ebenhausen nach Ansicht seines Trainers Steffen Knopp selbst schlug. Die ersten Minuten verschlief sein Team. Demnach ging Rottershausen durch eine Unstimmigkeit in der Abwehr. Isabell Wüscher drückte den Ball über die Linie, nachdem sich Sarah Seufert gut auf der linken Seite durchgespielt und nach innen geflankt hatte. Danach kam Ebenhausen besser ins Spiel und glich aus. Martina Rauh und Christina Dees spielten schön durch; Letztere legte für Katja Herterich auf, die sich gegen zwei FCE-Verteidigerinnen durchsetzte. Fünf Minuten später bekamen die Gäste einen umstrittenen Handelfmeter zugesprochen; der Ball war einer Ebenhäuserin aus kurzer Distanz an die Hand gelangt. Der Elfer von Julia Stahl brachte die erneute Rottershausener Führung. In der Pause sammelten die TSVlerinnen sich. War der FC in der 1. Halbzeit feldüberlegen, drängte Ebenhausen die Spielerinnen des TSV immer mehr in ihre eigene Hälfte. Nach einer Grätsche von Julia Stahl im Strafraum, bei der sie wohl auch Martina Rauh traf, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Bettina Mehn glich für die Gastgeberinnen per Elfer verdient aus. Doch Rottershausen schlug erneut zu. Ein harmloser Schuss von halb rechts, abgegeben von Isabell Wüscher, rutschte der sonst gut aufgelegten TSV-Torfrau durch die Beine ins Netz. Wieder erhöhte Ebenhausen den Druck, erspielte sich bei zum Schluss Torchancen, die jedoch nicht konzentriert vollendet wurden. Rottershausens Trainer Michael Göller sprach von einem " einem nicht unverdienten Derbysieg" seiner Mannschaft. Für ihn nicht verwunderlich nach guten Trainingsleistungen und der Rückkehr verletzungs- und krankheitsbedingt fehlender Spielerinnen. Ebenhausens Steffen Knopp sprach von "Enttäuschung über die unglückliche Niederlage". Er machte seinem Team, in dem der Teamgeist stimme, keinen Vorwurf. "Es hat bis zuletzt alles gegeben, aber wenn man die Gegentore selbst schießt, kannst du das Spiel nicht gewinnen." Ausdrücklich lobte Knopp Johanna Bausewein. "Als Vorstopperin war sie zum Schluss hinten wie vorne zu finden und hat sich kämpferisch gegen die Niederlage gestemmt."

SG Nordheim/Rhön/Hendungen - SG Schönderling/Thulba 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Celine Hock (2.), 0:2 Isabell Koch (33.), 0:3 Katharina Heinz (57.), 0:4 Celine Hock (79.), 0:5 Jana Weingärtner (83.).

Im Spiel Zehn-gegen-Zehn war die SG Schönderling/Thulba von Beginn an hellwach und hatte einen Blitzstart.Die Nordheimer Torfrau konnte einen Schuss von Lisa Schuhmann nicht festhalten; Celine Hock staubte zum 1:0 ab. Das 2:0 durch Isabell Koch entstand durch eine schöne Spielkombination über Lisa und Jana Schuhmann. In der 2. Halbzeit nutzten die Gäste ihre Überlegenheit und machten durch ein schönes Solo von Katharina Heinz das 3:0. Die Gäste ließen hinten nichts anbrennen und erhöhten durch Celine Hock und Jana Weingärtner auf 5:0. "Der Sieg war in dieser Höhe verdient, da der Ball noch zweimal am Aluminium landete", sagte Trainer Maximilian Muth.